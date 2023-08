„Schneise der Verwüstung“: Unwetter-Alarm in Deutschland – jetzt herrscht die höchste Warnstufe

Von: Karolin Schäfer

Teilen

In den nächsten Tagen bringt das Wetter in Deutschland vor allem Gewitter und Starkregen. Welche Regionen betroffen sind.

Update vom 16. August, 21.38 Uhr: Nachdem am Mittwochnachmittag zunächst Teile von Baden-Württemberg und Bayern von schweren Gewittern betroffen waren, hat das Unwetter am Abend auch Hessen erreicht. Wie die Unwetter-Karte des Deutschen Wetterdienst (DWD) zeigt, herrscht im Gebiet rund um Frankfurt am Main und Offenbach Richtung Mainz aktuell die höchste Warnstufe „Warnungen vor extremem Unwetter“. Auch Rheinland-Pfalz sei seit dem späten Abend gebietsweise von schweren Gewittern betroffen, in Baden-Württemberg gewittere es weiterhin.

Über die Nacht wird das Gewitter laut dem DWD voraussichtlich nordostwärts ziehen, sodass es in der zweiten Nachthälfte den Süden in Niedersachsen sowie den Norden in Sachsen-Anhalt erreicht.

Unwetter-Alarm in Deutschland: Erste Schäden in Baden-Württemberg gemeldet

Update vom 16. August, 20.05 Uhr: Die teils schweren Gewitter am Mittwochabend haben in Baden-Württemberg erste Spuren hinterlassen. Im Landkreis Calw hatte das stürmische Wetter kurzzeitig Straßen überflutet und Bäume umstürzen lassen. In Böblingen schlug laut Polizeisprecher ein Blitz in ein Haus, ohne dass größerer Schaden passierte. Am Flughafen Stuttgart war für wenige Minuten der Flugbetrieb unterbrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. „Das ist ein ganz üblicher Vorgang bei so einem Gewitter.“

Damit waren die Folgen bislang insgesamt geringer als in der Nacht auf Mittwoch. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist es am Mittwochabend aber noch nicht vorbei. Vor allem entlang der Schwäbischen Alb und im Norden könne es bis in die Nacht lokal begrenzt Starkregen und Hagel geben.

Starkes Gewitter in Baden-Württemberg: Ein Blitz leuchtet in Stuttgart während des Gewitters am Mittwochabend. © Andreas Rosar/dpa/Screenshot DWD/Montage

Update vom 16. August, 18.36 Uhr: Während es im Nordosten Bayerns weiterhin (lokal stark) gewittert, haben schwere Unwetter nun auch zentrale Gebiete in Baden-Württemberg erreicht, die sich bis in die Pfalz erstrecken. Im Südwesten herrscht deshalb in einigen Gebieten aktuell die zweithöchste Unwetter-Warnung. Im Laufe des Abends erwartet der DWD dort zudem noch Starkregen, Hagel und Sturmböen, die von Südwesten über die Mitte nach Nordosten ziehen sollen.

Update vom 16. August, 16.42 Uhr: Erste Gewitter und Unwetter ziehen über Teile Deutschlands hinweg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, haben in Bayern am Mittwochnachmittag schwere Gewitter in Mittelfranken begonnen. Gebietsweise gebe es zudem starke Gewitter im Nordosten und Osten Bayerns. Von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen sei lokal Starkregen mit bis zu 100 Litern pro Quadratmeter binnen weniger Stunden sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 100 Kilometern pro Stunde möglich.

Weitere unwetterartige Gewitter mit Starkregen bewegen sich von Frankreich aus auf Baden-Württemberg zu. Der DWD warnte in einer aktualisierten Nachricht am Nachmittag für das gesamte Bundesland vor „schweren Gewittern mit extrem heftigem Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen“. Zuvor hatte sich die Unwetterwarnung eher auf den nördlichen Teil Baden-Württembergs bezogen. Vor allem entlang der Schwäbischen Alb und im Norden könne es bis in die Nacht lokal begrenzt Starkregen mit Mengen bis zu 60 Litern, teils auch bis 100 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden geben.

Nach Unwetter: Erfurts Oberbürgermeister spricht von „Schneise der Verwüstung“

Update vom 16. August, 16.10 Uhr: Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits vor neuen Gewittern am Mittwochabend warnt, sind in einigen Teilen Deutschlands noch die Folgen des letzten Unwetters stark präsent. So auch in Erfurt, wo am Mittwoch eine kurzfristig angesetzte Pressekonferenz stattfand. Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) sagte, das Wetter habe eine „Schneise der Verwüstung“ in der Stadt angerichtet.

Ein ähnliches Wetterereignis habe er in Erfurt bisher noch nicht erlebt. Bausewein zeigte sich aber auch erleichtert, dass es nur wenige Verletzte gab. Bisher seien dem Oberbürgermeister zwei Leichtverletzte bekannt. Die Polizei hatte zuvor von zwei umgewehten Lkws berichtet, deren Fahrer leicht verletzt worden seien.

Laut Informationen des DWD wird am Mittwochabend erneut ein größerer Gewittercluster von Rheinland-Pfalz, dem nördlichen Baden-Württemberg und dem Saarland über Hessen und Nordbayern nach Sachsen-Anhalt und dem südöstlichen Niedersachsen ziehen.

Update vom 16. August, 11.20 Uhr: Starke Gewitter haben in Teilen Deutschlands schwere Schäden verursacht. Besonders traf es die Stadt Brandenburg an der Havel (Brandenburg). Sturmböen mit bis zu 148 km/h fegten über die Stadt westlich von Berlin. Dächer von Häusern wurden abgedeckt, selbst dicke Bäume knickten wie Streichhölzer um. Rettungskräfte sind noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Unterstützung wurde angefordert.

