Aug’ in Aug’ mit dem Quastenflosser

Von: Florian Sturm

„Da mussten wir uns warm anziehen.“ © Uli Kunz, www.uli-kunz.com

In Tauchbooten erkunden Menschen die Ozeane – das ist auch riskant, wie der Fall der „Titan“ zeigt. Zwei Forschende erzählen, was die Erfahrung tief unter Wasser mit ihnen macht.

32 Jahre lang waren Karen Hissmann und Jürgen Schauer das Kernteam der „Jago“, Deutschlands einzigem bemannten Forschungstauchboot. Während Jürgen als Pilot mehr als 1300 Fahrten in bis zu 400 Tiefe absolvierte, koordinierte und navigierte Karen meist von der Oberfläche aus. Ein Gespräch übers Entdecken, die Begegnung mit einem lebenden Fossil und die Zukunft der bemannten Unterwasserforschung.

Euer Tauchboot – die „Jago“, benannt nach dem Jago-Hai – war mehr als drei Jahrzehnte lang Euer Tor in eine andere Welt tief unter der Wasseroberfläche. Könnt Ihr uns die „Jago“ kurz vorstellen?

Hissmann: „Jago“ ist das einzige zivile Tauchboot in Deutschland, das für Forschungszwecke genutzt wurde. Wir haben es 1989 nach den Vorschriften des Germanischen Lloyds gebaut, einer Art TÜV für Schiffe und Unterwasserfahrzeuge. Wir wollten ein kleines, leichtes und einfach zu operierendes Boot, das möglichst flexibel einsetzbar und leicht zu transportieren ist. So entstand ein kompaktes Tauchboot für zwei Personen Besatzung mit einer maximalen Tauchtiefe von 400 Metern. Es passt in einen normalen Sechs-Meter Seefrachtcontainer. Unter Wasser war „Jago“ durch eigene Batterien, Elektroantriebe und ausreichend Luftversorgung autark.

Das Boot wiegt drei Tonnen, ist drei Meter lang, zwei Meter breit und zweieinhalb Meter hoch. Zu zweit ganz schön eng, oder?

Schauer: Ja, es war nicht immer bequem. Aber wenn du auf Erkundungsreise gehst, bist du vollkommen auf das fokussiert, was sich vor dem Fenster abspielt. Da merkst du nicht sofort, wenn mal ein Bein einschläft, der Rücken verspannt oder der Magen knurrt.

Hissmann: Wir waren mit „Jago“ auf der ganzen Welt unterwegs: In Nord- und Ostsee, im Nord- und Südatlantik, im Mittelmeer, im Roten und im Schwarzen Meer, dem Pazifik und dem Indischen Ozean. Sogar vor Spitzbergen und in Süßwasserseen wie dem Lake Taupo, einem Kratersee in Neuseeland, sind wir getaucht. In arktischen Gewässern, wo die Wassertemperatur aufgrund des Salzgehaltes unter null Grad fallen kann, gefror das Kondenswasser am kalten Stahlkörper im Inneren der „Jago“ manchmal zu Eis. Da mussten wir uns warm anziehen.

Karen Hissmann ist Biologin am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Sie hat Jürgen Schauer in der „Jago“ vom Forschungsschiff aus über manche Riffe der Ozeane navigiert. © JAGO-Team/GEOMAR

Es gab keine Heizung an Bord?

Schauer: Die hätte zu viel Energie verbraucht. Bei langen Tauchfahrten in besonders kaltem Wasser mussten wir mit der Batteriekapazität haushalten. In tropischen Gewässern saßen wir auch bei Tauchgängen bis in 400 Meter Wassertiefe noch im T-Shirt und kurzen Hosen im Boot.

Zuletzt standet Ihr und die „Jago“ in Diensten des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel. Angefangen habt Ihr aber schon Ende der 1980er als kleine, private Initiative an einem Forschungsinstitut im bayerischen Seewiesen. Der Hauptgrund für den Bau der „Jago“ war: die Erforschung eines vermeintlichen Fossils.

