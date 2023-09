Donald Trump singt Super-Hit mit Biden? Internet-Hype um KI-Songs – ganz legal sind sie nicht

Die neuen „Sultans of Swing“? Donald Trump und Joe Biden singen den Hit der Dire Straits im Duett – eine KI macht's möglich.

Die Top 10 von IPPEN.MEDIA

Von Jörg Heinrich schließen

Ihre Fangemeinde wächst: Hits, die im Internet kursieren und von künstlicher Intelligenz erschaffen wurden, legen Stimmen von Stars auf bekannte Songs, die sie nie gesungen haben.

Johnny Cash, der Barbie Girl singt. Oder Frank Sinatra, der bei Queens Bohemian Rhapsody Freddie Mercury ersetzt. Solche Songs gibt es bei Youtube mittlerweile in Hülle und Fülle – selbstverständlich ohne Genehmigung der oft längst verstorbenen Musiker und ihrer Plattenfirmen. Künstliche Intelligenz (KI) ermöglicht diese kuriosen Musik-Mixe. Die Google-Tochter Youtube und Universal Music wollen den Musik-Klau jetzt legalisieren, und mit den sogenannten Deepfake-Songs (Deutsch: rundum gefälscht) Geld verdienen. Die Firmen verhandeln darüber, Stimmen und Melodien bekannter Stars zu lizenzieren und für den Kauf freizugeben.

KI-Super-Hits: Bald soll mit den Deepfake-Songs Geld verdient werden

Dann könnte sich jeder seine eigene Taylor Swift oder seine Billie Eilish kaufen, herunterladen – und sie Beatles-Songs singen lassen. Oder Adele übernimmt die Hits von Harry Styles. So würden Technikkonzerne und Musikindustrie an der KI-Revolution wenigstens mitverdienen. Auf Youtube hat die Musikzukunft längst begonnen. Wer diese Songs hören, sehen und bestaunen will, sollte sich beeilen. Denn wegen der schwierigen Rechtelage werden sie häufig gelöscht. Das sind die aktuellen Charts von IPPEN.MEDIA der zehn faszinierendsten und gespenstischsten KI-Hits.

KI-Super-Kits: Die Liste der Top 10 von IPPEN-MEDIA