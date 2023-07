Was ist beim Titanic-Unglück wirklich passiert? Video zeigt, wie die Implosion der „Titan“ wohl aussah

Von: Sandra Sporer

Teilen

Ein YouTube-Video zeigt den wahrscheinlichen Ablauf der Titan-Implosion. Nicht nur der starke Druck soll für den Vorfall verantwortlich sein.

München – Innerhalb von Sekundenbruchteilen sei die Implosion passiert, heißt es in dem Video. In der begleitenden Animation sieht man, wie sich das Tauchboot schlagartig zusammenzieht und dann auseinanderbricht. Die 3D-Animation des YouTube-Kanals AiTelly veranschaulicht sehr deutlich, was wahrscheinlich während des letzten, fatalen Tauchgangs der „Titan“ passierte.

In einem YouTube-Video wird der Ablauf des letzten Tauchgangs der „Titan“ als Animation gezeigt. Auch das Material des Tauchboots soll eine Rolle bei dem Unglück gespielt haben. © OceanGate/IMAGO

Implosion der Titan: Materialversagen spielte wahrscheinlich ebenfalls eine Rolle

Beim Tauchgang zum Wrack der Titanic implodierte das Tauchboot noch während des Abtauchens. Ähnlich wie eine Explosion passiert auch eine Implosion innerhalb weniger Sekundenbruchteile und hat eine gewaltige Zerstörungskraft. Diese ist – anders als bei einer Explosion – jedoch nach innen gerichtet. Das Tauchboot fiel also in sich zusammen.

Der Grund dafür ist der Unterschied zwischen dem Druck innerhalb und außerhalb der Tauchkapsel. Im Inneren der Tauchkapsel herrscht ein deutlich geringerer Druck als der von außen auf das Tauchboot einwirkende Wasserdruck. Im Falle der „Titan“ konnte die Hülle dem Wasserdruck nicht standhalten und es kam zur Implosion. Einem Experten zufolge sahen die Insassen ihr Ende bereits kurz zuvor kommen.

Im Video heißt es, dass die Hülle der „Titan“ versagte, weil auf ein zumindest in der Tiefsee-Schifffahrt experimentelles Material gesetzt wurde: Karbon-Faser. Auch der Schweizer U-Boot Kapitän Philippe Epelbaum erwähnte das unkonventionelle Material im Gespräch mit Merkur.de von IPPEN.MEDIA. „Es wurde noch nie aus so einem Material ein U-Boot gebaut, deshalb war auch keine Zertifizierungsgesellschaft bereit, es zu zertifizieren.“, so Epelbaum.

So lief das Titan-Unglück vermutlich ab

Die Animation geht noch mehr ins Detail und rekonstruiert den Ablauf des Tauchgangs. Die „Titan“ wurde von ihrem Mutterschiff, dem Eisbrecher Polar Prince, zur Tauchstelle gebracht. Zunächst befindet sich das Tauchboot noch auf einer Plattform, die dann unter die Wasseroberfläche abgesenkt wird. Ist eine gewisse Tiefe erreicht, koppelt sich das Tauchboot von der Plattform ab und legt den Rest der Strecke eigenständig zurück.

Soweit kam es im Fall der „Titan“ jedoch nicht. Wie inzwischen bekannt ist, implodierte das Tauchboot schon kurz nach dem Start des Tauchgangs. Es zerbrach daraufhin in fünf Teile, die nur unweit des Wracks der Titanic gefunden wurden. (sp)