Schauer: Richtig. Das war der Quastenflosser, ein urtümlich wirkender Fisch, dessen Verwandte schon vor 400 Millionen Jahren in den Weltmeeren umherschwammen. Die Wissenschaft ging lange davon aus, diese Knochenfische wären seit Ende der Kreidezeit vor rund 60 Millionen Jahren ausgestorben. Dann wurde 1938 in Südafrika erstmals ein Exemplar entdeckt, allerdings tot in einem Fischernetz. Das war der Beweis dafür, dass zumindest eine Quastenflosserart noch lebte. Eine Sensation für die Wissenschaft. 1952 wurde bekannt, dass einheimische Fischer vor der ostafrikanischen Inselgruppe der Komoren regelmäßig Quastenflosser mit Langleinen angeln. Allerdings aus Wassertiefen unterhalb von 100 Metern. Man konnte sie als Gerätetaucher also nicht erreichen.

Hissmann: Aber Hans Fricke, ein bekannter deutscher Meeresbiologe und Verhaltensforscher, wollte mehr über die Fische herausfinden.

Und am 17. Januar 1987 haben Du und der Biologiestudent Olaf Reinicke, damals noch mit dem Vorläufer der „Jago“, dem Zwei-Personen-Tauchboot „Geo“, den Quastenflosser tatsächlich zum ersten Mal gesehen.

Schauer: Ja, ich bekomme heute noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Offiziell war die dreiwöchige Expedition vorbei und unsere Professoren Raphael Plante und Hans Fricke waren schon auf der Rückreise nach Deutschland. Wochenlang hatten wir erfolglos rund um die Hauptinsel der Komoren nach den Fischen gesucht. Olaf und ich blieben noch fünf Tage länger auf der von uns gecharterten Yacht und wollten bis zum letzten Moment mit der „Geo“ weitersuchen.

Hissmann: Jürgen hatte eine letzte Idee, wo die Quastenflosser sein könnten. Für solche Dinge besitzt er eine unglaubliche Spürnase.

Schauer: Es gab einen Küstenabschnitt, den wir noch nicht intensiv untersucht hatten. Da die einheimischen Fischer die Quastenflosser überwiegend nachts fingen, fuhren wir nach Einbruch der Dunkelheit zu meiner Verdachtsstelle: an einer steilen, zerklüfteten Vulkanlandschaft, die an Szenen aus „Jurassic Park“ erinnert. In 200 Metern Tiefe überflogen wir tiefe Unterwasserschluchten und bizarre Formationen aus Lavagestein. Anfangs fanden wir nichts, doch um Punkt 21 Uhr hatten wir dann einen Quastenflosser vor dem Tauchbootfenster. Er war ungefähr 160 Zentimeter lang und schwamm dicht über dem Meeresboden. Seltsamerweise ließ er sich von unserer Annäherung mit eingeschalteten Scheinwerfern überhaupt nicht stören.

War Euch die Bedeutung dieses Augenblicks bewusst?

Schauer: Absolut. Wir konnten es kaum glauben. Vermutlich hat der Fisch unsere lauten Jubelschreie trotz der dicken Stahlwand der „Geo“ gehört. (Lacht.)

„Wir hatten immer einen Life Support für mindestens 96 Stunden Überlebenszeit pro Person an Bord.“ © JAGO-Team/GEOMAR

Wie ging es mit dem Quastenflosser weiter, und wie kam es zum Bau der „Jago“?

Schauer: Nach unseren ersten Begegnungen mit dem Fisch wollten wir ihn genauer erforschen. Auf unseren Nachttauchgängen waren uns insgesamt nur sechs Tiere begegnet, alle in Wassertiefen um die 200 Meter. Wir vermuteten, dass sich Quastenflosser tagsüber in größeren Wassertiefen aufhalten. Doch mit der „Geo“ konnten wir nur 200 Meter tief tauchen.

Ein neues Tauchboot musste her. Am 2. November 1988 ging es mit der „Jago“ im Genfer See erstmals hinab auf 380 Meter. Hattet Ihr an diesem Mittwochmorgen ein mulmiges Gefühl?

Schauer: Nein. Ich hatte ja bereits in den Jahren zuvor viel Erfahrung mit der „Geo“ sammeln können. Außerdem war die „Jago“ professionell berechnet und konstruiert, doppelt geprüft und zertifiziert worden. Es beruhigt, zu wissen in einem Stahlkörper aus knapp zwei Zentimeter dickem U-Boot-Stahl hinter einer 50 Millimeter dicken Acrylglasscheibe zu sitzen. Was soll da passieren? Den Druckkörper hatten wir mit einer berechneten Zerstörungstiefe von 800 Metern Wassertiefe bauen lassen. Erst da würde er theoretisch durch den Wasserdruck implodieren.

