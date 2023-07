Im Sand der Zeit: Buchauszug aus Essayband „Strand“

Der Strand vermittelt zwischen Land und Meer. © Getty Images/iStockphoto

Strand war nicht immer Strand, er hat in Jahrmillionen unzählige Wandlungen durchlaufen - auch wenn wir diese nicht immer sehen. Ein essayistischer Spaziergang mit Karsten Reise und Hella Kemper.

Der Mensch ist blind für den Wandel, der in zeitlupenartigen Prozessen das Land verändert. Was Wind und Wasser bewirken, geschieht für das menschliche Auge zu langsam. Deshalb sind geologische Prozesse schwer vorstellbar – sie erstrecken sich über zu große Zeiträume, die nicht überschaubar sind. Unvorstellbar sind auch die Eismassen, die sich vor ein paar tausend Jahren von Norden aus über das Land schoben, und das viele Schmelzwasser, das das Land ebenso formte wie die Gletscher, In geologischen Dimensionen gerechnet, ist das nur ein Wimpernschlag, aber für ein Menschenleben eine Ewigkeit.

Die Landmassen der Erde bestehen mengenmäßig zum größten Teil aus Tiefengestein oder Plutonit, benannt nach Pluto, dem Gott der Unterwelt. Granitgesteine bilden wiederum den weitaus größten Teil der Plutonite und die schönen Schärengärten der schwedischen und finnischen Küsten. Noch gar nicht lange weiß man mit Sicherheit, dass sich Granite aus ursprünglich flüssigen, magmatischen Schmelzen bilden, die sich im tiefen Inneren der Erde langsam auskristallisieren. Als Goethe geologische Studien betrieb, teilten sich die Wissenschaftler in zwei Lager, in das der Neptunisten und das der Plutonisten.

Letztere, der Name sagt es, hatten recht. Die Neptunisten dagegen glaubten an sedimentative Prozesse, also an langsame Ablagerungen in einem die Erde umspannenden Urozean. Goethe zählte zu den Neptunisten. Granit war für ihn der Urgrund der Erde. Und dass der durch eine vulkanische Aktivität entstanden sein sollte, schien ihm viel zu aggressiv. Goethe war so etwas wie ein Geo-Pazifist. Alles Gewaltsame schien ihm nicht natur-gemäß. Er irrte.

Die Granitfelsen schwedischer Schären sind also etwas sehr Altes, das aus dem Innern der Erde stammt. Fast zwei Milliarden Jahre alt können europäische Granite sein, jüngere gibt es auch, beispielsweise an den Küstenstränden von Sardinien oder Elba. Auch heute noch könnte sich Granit bilden, es ist kein Prozess, der der Vergangenheit angehört. Weil es aber ein langsamer Prozess im Verborgenen ist, ist es unmöglich, die Entstehung von Granit zu beobachten. Was man tun kann: Granit sich vielfach vergrößert anschauen. Dabei entdeckt man ein vielfarbiges Kunstwerk aus Feldspat, Quarz und Glimmer – von geologischen Prozessen in unendlich langer Zeit geschaffen.

Ebenso langsam zerfällt das Granitgestein auch wieder in seine Bestandteile: die Sandkörner. Und ebenfalls sehr lange dauert es, bis die sich an einem Strand wieder zusammenfinden.

Vielleicht sehnen wir uns deswegen nach Strand. In der schieren Weite scheint auch Ewigkeit eingewoben – Strand war nicht immer Strand, er hat in Jahrmillionen vielfache Wandlungen durchlaufen. Im Angesicht solcher Dimensionen fühlt sich das eigene Leben etwas weniger wichtig, aber auch weniger vergänglich an. Wer am Strand aufs Meer blickt, kann erfahren, was Demut ist, und glaubt gern daran, dass dem Ganzen ein Sinn zugrunde liegen könnte.

