Iran verhaftet Frau wegen „unangemessener“ Kleidung: Es kommt zu Protesten

Von: Ares Abasi

Teilen

Iran: Kleidungsvorschriften sorgen für Proteste. © Courtesy Everett/IMAGO

Proteste im Iran nehmen zu. Menschenrechtsgruppen warnen davor, dass erzwungene Geständnisse im Zuge der Verschärfung der Hijab-Gesetze zunehmen

Teheran - In der vergangenen Woche ist es im Iran zu Protesten und Verurteilungen gekommen. Dies war eine Reaktion auf die Verhaftung einer iranischen Frau, weil sie sich den neuen, verschärften Hijab-Gesetzen widersetzte. Sie legte dann ein Geständnis im staatlichen Fernsehen ab. Nach Ansicht von Beobachter:innen war dieses durch Folter erzwungen.

Laut The Guardian wurde die 28-jährige Sepideh Rashno im Juli verhaftet, kurz nachdem im Internet Aufnahmen von ihr aufgetaucht waren, auf denen sie in einem Bus wegen „unangemessener Kleidung“ belästigt wurde. Rashno, eine Schriftstellerin und Künstlerin, gehört zu einer Reihe von Frauen, die nach der Einführung eines nationalen „Hijab- und Keuschheitstags“ am 12. Juli verhaftet wurden.

Iran: Gesetz über Kleiderordnung für Frauen wird verschärft

Nach Angaben der Menschenrechtsgruppe „Hrana“ wurde sie kurz nach ihrer Verhaftung und vor ihrem Fernsehauftritt mit inneren Blutungen ins Krankenhaus gebracht. Seit der islamischen Revolution von 1979 müssen iranische Frauen in der Öffentlichkeit den Hijab tragen. Doch Präsident Ebrahim Raisi unterzeichnete am 15. August einen Erlass zur Durchsetzung des Gesetzes über die Kleiderordnung des Landes mit einer neuen Liste von Einschränkungen, so The Guardian.

Nach Angaben von Hrana, die von einer Zunahme der erzwungenen Geständnisse im Iran berichtet, wurden in den Tagen vor und nach dem 12. Juli fünf Frauen wegen Nichteinhaltung der Kleiderordnung verhaftet und vier zu einem Geständnis gezwungen. Sie berichteten auch, dass drei Frauen verhaftet wurden, weil sie in der Öffentlichkeit tanzten, 33 Friseursalons geschlossen wurden und 1700 Personen aus Gründen, die mit dem Hijab zusammenhingen, in Polizeizentren vorgeladen wurden.

Iran: Frau wird wegen Hijab verhaftet und gefoltert

Nach ihrer Verhaftung erschien Rashno am 30. Juli mit einem Kopftuch im staatlichen Fernsehen, um sich zu entschuldigen. Auf dem Filmmaterial sieht Rashno blass und niedergeschlagen aus und hat dunkle Ringe um die Augen.

„Es gab eindeutige Anzeichen von körperlichen Schlägen auf ihrem Gesicht“, sagte Skylar Thompson von Hrana. „Es ist klar, dass sie zusätzlich zu der psychologischen Folter, zu einem Geständnis gezwungen zu werden, auch körperlich geschlagen wurde.“ Rashno bleibt in Gewahrsam, sagte Hrana. (Ares Abasi)