Aber es ging alles gut?

Hissmann: Ja. Vor den Komoren tauchten wir relativ schnell gemeinsam auf 400 Meter ab. Das war wahnsinnig spannend, und wir waren voller Vorfreude. Jürgen saß als Pilot vorne im Boot, ich hockte hinter ihm und hatte meinen Kopf in die Kuppel aus Acrylglas gesteckt. Unterhalb von 200 Metern sahen wir zum ersten Mal viele Lebensformen, die wir vorher noch nie gesehen hatten. Wir fühlten uns wie im Vorgarten der Tiefsee.

Schauer: Das Wasser ist vor den Komoren so klar, dass wir bei Sonnenhöchststand selbst in 400 Metern Tiefe noch Resttageslicht hatten. Alles war in gräulich-bläuliches Licht getaucht, ähnlich einer Vollmondnacht. Wenn wir die Außenlampen ausschalteten und unsere Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, konnten wir uns noch immer gut orientieren.

Auf dem Meeresgrund angekommen, begann Hauptaufgabe von Euch „Jago-nauten“: die Forschung. Wie muss ich mir das vorstellen?

Schauer: Wir tauchten meistens mit einem konkreten Forschungsauftrag ab. Wenn wir Proben sammeln sollten, montierten wir vor den Bug des Tauchbootes eine Plattform, die als Geräteträger fungierte. Darauf platzierten wir zum Beispiel einen großen Sammelkorb oder eine Halterung mit sogenannten Stechrohren für das Ausstanzen von Proben aus den oberen Sedimentschichten. An einer vertikalen Stange konnten wir Schöpfer für Wasserproben befestigen oder spezielle Behälter für Gasproben und Fluide. Die meisten Geräte zum Probensammeln haben wir selbst gebaut oder für unsere Zwecke angepasst. Manchmal setzten wir auch automatisierte Kameras, Sensoren und Experimentplattformen am Meeresboden ab und sammelten sie nach einer Weile wieder ein. Außerdem dokumentierten wir bei jedem Tauchgang den Meeresboden und das Freiwasser mit Video- und Fotoaufnahmen.

Hissmann: Zwischen 1997 und 2018 waren wir etliche Male mit Wissenschaftler:innen vor der norwegischen Küste unterwegs, um dort mehr über Kaltwasserkorallen und die Riffe, die sie bilden, herauszufinden. Die Kaltwasserkorallen leben hauptsächlich zwischen 200 und 1000 Metern, brauchen kein Sonnenlicht und ernähren sich überwiegend von Zooplankton, das sie mit ihren Tentakeln fangen. Mit ihren Kalkskeletten können sie Kilometer lange und sehr komplexe Riffe aufbauen, die sich aus verschiedenen Arten zusammensetzen. Die bekannteste und am besten untersuchte Kaltwasserkorallenart ist Lophelia pertusa. Sie ist stark verästelt und bildet oft riesige Kolonien. Ihre Polypen sind unterschiedlich gefärbt. Es gibt weiße und orangefarbene Kolonien.

Schauer: Meistens hatten wir bei jeder Tauchfahrt eine Art Probenwunschliste der Wissenchaftler:innen dabei. Um fragile Korallenfragmente zu sammeln, konnte ich den „Jago“-Greifarm millimetergenau steuern. So konnte ich dem Riff schonend und gezielt Proben entnehmen, ohne die Kolonien ernsthaft zu beschädigen.

Welche anderen Expeditionen habt Ihr über drei Jahrzehnte unternommen?

Schauer: Vor unserer Haustür in der flachen Ostsee tauchten wir meistens nur zu Test- oder Vorführungszwecken. Oder fürs Fernsehen, wie dem Kieler „Tatort“ mit Axel Milberg als Passagier. Einige Male waren wir im Skagerrak, also dem Teil der Nordsee, der über das Kattegat in die Ostsee übergeht. Wir verglichen die Kaltwasserkorallenriffe dort mit den Riffen vor der norwegischen Atlantikküste.