Als wir, Karsten und Hella, einmal über die an manchen Stellen bis zu fünfzehn Kilometer breite Marschlandschaft entlang wanderten, gingen unsere Füße in Wahrheit über angeschwemmten Meeresgrund, der auch einmal Strand gewesen war. Wir gingen einem kräftigen Westwind entgegen, weit oben mit guter Aussicht. Zur östlichen Seite erstreckte sich der Maasbüller Herrenkoog, zur westlichen der Kleiseerkoog. Die Häuser lagen zu unseren Füßen in der Senke. Berg und Tal in Nordfriesland. Die Berge: Deiche. Unser langgestreckter Wall: ein Schlafdeich. Die Senken: Köge, eingedeichtes Marschland, das von Deichen umschlossen wird, sodass kein Meerwasser zu den Wohnhäusern vordringen kann. Dabei ist das Meer weit weg, fast zehn Kilometer. Doch vor langer Zeit hat es das Land hierhergebracht und fruchtbar gemacht. Die Küstenlinien, wie wir sie heute kennen, entstanden erst nach und nach in den letzten Jahrhunderten und sogar Jahrzehnten. Wir folgten auf unserer Wanderung diesen Linien und gingen auf den unterschiedlichen Böden, die das Meer geschaffen hat – bis an den schmalen Strand vor dem Deich von Dagebüll.

Ohne das Meer gäbe es das Land hier nicht. Mit dem Eis des Pleistozäns waren gewaltige Moränen dorthin geschoben worden, wo heute Norddeutschland liegt. Die Schuttmassen bildeten bucklige Rücken, die später die Kerne der Nordseeinseln wurden und die unfruchtbare Geest des Festlands. Der größte Teil des Kontinentalsockels lag am Ende des Pleistozäns trocken, nur weit im Norden gab es eine kleine Nordsee. Noch war viel Wasser im Eis gebunden, und der Wasserstand der Weltmeere lag fast 130 Meter niedriger als heute. Vor 12 000 Jahren wurde es dann allmählich wärmer, das Eis taute und der Meeresspiegel stieg. Zunächst sehr rasch, um ein bis zwei Meter pro Jahrhundert, gespeist von dem Schmelzwasser der Gletscher: Bestehende Strände wurden überflutet und die Sedimente ins Landesinnere gespült, sodass nicht nur das Meer, sondern mit ihm auch das Land anstieg. Als dann die großen Eisschilde abgeschmolzen waren, hatte das Wasser Einbuchtungen, Küsten und Täler mit Sedimenten, Sand und Geröll bedeckt – und Strände geformt.

Wellen sind die wichtigsten Stranderzeuger, wenn sie mit flach ansteigendem Land in Berührung kommen. Strände sind weder ganz fest noch ganz flüssig. Ihre Substanz besteht aus lauter locker liegenden Bestandteilen mit beweglichen Zwischenräumen. Die sind abwechselnd mit Wasser und mit Luft gefüllt. Die Teilchen und Teile am Strand bestehen meistens aus Sand und Sand ist zerriebenes Gestein. Die Körnung vom Sand liegt unter zwei Millimetern. Gröber im Korn ist Kies, dessen Durchmesser bis zu 6,3 Zentimeter reicht. Diese krumme Zahl entstammt einer logarithmischen Sandskala der Geologie.

Die Autor:innen Karsten Reise arbeitet als Professor für Zoologie, Meereskunde und Küstenforschung an diversen deutschen Universitätten. Sein Interesse gilt vor allem dem Watt vor Sylt. Dort leitet er weiterhin die Wattenmeerstation des Alfred-Wegener-Instituts. Hella Kemper ist Redakteurin und Autorin für „Zeit Wisen“. Sie hat zwei Bücher über das Flussschwimmen veröffentlicht und ist stets gerne an und in Gewässern unterwegs. FR

Sandstrände mit etwas Kies sind häufig, aber reine Kiesstrände sind selten. Oft haben sie außer Sand auch noch einen AnteilGeröll, das aus bis zu schädelgroßen Steinen besteht. Viel davon liegt in rasch fließenden Flüssen und oft auch am Ostseestrand.

