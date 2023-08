Unwetter, Starkregen, Hitze: Wetter-Karussell gibt Deutschland die volle Breitseite

Von: Lucas Maier

Die neue Woche wird in Teilen Deutschlands von heftigen Gewittern eingeleitet. Das Thermometer wird erneut die 30 Grad-Marke übersteigen.

Kassel - Der Sommer 2023 wird nochmal ungemütlich. Zum Start der kommenden Woche werden in Teilen von Deutschland wieder Unwetter erwartet. Schwülheiße Luftmassen bringen Hitze, Hagel und Starkregen mit sich, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreibt. Und danach wird es richtig heiß.

Bereits im Laufe des Sonntags (13. August) kann es zu „teils kräftigen Schauern und Gewittern kommen“, warnt Alexander König, Meteorologe bei Wetter.com. In einigen Regionen haben diese auch das Potenzial unwetterartig auszufallen, so König weiter. Im Südosten der Republik ist die Gewittergefahr am Sonntag am größten.

Wetter-Warnung am Sonntag: „Starke Wärmebelastung“ in Teilen von Deutschland

Für den Sonntag warnt außerdem der DWD vor einer „starken Wärmebelastung“ im Süden und Osten von Deutschland. Davor wird immer dann gewarnt, wenn eine „Gefühlte Temperatur über etwa 32 Grad“ erwartet wird und es nachts nur geringfügig abkühlt. In der Nacht auf Montag werden im Süden markante Gewitter erwartet.

Am Montagvormittag (14. August) sollen sich dann aus Südwesten starke Bewölkungen mit teils kräftigen Gewittern in nördlicher Richtung ausbreiten, wie der DWD in Offenbach mitteilt.

Warnung für den Süden: Hier kann es zu Starkregen kommen

Im Laufe des Montags warnt der DWD dann vor Starkregen im Süden. Hier soll es teilweise 20 Liter pro Quadratmeter regnen und zu stürmischen Böen kommen. Am Nachmittag kann es dann überall, außer in Nordwestdeutschland, vereinzelt zu Unwettern kommen.

Grenzwerte für die Einstufung als Starkregen 15 bis 25 l/m² in 1 Stunde oder 20 bis 35 l/m² in 6 Stunden Grenzwerte für die Einstufung als Gewitter Blitze in Verbindung mit Windböen Grenzwerte für die Einstufung als starkes Gewitter Blitze in Verbindung mit Sturmböen, schweren Sturmböen, Starkregen oder Hagel Grenzwerte für die Einstufung als schweres Gewitter Blitze in Verbindung mit Hagelschlag, heftigem Starkregen oder Orkan(artigen)Böen Grenzwerte für die Einstufung als Windböen Windgeschwindigkeiten über 50 km/h Grenzwerte für die Einstufung als Sturmböen Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 89 km/h

Hier wird vor einem Niederschlag von 25 Litern pro Quadratmeter, schweren Sturmböen und Hagel mit über zwei Zentimetern Durchmesser gewarnt. Im weiteren Wochenverlauf wird vor allem für Mittwoch und Donnerstag vor schweren Gewittern gewarnt.

Temperaturen über 30 Grad: Am Montag teils Hitze in Deutschland

Auch die Temperaturen können am Montag stellenweise extreme Werte erreichen. Für die Südosthälfte sagt der DWD Höchstwerte zwischen 29 und 33 Grad voraus. Im Osten kühlt es stellenweise auch nachts nicht unter 20 Grad ab.

Die Höchsttemperaturen der kommenden Tage:

Sonntag (13. August): 21 bis 25 Grad im Nordwesten, sonst 26 bis 32 Grad.

21 bis 25 Grad im Nordwesten, sonst 26 bis 32 Grad. Montag (14. August): 29 bis 33 Grad in der Südosthälfte, sonst 24 bis 28 Grad.

29 bis 33 Grad in der Südosthälfte, sonst 24 bis 28 Grad. Dienstag (15. August): Im Süden und Osten 29 bis 32 Grad, sonst 25 bis 28 Grad

Im Süden und Osten 29 bis 32 Grad, sonst 25 bis 28 Grad Mittwoch (16. August): Im Norden zwischen 19 und 24 Grad, sonst 25 bis 30 Grad

Im Norden zwischen 19 und 24 Grad, sonst 25 bis 30 Grad Quelle: DWD

Im Süden und Osten geht es dann auch am Dienstag (15. August) heiß weiter, hier sollen die Höchstwerte zwischen 29 und 32 Grad liegen. Und auch am Mittwoch (16. August) kann das Thermometer teilweise die 30 Gradmarke erreichen, so der DWD. (Lucas Maier)

