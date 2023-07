„Ich krieg‘ keine Luft mehr“: Passanten rasten aus und packen gewaltsam gegen Aktivisten zu

Szenen im Video

Bei einem Klimaprotest der „Letzten Generation“ ist es in Rosenheim zu Handgreiflichkeiten von wütenden Passanten gekommen. Die Aktivisten hatten eine Straße blockiert.

Rosenheim – Die Straßen in den deutschen Innenstädten kommen nicht zur Ruhe – könnte man zumindest meinen. Denn regelmäßig werden sie von Aktivisten der „Letzten Generation“ blockiert. Klimakleber werden sie daher auch genannt, und die gesellschaftliche Meinung zu dieser Form des Protests geht weit auseinander.

Vor allem mit Autofahrern, die durch die Blockaden nicht oder nur verspätet an ihr Ziel gelangen, kommt es öfters zu Zusammenstößen mit der „Letzten Generation“. Wegen eines Vorfalls in Passau wird nun sogar gegen einen unbekannten Mann ermittelt, in Augsburg verlief der Protest Ende Juni dagegen ohne Zwischenfälle. Nicht so in Rosenheim – hier griffen zwei Passanten beherzt zu und zogen die Aktivisten von der Straße.

Wütende Passanten schleifen Aktivisten von der Straße

Die „Letzte Generation“ trägt, das betonen die Aktivisten immer wieder, die juristischen Konsequenzen für ihren zivilen Ungehorsam. Oft aber werden sie zum Ziel von wütenden Passanten, die auch mal, gelinde gesagt, beherzt zugreifen und sie von der Straße holen. So geschehen am Freitag, 30. Juni, in Rosenheim. Ein Video davon postete die „Letzte Generation“ auf Twitter, schrieb dazu: „Gestern waren wir in Rosenheim in Bayern auf der Straße, um friedlich für eine Kehrtwende einzutreten.“

Auf dem Video ist zu sehen, wie sich mehrere Aktivisten versuchen, auf eine Straße zu setzen, dabei Transparente hochhalten. Ein Passant geht vehement dagegen vor, zieht sie nacheinander von der Straße auf den Gehweg. Dabei schimpft er lauthals. Als er zwei Aktivistinnen anpackt, und die kurze Schmerzenslaute von sich geben, schreit er: „Du gehst jetzt weg da!“ Ein zweiter Passant kommt hinzu, packt ebenfalls eine Aktivistin und zieht sie weg, ruft: „Du gehst a weg!“

„Ich krieg keine Luft“ – dem aufgebrachten Passanten ist das „schei*egal“

Kurze Zeit später packt der erste Passant eine Aktivistin am Kragen und schleift sie gewaltsam von der Straße, bis diese sagt: „Ich krieg’ keine Luft“. Das interessiert den aufgebrachten Mann nicht. „Das ist mir schei*egal“, schreit er sie an. Dann geht er wieder auf die Straße, weist die Autofahrer an, zu fahren, und ruft andere Passanten auf, ihm beizustehen: „Sagt mal, hilft mir jetzt auch jemand mal?“

„Vollidioten“, ist noch aus dem Hintergrund zu hören, doch es schreiten keine weiteren Passanten ein. Also macht der Mann alleine weiter, und schimpft: „Ich hab die Schnauze voll von dene *****löcher!“ Auf Twitter sind die Nutzer geteilter Meinung über die Szenen, viele bringen aber ihr Verständnis über das Handeln des Mannes zum Ausdruck, einige befürworten es auch, andere stimmen den Aktivisten zu, dass die Politik handeln müsse. Insgesamt scheint das Thema aber die Gemüter weiter aufzuheizen. (fhz)