Dort sind sie Relikte von ins Meer gestürztem Land. Noch kleiner als Sandkörner sind die Teilchen im Ton. Die aber liegen so fest haftend beieinander, dass Ufer aus Ton nicht als Strände gelten, ebenso wenig wie die aus felsigem Gestein. Diesen fehlt das Lockere von Sand, Kies und Geröll am Strand.

K. Reise & H. Kemper: „Strand“ ist Teil der Reihe „European Essays on Nature and Landscape“. KJM Buchverlag, Hamburg, S. 144, 20 Euro. © KJM Buchverlag

Sandstrände sind nicht nur bleich oder weiß, sondern öfter noch grau oder braun. Wo Vulkane aus dem Meer ragen und zerbröselte Lava hinterlassen, sind Strände sogar rabenschwarz. Lediglich das Mineral Olivin bringt etwas Grün dort hinein. Wenn ein feuchter Sandstrand aus Quarzsand mal leicht grünlich schimmert, baden da bei Ebbe einzellige Algen im Sonnenlicht. Die grünen Landpflanzen wurzeln nur hoch oben am Strand, wo die Flut selten hinkommt. Rein weiße Strände sind reich an körnigem Kalk. Der entstammt zerriebenen Kalkalgen, Korallen, Muschelschalen und anderen Meereswesen oder in fossiler Form dem Kalkgestein. Spezielle Mikroorganismen können solchen Stränden sogar einen Hauch von Rosa verleihen.Nur blaue Strände gibt es nicht.

An Sandstränden ist der feuchte Sand dunkler und der trockene Sand hell. Feuchter Sand ist in der Regel fester und schön zum Laufen. Er kann aber mit Wasser übersättigt sein. Solch ein Treibsand saugt den Fuß nach unten. Erkennen lässt sich das vorher nicht, höchstens erahnen. Manchmal bleibt Luft unter feuchtem Sand, wenn sie von Wellen und der Flut überrascht wurde. Sie wird eingeschlossen und blubbert erst hoch, wenn wir darauf treten. Auch dann gibt der Sand nach und wir das Laufen darin bald auf.

Alle Strände fallen zum Meer hin ab. Die Strandkunde erkennt darin drei Abschnitte. Als Vorstrand bezeichnet sie den unter Wasser bleibenden Strand. Dort laufen die Schiffe und Wellen auf Grund. Wellen überschlagen sich, nachdem sie den Grund berührt haben. Im Vorstrand häufen sie parallel zum Strand verlaufende Sandriffe an. Die oberen davon können bei Ebbe auch mal auftauchen. Da Wellen zwischen Vorstrand und Strandhang ständig viel Wasser, Sand, Kies oder Steine hin und her verfrachten, gehören Unter- und Überwasserstrand eng zusammen. Bei starken Gezeiten und viel Sediment taucht bei Niedrigwasser statt Vorstrand ein weites Watt auf.

Strandhänge enden unten oft mit einem Knick im Hang, auch Strandkehle genannt. Die entsteht, wo die meisten Wellen zusammenbrechen. Dies ist die turbulenteste Zone vom Strand.

Seewärts davon liegt meist ein flach abfallendes Plateau, während zum Land hin der Strandhang steiler ansteigt und das in leicht gewölbter Form. Zur Krönung befindet sich oben ein Wall, die sogenannte Berme. Die wird nur von außergewöhnlich hohen Wellen bei Sturmfluten überspült. Solche Wellen erreichen auch den sonst fast immer trockenen, oberen Landstrand, wo schon lockerer Pflanzenwuchs steht. Das ist der dritte Abschnitt.

Noch weiter landeinwärts folgen die aus verwehtem Strandsand geformten Dünen oder aber ein steiles Kliff. Das entsteht, wo Sturmflutwellen das Land zum Einsturz bringen. Land und Meer sind zwar von grundverschiedener Natur, aber Strände können zwischen ihnen vermitteln und beschwichtigen die Wellen. Bei Sturm allerdings lassen Wellen keinerlei Zweifel: Der ganz Strand gehört zum Meer. Von dort kommt auch der meiste Sand.

