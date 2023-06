Homo naledi: Raffinierte Denker

Homo Naledi

Von Johannes Dieterich schließen

War der Vormensch Homo naledi trotz eines deutlich kleineren Gehirns zu Handlungen in der Lage, die man bislang nur dem Homo sapiens zuschrieb? Diese neue Hypothese eines Forschers ist umstritten.

Die Frage, warum Menschen ihre riesigen Gehirne haben, muss womöglich neu beantwortet werden. Galt es bislang als ausgemacht, dass die voluminösen Denkmaschinen des Homo sapiens für dessen Sprachvermögen, sein Verständnis für Symbole und seine religiösen Rituale verantwortlich sind, hat ein Forschungsteam um den Paläoanthropologen Lee Berger nun ein dickes Fragezeichen hinter diese Gewissheit gesetzt. Das Team um den Professor an der Johannesburger Witwatersrand Universität ist seit zehn Jahren damit beschäftigt, die in einem Höhlensystem außerhalb der südafrikanischen Metropole gefundenen Knochen von Vormenschen auszuwerten – einem der bedeutendsten paläoanthropologischen Fundorte der Welt.

Jetzt haben die Forschenden ihre Erkenntnisse in dem Wissenschaftsmagazin „eLife“ vorgestellt: Danach müsse davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Rising Star genannten Höhlensystem um eine Begräbnisstätte des Homo naledi handelt – eine Art der Gattung Homo, die vor 500 000 bis 200 000 Jahren lebte und nur über ein Drittel des Gehirnvolumens des Homo sapiens verfügte.

Ihre bahnbrechende These stützen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die in zwei Höhlenkammern gefundenen Überreste von bis zu 60 Individuen, neben Erwachsenen auch zahlreiche Kinder. Bei genauerer Untersuchung fiel den Forschenden auf, dass einige der versteinerten Skelette in gekrümmter Embryostellung in offenbar eigens gegrabenen ovalen Vertiefungen lagen. Die dort ebenfalls gefundenen Sedimente wiesen darauf hin, dass die Leichname der Vormenschen mit Erde oder Steinen bedeckt waren.

Allein die Tatsache, dass sich in den schwer zugänglichen Höhlenkammern weit mehr als 1000 versteinerte Knochen befanden, hatte dem Forschungsteam zu denken gegeben. Dass sie von Wasser dorthin geschwemmt worden waren, erschien angesichts der engen und zerklüfteten Zugänge zu den Kammern als unwahrscheinlich. Der 57-jährige aus Kansas stammende Professor Berger hatte fast 25 Kilogramm abnehmen müssen, um sich im vergangenen Juli selbst in die 30 Meter unter der Oberfläche gelegenen Kammern zwängen zu können: „Ich wäre beinahe ums Leben gekommen“, berichtet der renommierte Wissenschaftler. Die Ausgrabungsarbeiten hatten zuvor schlanke Studentinnen und Studenten verrichtet.

Bei seiner persönlichen Visite fielen Berger zahlreiche in eine Felswand geritzte Zeichen und Ornamente auf: Ähnliche Verzierungen und Symbole waren bislang lediglich von vor rund 60 000 Jahren im heutigen Frankreich lebenden Neandertalern bekannt. Diese hatten ein noch größeres Gehirnvolumen als der homo sapiens. Schließlich wurden in den Höhlenkammern auch Spuren von Asche sowie verbrannte Knochenreste von Schildkröten und Kaninchen gefunden. Sie könnten entweder als Grabbeilage oder den Überlebenden als Mahlzeit gedient haben könnten, vermutet Berger.

Die Fundstücke bestünden den „Lackmustest“, um von archaischen Bestattungen reden zu können, ist der Paläoanthropologe überzeugt. Bislang waren Bestattungen lediglich vom Homo sapiens aus einer Zeit vor 100 000 Jahren bekannt. Das Alter ihrer Fundstücke bestimmten die Wissenschaftler:innen auf 250 000 bis 335 000 Jahre, eine genauere Datierung soll noch erfolgen. Eine „kulturelle Praxis“ wie Beerdigungen setze zumindest eine Art von Sprache voraus, ist Berger überzeugt: „Ohne komplexe Kommunikation ist so etwas nicht möglich.“

Die Quintessenz des Forschungsteams um Berger: Für raffiniertes Denken, den Gebrauch von Symbolen und das Verständnis des Todes sei ein großes Gehirn offensichtlich gar nicht nötig. Dann stelle sich jedoch die Frage, welchen evolutionären Vorteil ein derart voluminöses Organ überhaupt habe, führt John Hawks, Paläoanthropologe an der Universität von Wisconsin-Madison aus. Schließlich habe es den Nachteil eines hohen Energieverbrauchs und oft tödlicher Komplikationen beim Geburtsvorgang. Auf diese Frage müsse die Wissenschaft nun eine neue Antwort finden.

Unumstritten sind die Erkenntnisse des Teams um Berger allerdings nicht. Denkbar sei noch immer, dass die Knochen vor Hunderttausenden von Jahren eher achtlos in die Höhlenkammern geworfen wurden und dass die Symbole von Exemplaren der Art Homo sapiens zu einem späteren Zeitpunkt in die Felswände geritzt wurden. „Hypothesen müssen sich auf das stützen, was wir haben, und nicht auf das, was wir vermuten“, kommentierte Maria Martinón-Torres, Direktorin des Madrider Forschungszentrums für die Evolution des Menschen. Über die Frage, wozu wir unser überdimensionales Gehirn haben, wird wohl noch länger gestritten werden.

+ Arg eng: der Eingang ins Höhlensystem Rising Star. © Imago