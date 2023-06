Immer am letzten Samstag im Monat

Teilen

„Umuganda“ ist Gemeinschaftseinsatz, Happening und Ort sozialer Konfliktbearbeitung in einem. Übersetzt bedeutet es „Zusammenkunft für einen gemeinsamen Zweck“. © Malte Stieber

Wälder aufforsten, Müll sammeln oder Parks pflegen: In Ruanda treffen sich die Menschen regelmäßig, um gemeinschaftliche Arbeit zu leisten. „Umuganda“ gefällt aber nicht allen. Von Florian Kaufmann, Malte Stieber und Angela Wolf

Die Frau im bunten Kleid ist sichtlich aufgebracht. Sie sei 86 Jahre alt und habe noch nie Unterstützung von der Regierung bekommen. Viele der anderen mehr als tausend Anwesenden quittieren das mit gnadenlosem Gelächter und versuchen sie daran zu erinnern, dass alle ihre Kinder zur Schule gegangen und ihr Sohn nun sogar der stellvertretende Bürgermeister einer Nachbargemeinde sei.

Ihre Forderung nach mehr finanzieller Staatshilfe richtet sie direkt an den anwesenden Innenminister des Landes, Alfred Gasana. Dieser geht geduldig auch auf ihre wiederholten Nachfragen ein, weist ihr Verlangen aber als unbegründet zurück und auch die Mehrheit der Versammlung scheint das ebenso zu sehen. „Dann zieh ich eben nach Uganda!“, beendet sie trotzig die kurze Debatte, was die Anwesenden erneut erheitert. Ihre Drohung auszuwandern nimmt offensichtlich niemand ernst, obwohl Uganda tatsächlich nur einige Kilometer entfernt ist.

Die Gemeinde Kivuye liegt im Norden Ruandas im Bezirk Gicumbi. Die vielen Frauen und Männer sind aus ihren Dörfern eigens hierhin gepilgert, um zu „Umuganda“ zusammenzukommen. Übersetzt aus der Landessprache Kinyarwanda bedeutet das Wort „Zusammenkunft für einen gemeinsamen Zweck“. Die Idee reicht lange zurück und hat traditionelle Wurzeln in den vorkolonialen Stammesgemeinschaften der Region. Die weißen Europäer:innen versuchten diese Strukturen zu zerstören und für ihre eigenen Interessen zu missbrauchen. Deshalb haftete Umuganda lange Zeit das Image von Zwangsarbeit an.

Wer schwänzt, dem drohen umgerechnet fünf Euro Strafe

Während des Genozids 1994 instrumentalisierten radikale Hutu-Milizen, die für den Tod von mehr als einer Million Menschen verantwortlich gemacht werden, Umuganda für ihre mörderischen Pläne. Im Radiosender RTL-MC, der die Bevölkerung drei Monate lang gegeneinander aufhetzte, wurde das Töten der ethnischen Minderheit der Tutsi als „Gemeinschaftsarbeit“ verklärt und auf unerträgliche Weise romantisiert. Die Grausamkeiten im Land wurden durch einen militärischen Sieg der RPF unter ihrem Kommandeur Paul Kagame beendet, der auch heute noch der mittlerweile durch Wahlen bestätigte Präsident des Landes ist.

Kagames Regierung hat 2009 ein Gesetz zur verpflichtenden Teilnahme an Umuganda eingeführt: Jede:r ruandische Bürger:in zwischen 18 und 65 Jahren muss sich an jedem letzten Samstag im Monat zwischen acht und elf Uhr an den Gemeinschaftsarbeiten beteiligen. Wer schwänzt, dem drohen umgerechnet fünf Euro Strafe. Diese wird zwar faktisch nicht durchgesetzt, allerdings ist der soziale Druck zur Teilnahme vor allem in ländlichen Gemeinschaften enorm.

In der Hauptstadt Kigali schätzt man die Beteiligung lediglich auf etwa 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung. Wer lieber ausschläft oder Besseres zu tun hat, der muss allerdings nicht nur mit der Missgunst seiner Nachbarschaft rechnen, sondern bekommt auch schnell beim nächsten Kontakt mit den Behörden Probleme.

Viele schätzen die Institution trotz aller Anstrengung

Joseph gehört zu denen, die ihren freien Samstag lieber im Bett, mit der Familie oder auf einem Ausflug verbringen. „Die Strafe zahlen muss eigentlich niemand, aber wenn ich zum Beispiel einen neuen Ausweis brauche, und auf der Teilnahmeliste der letzten Umugandas taucht mein Name nicht auf, kann es auch mal sehr lange mit der Bearbeitung dauern.“ Deshalb sprechen er und seine Freund:innen sich oft ab – und diejenigen, die teilnehmen, schreiben die anderen einfach mit auf die Liste.

Viele andere schätzen die Institution trotz aller Anstrengung. Umuganda ist Gemeinschaftsarbeit, soziales Happening und Ort sozialer Konfliktbearbeitung in einem. Was genau getan wird, entscheidet jede Gemeinde eigenständig in dafür verantwortlichen Komitees, und am Vorabend werden dann alle über die Pläne informiert. In größeren Ortschaften wird oft Müll gesammelt oder es werden Parkanlagen gepflegt, was etwa die Hauptstadt Kigali zur wahrscheinlich saubersten Stadt Afrikas macht. Auf dem Land werden öffentliche Gebäude auf Vordermann gebracht, wird mittellosen Nachbar:innen geholfen, um etwa Löcher im Hausdach zu flicken oder es werden Wälder wieder aufgeforstet.