Hissmann: In der Nordsee nahmen wir mehrfach Proben von natürlichen Gasquellen am Meeresboden. Einmal tauchten wir vor der schottischen Küste in einem Krater, der durch einen sogenannten Blowout, einem unkontrollierten Austritt von großen Gasmengen bei einem missglückten Ölbohrversuch, entstanden ist. Als wir mit Jago dort waren, traten immer noch Unmengen Methan aus dem Bohrloch aus, und zwar mit so hohem Druck, dass sich an der Oberfläche ein großer Blasenteppich bildete und das klimaschädliche Gas in die Atmosphäre entwich.

Ihr wart auch häufig in den Tropen und Subtropen unterwegs.

Hissmann: Ja. Zusammen mit südafrikanischen Kollegen untersuchten wir vor der Nordostküste Südafrikas eine Quastenflosser-Population, die im Oktober 2000 von Mixgas-Tauchern in Unterwasserschluchten entdeckt wurde. Auch vor der indonesischen Insel Sulawesi waren wir dem Quastenflosser – erfolgreich – auf der Spur.

Schauer: Vergeblich verlief leider eine Expedition mit japanischen Forscher:innen im Westpazifik. 1998 versuchten wir an Unterseebergen des Marianen-Rückens die Laichgründe der Japanischen Aale zu finden. Sie sind bis heute noch nicht genau lokalisiert. Die der Europäischen Aale übrigens auch nicht, sie liegen irgendwo in der Sargassosee im Westatlantik. Auch dort haben wir mit Jago erfolglos gesucht.

Wurde es bei Euren Expeditionen jemals gefährlich?

Schauer: Nicht wirklich, nein.

Bei mehr als 1300 Tauchfahrten?

Schauer: Hin und wieder gab es eine knifflige Situation, aber in ernsthafte Lebensgefahr gerieten wir dabei nie. Vor den Komoren sind uns mal an einer Höhle ein paar Felsbrocken aus massivem Lavagestein mit lautem Getöse aufs Boot gefallen und liegen geblieben. Ein kurzer Schreck, mehr nicht. Die Gesteinsbrocken kamen dann als geologische Probe mit an die Oberfläche. Im Mittelmeer blieben wir mal in einem Unterwassercanyon in 380 Metern Tiefe in einer fünf Millimeter dicken Nylonschnur hängen. Das war vor dem spanischen Cap de Creus. Die oft kilometerlangen Langleinen verlieren die Fischer dort sehr oft. Die Leinen hingen an den steilen Wänden des Canyons runter wie Lianen im Regenwald. In einer davon haben wir uns mit Jago verfangen. Sie hielt uns eine Weile fest.

Mehr von dem Gespräch mit Karen Hissmann und Jürgen Schauer ist zu lesen in dem Buch „Ein Leben für den Ozean".

Und wenn es doch mal ernst geworden wäre?

Schauer: Für den Notfall ist die „Jago“ gut ausgestattet. Wir hatten immer einen Life Support für mindestens 96 Stunden Überlebenszeit pro Person an Bord. Genügend Sauerstoff, spezielle Filter, die das Kohlendioxid aus der Ausatemluft absorbieren und Notfallverpflegung wie in einer Seenotrettungsinsel: 0,5 Liter Trinkwasser und 10 000 Kilojoule Fettnahrung in Form von hochenergetischen Riegeln pro Tag und Person. Die schmecken übrigens scheußlich. Außerdem hatten wir zwei Kälteschutzanzüge, Decken, Rettungswesten und zwei Notatemgeräte mit, falls es mal an Bord gebrannt hätte.

Hissmann: Obendrein mussten wir diverse Sicherheitsmechanismen in „Jago“ einbauen. Beispielsweise den sogenannten Dead Man: Alle zehn Minuten ertönt ein akustisches Signal, auf das der Pilot innerhalb einer Minute durch einen Knopfdruck reagieren muss. Tut er das nicht, wird automatisch eine 60 Kilogramm schwere Ballastplatte vom Unterboden des Tauchbootes abgeworfen. Das Boot wird dadurch schlagartig leichter und steigt zurück an die Wasseroberfläche.

Kann ein schnelles Auftauchen für die Passagiere gefährlich werden?

