Gewitter, starke Hitze und Tornados: Unwetter-Warnung für Deutschland – hier kracht‘s jetzt

Nach wochenlang anhaltendem Hitze-Wetter könnte jetzt die Abkühlung kommen – zumindest vorübergehend. Es drohen schwere Gewitter und sogar Tornados.

München – Das Hitze-Wetter hat Deutschland weiter fest im Griff, doch die Gewitter-Lage spitzt sich zu. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge, kommen bereits am Mittwochnachmittag erneut starke Gewitter auf, wobei insbesondere Regionen in Bayern stark betroffen sind. Der DWD warnt vor Unwettern der Stufe 2 und 3 sowie teils schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Am Dienstag verursachte ein mutmaßlicher Tornado in Südhessen erhebliche Schäden.

Im Laufe des Abends könnten auch in anderen Teilen Deutschlands Gewitter auftreten. Trotz der Unwetter sollen die hohen Temperaturen weiterhin bestehen bleiben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittwoch und Donnerstag eine Hitzewarnung herausgegeben. Insbesondere im Süden und Osten wird eine örtlich starke Wärmebelastung erwartet. „Die Lage könnte ziemlich brisant werden“, sagte Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net. Laut DWD besteht regional die Möglichkeit von teils extremem Starkregen, großem Hagel und Sturm- oder Orkanböen. Vorwiegend in der Mitte und im Osten Deutschlands kann nicht ausgeschlossen werden, dass sogar Tornados auftreten könnten.

Hitze-Wetter: Teils schwere Unwetter und Tornados drohen in Deutschland

Die frühsommerliche Wärme hält schon seit mehreren Wochen in Deutschland an. Regen gibt es kaum, dafür aber Sonne satt. Doch das Hitze-Wetter wird nun von Unwettern jäh unterbrochen. Schwere Gewitter rollen über Deutschland, sogar Tornados sind möglich.

In dieser Woche wird vom Sonnenbaden zumindest an einigen Tagen und in bestimmten Regionen Deutschlands abgeraten. Insbesondere in den mittleren Landesteilen ist am Dienstagvormittag (20. Juni) mit schauerartigem und teilweise gewittrigem Regen zu rechnen, der bis zum frühen Nachmittag von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen in Richtung Osten zieht. Anschließend erreicht er Brandenburg, den Berliner Raum und Mecklenburg-Vorpommern.

Im Mittelgebirge kann es in den frühen Abendstunden zu vereinzelten Gewittern kommen, die mit Starkregen oder sogar Hagel einhergehen. Aus Westen rücken teils heftige Gewitter nach Deutschland. Diese sollen am späten Nachmittag oder frühen Abend aus den Beneluxstaaten nach Deutschland kommen und ein höheres Unwetterpotenzial bieten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt, sind auch schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen.

Wetter in Deutschland: Gewitter und Tornados möglich

In den frühen Abendstunden treten vor allem in Baden-Württemberg teils schwere Gewitter mit Unwettergefahr auf. Diese Gewitter ziehen aus Frankreich nach Deutschland. Später in der Nacht erreichen auch schwere Unwetter aus der Schweiz Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Starkregen mit einer Niederschlagsmenge von über 30 Litern pro Quadratmeter sowie schweren Sturm- und Orkanböen.

Wetter-Prognose für Deutschland:

Dienstag, 20. Juni: Schwergewitter-Lage, 25 bis 33 Grad

Schwergewitter-Lage, 25 bis 33 Grad Mittwoch, 21. Juni: Etwas kühler, 23 bis 30 Grad

Etwas kühler, 23 bis 30 Grad Donnerstag, 22. Juni: Erneute Unwetter-Lage mit viel Regen, 24 bis 27 Grad

Erneute Unwetter-Lage mit viel Regen, 24 bis 27 Grad Freitag, 23. Juni: Freundlicher, weniger Schauer und Gewitter, 25 bis 27 Grad

Freundlicher, weniger Schauer und Gewitter, 25 bis 27 Grad Samstag, 24. Juni: Erneut sommerliche Temperaturen, 25 bis 33 Grad

Erneut sommerliche Temperaturen, 25 bis 33 Grad Sonntag, 25. Juni: Reichlich Sonne in ganz Deutschland, 24 bis 34 Grad

Die Unwetter werden von einer schwülen Hitze begleitet, wobei in vielen Teilen Deutschlands die Temperaturen über 30 Grad steigen. Laut einem Bericht von Wetter.net ist zudem die Gefahr von Tornados erhöht. Tornados werden ab einer Windgeschwindigkeit von knapp 105 Kilometern pro Stunde als solche eingestuft. Am Mittwoch (21. Juni) entspannt sich die Lage etwas, bevor es am Donnerstag erneut zu schweren Gewittern und Unwetter kommen kann. In Richtung Ende der Woche kühlt das Wetter etwas ab, spätestens am Sonntag sind die sommerlichen Temperaturen allerdings zurück.