Ganze Landstriche müssen wieder begrünt werden. © Malte Stieber

„Umuganda ist viel mehr als gemeinsames Saubermachen. Es bringt die Leute zusammen, sie lernen sich besser kennen, und am Ende ist es ein wichtiger Beitrag zum Frieden“, sagt Judith, die selbst auch in Kigali regelmäßig mit ihren Kinder dabei ist. Die öffentliche Aushandlung sozialer Konflikte während Umuganda, die in Deutschland oft als „privat“ gelabelt werden, ist in Ruanda ein wichtiger Bestandteil des Zusammenlebens.

Judith erzählt von einer Erfahrung vor einigen Jahren: In ihrem Heimatdorf habe der neue Ehemann ihrer Nachbarin deren Tochter aus erster Ehe nicht als Teil der Familie akzeptieren wollen. Dem Mädchen sollte der Zugang zum Haus verwehrt werden. Auf einer Umuganda-Versammlung sei dann über das Problem gesprochen worden. Im Namen der Gemeinschaft wurde der neue Ehemann darum gebeten, seine Meinung zu ändern. Mit Erfolg: Heute lebe die Tochter aus erster Ehe mit allen anderen Familienmitgliedern wieder unter einem Dach.

Die Aufmerksamkeit steigt sofort, als die Runde für Fragen und Anliegen aus der Gemeinde geöffnet wird

Auch hier in Kivuye passiert heute viel mehr als gemeinsames Arbeiten. Nachdem die Menschen 300 junge Bäume gepflanzt haben, versammeln sich alle an einem staubigen Hang, an dessen Fuß ein paar Stühle unter Pavillons aufgebaut sind. Der Bürgermeister, der lokale Verwaltungschef, eine Parlamentsabgeordnete, mehrere Militärs und Polizist:innen und der bereits erwähnte Innenminister des kleinen ostafrikanischen Landes nehmen hier Platz. Der Reihe nach halten sie Reden, die eher wie ein frontaler Crashkurs daherkommen: eine Lektion über Kindererziehung, eine zur Haushaltsführung, eine zu partnerschaftlichen Konflikten.

Dem Publikum ist schwer anzusehen, wie sehr sie das Gesprochene interessiert, doch die Aufmerksamkeit steigt sofort, als die Runde für Fragen und Anliegen aus der Gemeinde geöffnet wird. Äußerlich unterscheidet sich das Setting sehr, doch inhaltlich erinnert es sofort an eine Bürgerfragestunde in deutschen Gemeindeparlamenten. Es geht um strittige Gerichtsentscheidungen, Schadenersatz für Opfer von Diebstahl, gestiegene Lebensmittelpreise oder eben mangelnde Unterstützung durch die Verwaltung.

Auch im Südsudan gab es Versuche, die Gemeinschaft durch Umuganda zu stärken

Einige Versuche, Umuganda auch außerhalb Ruandas zu verankern hat es schon gegeben, allerdings mit mäßigem Erfolg. Herman Mashana, der Bürgermeister von Johannesburg, brachte die Idee 2019 unter dem Titel „Ar es sebetseng“ („Lasst uns arbeiten“) von dem Besuch einer Delegation in Kigali mit. Tonnenweise Müll ist seitdem in Südafrikas zweitgrößter Stadt gesammelt worden, doch mehr als ein monatlicher „clean-up day“ ist daraus nicht geworden.

Auch im Südsudan gab es Versuche, die Gemeinschaft durch Umuganda zu stärken. Ruandische Polizist:innen und Soldat:innen, die Teil der UN-Schutztruppe in dem noch jungen zentralafrikanischen Staat sind, steuerten das Wissen und die Erfahrung rund um den Gemeinschaftstag bei. Allerdings sind sie auch mit Ausnahme einiger anderer UN-Mitarbeiter:innen die einzigen, die regelmäßig Müll in den Straßen der Hauptstadt Juba sammeln oder Bäume rund um Geflüchtetenlager pflanzen.

Krönender Abschluss eines Treffens: Ausgelassen stimmen vor allem die Frauen rhythmische Lieder an und tanzen dazu, bis es staubt. © Malte Stieber

Auf den Hang in Kivuye brennt mittlerweile die Mittagssonne und die Versammlung neigt sich dem Ende zu. Mit einer kurzen Verabschiedung des Bürgermeisters erhebt sich die ganze Versammlung, und dann ist es doch für einen Moment ganz anders als etwa in Deutschland. Ausgelassen stimmen vor allem die Frauen rhythmische Lieder an und wirbeln durch energisches Tanzen eine Staubwolke auf. Sie verabschieden die Besucher:innen, feiern den Tag und irgendwie auch sich selbst.

Für Albert-Baudouin Twizeyimana, der für das Journalist:innen-Netzwerk „Pax Press“ arbeitet, ist der heutige Tag ein Beispiel gelungener Pressearbeit: „Lange haben wir als Medien die Distanz der nationalen Regierung zu der lokalen Bevölkerung kritisiert. Zu sehen, dass die Menschen und ihre Fragen hier ernstgenommen werden, ist ein Erfolg dieser Kritik.“ Am Ende machen sich alle auf den Heimweg, und auch Twizeyimanas Kollege Jean-Baptiste Karegeya grinst zufrieden: „So ist Umuganda. Gemeinsam versuchen wir mit kleinen Schritten das Leben ein bisschen besser zu machen“.

Transparenzhinweis: Die Recherche für diesen Text wurde finanziell unterstützt vom „Journalismfund Europe“.