Schauer: Nein, man ist in der Personenkabine ja nicht dem Wasserdruck ausgesetzt. Durch Schließen der Luke nehmen wir den Luftdruck an der Oberfläche quasi mit. Im Tauchboot herrscht während der gesamten Tauchfahrt atmosphärischer Druck. Die Gefahr von Dekompressionsschäden besteht also nicht.

Im November 2020 wurde entschieden, dass die „Jago“ außer Dienst gestellt wird. Einer der Gründe für das Aus: die Unterwassererkundung wird immer automatisierter, leistungsfähiger. Manchen mag ein bemanntes Tauchboot ähnlich altertümlich erscheinen wie der Quastenflosser, den Ihr jahrelang erforscht habt. Wie seht ihr die Zukunft der bemannten Tiefseeforschung?

Schauer: Die Anzahl der bemannten Tauchboote, die von größeren Forschungseinrichtungen betrieben werden, geht seit einigen Jahren stetig zurück. So schmerzhaft es für uns ist, die Entwicklung hin zu mehr Robotik ist für größere Tauchtiefen nachvollziehbar. Ab einer bestimmten Tiefe – etwa 1000 Meter abwärts – sind bemannte Tauchboote weniger effizient als ferngesteuerte Roboter. Du brauchst Stunden zum Ab- und Auftauchen und guckst dann trotzdem nur durch ein Minifenster, das aufgrund der hohen Druckverhältnisse nicht größer ist als eine Frisbeescheibe. Das meiste siehst du als Beifahrer dann nicht durchs Fenster, sondern auf Monitoren, die von Außenkameras gespeist werden. Von der Dreidimensionalität des menschlichen Sehens profitierst du so kaum noch.

Hissmann: Aber bis in Wassertiefen von rund 1000 Meter könnten sich bemannte und unbemannte Unterwasserfahrzeuge durchaus ergänzen. Da, wo Geld in ausreichenden Mengen vorhanden ist, wird das auch so praktiziert.

Was bleibt für euch nach 32 Jahren Tauchbooterfahrung?

Schauer: Wunderbare Erinnerungen. Viele davon sind so intensiv, dass sie regelmäßig in mir hochkommen. Manchmal träume ich sogar vom Tauchbootfahren. Ich war mit meinem Beruf so glücklich und zufrieden, mehr in Balance mit sich selbst kann man kaum sein. Und das bin ich heute noch.

Hissmann: Ich habe durch die Tauchfahrten ein ganz anderes Weltempfinden bekommen. Mir ist in nahezu jedem Moment bewusst, dass unsere Welt viel komplexer ist als das, was wir in unserem Alltag erleben. Wenn Jürgen und ich am Meer spazieren gehen, wandern unsere Gedanken automatisch auch unter die Wasseroberfläche. Was dort wohl gerade passiert? In Anbetracht der Dimension der Ozeane und dem, was sich darin abspielt, ist der Mensch klein und unbedeutend. Das hilft mir auch beim Loslassen von unserer Arbeit mit „Jago“. Wir Menschen sollten wieder mehr Ehrfurcht und Respekt vor der Natur haben. Denn ohne sie, mit intakten Ökosystemen an Land und im Meer, können wir nicht leben.

Transparenzhinweis: Das Interview wurde vor dem Unglück des Tauchbootes „Titan“ geführt. Autor Florian Sturm hat Jürgen Schauer nun aktuell nach dem Vorfall und nach dem Risiko solcher Einsätze gefragt. Schauer sagt: „Das Tauchen mit Tauchbooten an einem riesigen und komplexen Wrack wie der ,Titanic‘ in solch einer großen Meerestiefe birgt generell ein höheres Risiko als Tauchgänge in natürlichen Unterwasserlandschaften. Es gibt ein riesiges Trümmerfeld, lose Wrackteile, Kabel, an denen ein Tauchboot besonders bei schwierigen Bodenströmungs- und Sichtverhältnissen hängenbleiben kann. Deswegen sollte ein Tauchboot, mit dem regelmäßig an einem Wrack wie der ,Titanic‘ getaucht wird, so konstruiert sein, dass dieses Risiko minimiert wird. Dies scheint bei der ,Titan‘ offenbar nicht der Fall zu sein. Wir möchten uns jedoch nicht an Spekulationen über die Ursachen beteiligen.“