Insektenplage in den USA: „Höre es nur knacken“ - Millionen Mormomen-Tiere fallen über Kleinstadt her

Von: Bjarne Kommnick

Insektenplage in den USA. Der Bundesstaat Nevada kämpft derzeit mit riesigen Massen von Mormonen-Grillen. Die Einwohner teilen ihre Eindrücke im Netz.

Elko – Die Bevölkerung der US-amerikanischen Kleinstaat Elko im Bundesstaat Nevada kämpft derzeit gegen eine Insektenplage. Sogenannte Mormonen-Grillen invasiveren die 20.000 Seelen-Stadt im Nordosten des Bundesstaates. Laut Angaben der Behörden hätten sich die Tiere bereits auf sechs Countys von Nevada ausgebreitet. An Krankenhäusern, an Schulen und an Wohnhäusern, es gibt fast keinen Ort, an denen die Insekten in diesen Tagen nicht in Massen auftreten. Welches Ausmaß die Plage nimmt, zeigen Bewohnerinnen und Bewohner auf Social Media.

Insekten Mormonen-Grillen Größe 2 Zentimeter Wissenschaftlicher Name Anabrus simplex Bevorzugtes Klima Hitze und Trockenheit

„Buchstäblich überall“: Mormonen-Grillen invasiveren Nevada millionenfach

Auf Twitter, Instagram und TikTok kursieren etliche Videos der Grillen-Plage. Wie Daily Mail zuvor berichtet hatte, würden die Tiere derzeit alleine in Elko zu mehreren Millionen auftreten. Die Aufnahmen zeigen Häuserwände, Wege, Straßen und Rasenflächen, die allesamt mit den Tieren bedeckt sind – teilweise bis zu 100 Prozent. Doch selbst an den Stellen, wo die Umgebung noch zu erkennen ist, tummeln sich teils Hunderte Exemplare auf einem einzelnen Quadratmeter. Auch Kroatien kämpft derzeit gegen eine Insektenplage.

Millionen von Mormonen-Grillen überfluten derzeit die Kleinstadt Elko im US-amerikanischen Nevada. © IMAGO/xlightvalvex

Auf TikTok teilt eine Bewohnerin aus Elko ihre Erfahrung mit dem Netz. Sie filmt ihre Hauswand und zeigt das Ausmaß der Plage. Sie erklärt: „Es wird einfach nur schlimmer und schlimmer“. Auch wenn die Aufnahmen bereits für sich sprechen, beschreibt sie: „Die sind buchstäblich einfach überall, unsere ganze Nachbarschaft ist mit den Dingern geflutet“.

„So schlimm hat es unsere Stadt noch nie getroffen“: Bewohner von Elko leiden unter Insektenplage

Die Situation macht der Frau und ihren Bekannten zu schaffen, wie sie in dem Video erklärt. „Das Krankenhaus ist noch schlimmer bedeckt als mein Haus“. Sie erklärt, dass die Mormonen-Grillen eigentlich jedes Jahr auftreten würden, „aber so schlimm hat es unsere Stadt noch nie getroffen“. Demnach könne sie aufgrund der Situation kaum schlafen „letzte Nacht waren es gerade einmal 15 Minuten, es ist einfach extrem unheimlich, zu wissen, dass die Tiere hier sind“.

Die Tiere zu beseitigen, sei keine gute Idee, wie die Bewohnerin erklärt. „Wenn man sie tötet, dann kommen sie von überall, um den Tod zu rächen, das lockt die eher an, mit noch mehr Artgenossen zu kommen“. Doch wer am öffentlichen Leben derzeit teilnehmen will oder muss, könne kaum vermeiden, die Tiere zu töten. Vergangenes Jahr riefen die Behörden sogar die Bevölkerung dazu auf, Mormonen-Grillen zu zertreten.

„Höre es nur knacken“: Straßen von Elko mit Mormonen-Grillen übersät

Viele Videos im Netz wurden aus Autos heraus gedreht. Immer wieder beschreiben Nutzer ein ungewohntes Fahrgefühl, wie auch ein Mann aus Elko: „Egal wo ich lang fahre, ich höre es unter den Reifen nur knacken“. Das ist auf den Aufnahmen deutlich zu hören. Selbst ein Video von einem Bootsfahrer auf dem Humboldt River, der durch Elko fließt, zeigt: Nicht einmal die Wasseroberfläche bleibt von den Mormonen-Grillen verschont.

Immerhin könne diese Art nicht fliegen. Nach Angaben der Universtität von Nevada in Reno handele es sich bei Mormonen-Grillen nämlich gar nicht um echte Grillen, sondern um „schildförmige, kurzflügelige Katydiden, die fetten Heuschrecken ähneln und nicht fliegen können“, wie die Universität mitteilt. Die Tiere könnten eine Körpergröße von mehr als zwei Zentimetern erreichen.

Mormonen-Grillen essen Artgenossen, um zu überleben

Jedoch seien die Tiere quasi Allesfresser. Neben ihren Hauptspeisen Stauden, Gras, Sträucher und Feldfrüchten würden sie im Notfall sogar ihre Artgenossen essen, um zu überleben. Dies mache ein schnelles Verschwinden der Mormonen-Grillen ohne gezielte Maßnahmen äußerst unwahrscheinlich. Die Universität erklärt, dass die Tiere trockenes Wetter lieben würden und „beträchtliche wirtschaftliche Verluste bei Weideland, Ackerland und Hausgärten“ verursachen könnten.