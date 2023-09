Corona-Zahlen steigen: Ärzte raten wieder zum Masken-Tragen

Von: Marcus Giebel

Teilen

Kommt der Mund-Nasen-Schutz wieder in Mode? Erste Ärzte raten wegen der steigenden Corona-Zahlen dazu, freiwillig eine Maske zu tragen.

Düsseldorf – Auf dieses Comeback könnten die allermeisten Menschen wohl nur zu gut verzichten. Aber das Leben ist eben kein Wunschkonzert. Und so nimmt die Zahl der registrierten Corona-Infektionen trotz des Endes der Pandemie wieder zu. Was Ärzte in Nordrhein-Westfalen dazu veranlasst, aus Vorsicht zum freiwilligen Tragen von Masken aufzurufen.

Corona-Zahlen steigen: Masken künftig wieder „medizinisch sinnvoll“?

„Gerade, wenn sich im Herbst und Winter der Alltag oftmals in geschlossenen Räumen abspielen wird, könnten Masken insbesondere zum Schutz vulnerabler Gruppen medizinisch wieder sinnvoll werden – etwa in Alten- und Pflegeheimen, nicht nur zum Schutz vor Corona, sondern auch vor Grippe und anderen Infektionen“, sagte Frank Bergmann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, der Rheinischen Post (RP).

Zugleich betonte er, dass derzeit – trotz der neuen Corona-Variante Pirola – für eine Maskenpflicht kein Anlass bestehe und es sich ohnehin um eine politische Entscheidung handeln würde. Bergmann stellt jedoch fest: „Wer sich und andere schützen möchte, kann schon heute freiwillig eine Maske tragen.“

Ist es schon wieder so weit? Zwei Frauen tragen Maske und bleiben während der Begrüßung auf Distanz. © IMAGO/imageBROKER/Oleksandr Latkun

Maskenpflicht vor Comeback? Apotheken-Chef verweist auf Hausrecht

Niederrheins Apotheken-Verbandschef Thomas Preis hält eine allgemeine Maskenpflicht erst für notwendig, falls eine Infektionswelle drohen würde, die nicht mehr zu kontrollieren sei. „Wo aber viele Menschen mit einem (aufgrund des Alters oder wegen Erkrankungen) schlechten Immunstatus sind, sollte über eine Maskenpflicht nachgedacht werden“, findet er und nennt als Beispiele Kliniken, Pflegeheime, Arztpraxen und Apotheken. Hierzu erklärt er: „Jede Einrichtung kann aufgrund des Hausrechtes jetzt auch schon eine Maskenpflicht einführen.“

Laut der RP betonte das Gesundheitsministerium unter Führung von Karl-Josef Laumann (CDU), derzeit keine Maskenpflicht einführen zu wollen. Demnach gebe es auch keine Hinweise auf eine neue Corona-Welle im anstehenden Winter. Dennoch: In der kalten Jahreszeit würden sich Bürger wieder regelmäßig mit dem Coronavirus infizieren.

Länder mit den meisten registrierten Corona-Infektionen

Land Anzahl der registrierten Corona-Infektionen (Stand: 11. September 2023) USA 103,4 Millionen China 99,3 Millionen Indien 44,9 Millionen Frankreich 38,9 Millionen Deutschland 38,4 Millionen

Coronavirus verbreitet sich: Krankenhäuser wollen situativ über Maßnahmen entscheiden

Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sieht dem Bericht zufolge keinen Grund, um zu reagieren. „Wir sind in einer Situation, in der es wieder höhere Infektionszahlen und auch wieder mehr Covid-positiv getestete Patientinnen und Patienten gibt, aber auf einem so geringen Niveau, dass pauschale und bundesweite Maßnahmen nicht angezeigt sind“, wird DKG-Vize-Chefin Henriette Neumeyer zitiert. Ob und in welchen Bereichen Tests, Masken oder Isolationsmaßnahmen sinnvoll und notwendig seien, würden die Krankenhäuser situativ entscheiden.

Preis hält derweil eine Rückkehr des Angebots von kostenlosen Bürger- und Selbsttests für wichtiger als eine Maskenpflicht. Der Apotheken-Chef stellt fest: „Für viele Familien ist der Kauf von Corona-Tests finanziell nicht möglich.“ Doch ohne diese Tests bestehe die Gefahr, dass Corona nicht wahrgenommen und weiterübertragen werde, wodurch sich Großeltern, Mitarbeiter in Betrieben oder Besucher in Schulen unkontrolliert infizieren könnten.

In diesem Zusammenhang stellt Preis erfreulicherweise fest, dass die Nachfrage nach Corona-Tests schon jetzt stark zunehme. Dies sei ein Zeichen für „das große Interesse und die hohe Akzeptanz des Testens bei den Bürgern und Bürgerinnen“.

Das sind sie wieder: FFP2-Masken könnten bald wieder das Bild in bestimmten Einrichtungen bestimmen. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Corona-Zahlen: RKI stellt Zunahme „ausgehend von niedrigem Sommerniveau“ fest

Der Anspruch auf kostenlose Corona-Tests war in Deutschland zum 1. März 2023 erloschen. Die aktuelle Corona-Testverordnung ist bis zum 31. Dezember 2024 gültig. Die Maskenpflicht fiel endgültig mit dem Auslaufen der letzten Corona-Schutzmaßnahmen am 7. April 2023.

Zuletzt hatte das Robert Koch-Institut im neuen Wochenbericht zur 35. Kalenderwoche (KW) betont, dass „die Zahl der Covid-19-Erkrankungen, ausgehend von einem niedrigen Sommerniveau, seit der 27. KW weiter“ zunehme. Gleiches gelte für die „für die Jahreszeit typischen Atemwegsinfektionen“. (mg)