Instagram-Video: Frau planscht ausgelassen mit riesigem Alligator

Alligatoren sind für viele Menschen furchteinflößende Tiere, zu denen lieber Abstand gehalten wird. Für umso größeres Aufsehen sorgen die Videos einer US-Amerikanerin.

Homestead/München – Wenn Gabby gemeinsam mit Casper abtaucht, schauen über ihren Instagram-Kanal schonmal Millionen Menschen zu. Und staunen, wie vertraut sich die US-Amerikanerin mit ihrem Schwimmpartner zeigt. Und wie furchtlos sie sich auf Tuchfühlung mit ihm durchs Wasser bewegt. Denn bei Casper handelt es sich nicht etwa um den Mann, mit dem Gabby ihr Leben teilt. Sondern um einen Alligator.

Allerdings um einen, der sich offenbar überhaupt nicht daran stört, wenn ihn ein Mensch berührt oder mit ihm seine Bahnen zieht. So zeigen die aufsehenerregenden Aufnahmen, wie Gabby Nikolle – unter dem Namen ist die in Florida lebende New Yorkerin bei Instagram bekannt – unter Casper taucht. Und dabei ihre Hand nach oben gegen seinen Körper streckt oder ihren Kopf an seinen Bauch drückt.

Gabby schwimmt mit Alligator: Instagram-Videos sind in Wildtierrettung in Florida entstanden

Der Alligator lässt sich davon aber keineswegs aus der Ruhe bringen. Denn er ist es gewohnt, mit Menschen im Wasser unterwegs zu sein. Caspers Zuhause ist die Everglades Outpost Wildtierrettung des Ehepaars Freer. Hier werden verletzte oder erkrankte Tiere wieder aufgepäppelt, um sie irgendwann wieder auswildern zu können. Es ist längst nicht die einzige weniger bekannte Tierattraktion im Sunshine State.

Gabby selbst schreibt zu einem der Videos, sie habe sich diese Schwimm-Session verdient. Und zwar nachdem sie das Team um Chris Gillette – dem ihr Herz noch ein bisschen mehr gehört als Casper – dabei unterstützt hatte, Fotos während einer Unterwasser-Tour mit dem Alligator zu schießen. Diese Touren können vor Ort gebucht werden. Wer mindestens 18 Jahre alt ist, kann für 250 US-Dollar – etwa 232 Euro – 30 Minuten lang mit Casper & Co. durch eine 30.000 Gallonen große Lagune toben.

Dabei soll der Alligator aufklären – über ein menschliches Missverständnis, wie Gabby betont. „Der Staat tötet jedes Jahr etwa 8000 lästige Alligatoren“, kritisiert sie: „Wenn ein Alligator einen Hund frisst, von Menschen gefüttert wird oder einfach nur zu nahe an Menschen lebt, sind das alles Gründe, warum er als lästig angesehen und eingeschläfert wird.“

Alligator lädt zur Unterwasser-Tour: Tiere können ein Jahr lang ohne Nahrung auskommen

Ihr Freund, der auch als „Crocodile Chris“ bekannt ist, räumt derweil mit dem Irrtum auf, diese durchaus furchteinflößenden Tiere würden ihre Mäuler nicht vollkriegen. Lediglich einmal in der Woche würden die Alligatoren gefüttert werden, das genüge. Rund 18 Kilogramm reiche dann für die 20 Alligatoren: „Und die meisten bekommen davon schon Übergewicht.“

Sie würden sogar ein Jahr lang ohne Nahrungsaufnahme überstehen können, ein etwa drei Meter langer Alligator verschlinge weniger als ein durchschnittlicher Hund. Zudem erklärt er, dass die Tiere nicht etwa als Babys zu ihm gekommen, sondern schon zuvor ausgewachsen gewesen seien: „Diese lästigen Alligatoren, die in einem Hinterhof oder an einem anderen unerwünschten Ort auftauchen, werden normalerweise getötet.“

Doch vor diesem Schicksal werden sie von Chris Gillette bewahrt. Und mit der Hilfe seiner Freundin steigen sie sogar zu heimlichen Social-Media-Stars auf. Casper ist jedenfalls nach Gabbys Videos eine ziemliche Berühmtheit geworden. (mg)