Unwetter in Deutschland: „So einen Sturm habe ich noch nie erlebt“

„So einen Sturm habe ich noch nie erlebt“, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle am Mittwochmorgen der Nachrichtenagentur dpa. Durch das schwere Unwetter wurde eine Frau verletzt, teilt die Polizei Brandenburg mit. Die 36-Jährige sei am Mittwochmorgen unter einem umgestürzten Baum entdeckt worden und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht worden.

In Erfurt (Thüringen) war der Bus und Bahnverkehr wegen des schweren Unwetters zeitweise am Dienstagabend zusammengebrochen. Umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste blockierten Schienen und Oberleitungen. Im Allgäu kam ein Mann bei einem Unwetter ums Leben.

Unwetter in Deutschland: Orkanböen bis 146 km/h richteten in Brandenburg an der Havel massive Schäden an. Dächer wurden abgedeckt, Bäume knickten um. © Cevin Dettlaff/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch in den nächsten Tagen (siehe Erstmeldung) vor Gewittern mit Starkregen, Blitz und Sturmböen. Am Mittwoch sei laut den DWD-Wetterexperten in der Mitte und im Süden Deutschlands teils auch mit unwetterartigen Starkregen und Hagel zu rechnen. Vom Südwesten rollen am Mittwoch erneut Gewittertiefs heran.

Täglicher Unwetter-Alarm mit Starkregen und Hagel in Deutschland: Zahlreiche Regionen betroffen

Erstmeldung vom 15. August 2023: Kassel – Der Sommer ist zurück: Temperaturen von 30 Grad und zahlreichen Sonnenstunden versetzen Deutschland wieder in Sommerlaune. „Es wird zunächst schwül und auch heiß“, prognostizierte Wetter-Experte Oliver Scheel von wetter.de. Das bedeutet hierzulande vor allem eins: Unwetter-Gefahr. Nach der anfänglichen Hitze drohen Gewitter mit Hagel und Starkregen.

In den kommenden Tagen besteht Unwetter-Gefahr in Deutschland. © Julian Stratenschulte/dpa

Unwetter-Gefahr in Deutschland mit Starkregen und Hagel – keine Abkühlung in Sicht

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) werden vor allem in der Mitte und im Süden des Landes Unwetter erwartet. Doch Abkühlung von den hohen Temperaturen verspricht das nicht. Laut DWD gesellt sich zu den Gewittern eine „starke bis extreme Wärmebelastung“, zudem wird es sehr schwül. „In den Gewitterzonen wird es bis zu 33 Grad heiß“, so Scheel.

Tornados, Wüstenstürme, Zyklone: 10 Wetterphänomene, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Abgesehen vom äußersten Westen und Nordwesten werden bis Mittwoch (16. August) kräftige Gewitter mit Starkregen über 20 Liter pro Quadratmeter und Hagel erwartet. Im Osten und Süden droht stellenweise eine starke bis extreme Wärmebelastung. Auch am Donnerstag (17. August) gehen die Unwetter laut DWD weiter. Es sind Regenschauer mit 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Zudem seien schwere Sturmböen nicht auszuschließen. Überwiegend im Osten und Süden gibt es am Freitag (18. August) dann nur noch einzelne, aber dennoch heftige Gewitter.

Unwetter in Deutschland: Tage starten oft „schön, dann kracht es“

„Die Tage verlaufen alle halbwegs ähnlich. Oft starten sie schön, später lädt es sich auf und dann kracht es“, erklärte Scheel. Die kommenden Tage werden also durchzogen von Unwettern, Gewittern und viel Regen. Anfangs trifft es den Westen, dann bewegt sich die Unwetter-Front in Richtung Osten und Südosten, erklärte Meteorologe Alexander König von wetter.com.

In diesen Bundesländern drohen laut DWD bis Donnerstag Gewitter mit Unwetter-Potenzial:

Baden-Württemberg – Unwetter-Gefahr, starke Gewitter mit Starkregen und Hagel

Bayern – Dienstag und Mittwoch zunächst heiß und trocken, nachmittags dann schwere Gewitter

Berlin und Brandenburg – örtliche Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel, vereinzelt unwetterartig

Hessen – Gewitter mit Starkregen, stellenweise Unwetter-Gefahr, ab Donnerstag Wetterberuhigung

Mecklenburg-Vorpommern – örtliche Gewitter, vereinzelt unwetterartig

Niedersachsen und Bremen – zeitweise starke Gewitter, ab Mittwoch Wetterberuhigung

Nordrhein-Westfalen – Regen und Gewitter, vereinzelt Unwetter möglich, ab Mittwoch nachlassend

Rheinland-Pfalz und Saarland – Regen und Gewitter, vereinzelt Unwetter möglich, ab Mittwoch nachlassend

Sachsen-Anhalt – Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, lokale Unwetter

Sachsen – Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, lokale Unwetter

Thüringen – Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, lokale Unwetter

Erst Unwetter-Alarm in Deutschland – dann kommt die trockene Sommer-Hitze zurück

Wetter-Experte Scheel zufolge ist der Nordwesten vom Niederrhein bis nach Schleswig-Holstein am wenigsten von der Unwetter-Front betroffen. Laut DWD gibt es am Dienstag zwar vereinzelt Gewitter, im Tagesverlauf beruhigt sich das Wetter dann wieder. Am Mittwoch bleibt es hier überwiegend trocken.

Erst zum Wochenende sollen die Unwetter insgesamt nachlassen, dann kommt die trockene Hitze in weiten Teilen des Landes zurück. Auch in Kassel wird es in den kommenden Tagen wieder ungemütlich. Erst vor wenigen Woche hatte ein schweres Gewitter enorme Schäden im Raum Kassel verursacht. (kas)