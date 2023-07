Historische Münzen wohl eingeschmolzen

Von: Patrick Guyton

Die Polizei auf Schatzsuche in Plate, Mecklenburg-Vorpommern. dpa © dpa

Die vier Männer, die den Keltenschatz in Manching gestohlen haben sollen, schweigen bislang.

Zum spektakulären Raub des keltischen Goldschatzes im oberbayerischen Manching vor acht Monaten haben die Ermittlungsteams von Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag eine gute und eine schlechte Nachricht vermeldet. Die gute: Der Diebstahl ist wohl aufgeklärt, eine „hochprofessionelle Einbrecherbande“, wie es Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte, wurde dingfest gemacht. Die schlechte: Von den 483 gestohlenen antiken Goldmünzen konnten nur etwa 70 aufgespürt werden. Diese wurden von der Bande in 18 Klumpen zusammengeschmolzen. Damit sind die Münzen mit ihrer historischen Bedeutung weg.

Zur Bande gehören laut Herrmann vier Männer zwischen 42 und 50 Jahren. Mit den Gold- und Juwelenrauben in den vergangenen Jahren in Berlin und Dresden, ausgeübt von arabischstämmigen Clans, habe der Fall Manching demnach nichts zu tun.

Erfolg dank DNA-Spur

Was über die nun aufgedeckte Einbrecherbande bekannt ist, klingt abenteuerlich. Deren Vorgehensweise im Keltenmuseum: Am 22. November 2022 um 0.30 Uhr durchtrennten sie im Ort Glasfaserkabel im Telekom-Verteilerkasten. Ganz Manching hatte somit kein Telefon und kein Internet mehr, die Alarmanlage im Museum war damit ausgeschaltet. In nur neun Minuten hebelten die mutmaßlichen Täter zwei Museumstüren und die Vitrine aus, in der das Gold lag, packten die Münzen aus dem 1. und 2. Jahrhundert vor Christus ein und flohen.

Die gebildete Sonderkommission habe am Tatort neben Einbruchswerkzeug auch eine DNA-Spur gefunden, sagt Guido Limmer, Vizepräsident des Bayerischen Landeskriminalamts. Es kam zu Treffern mit DNA-Spuren anderer Diebstahlsorte, wo ebenfalls Alarmanlagen deaktiviert worden waren. Die Einbrüche waren von 2014 an in acht verschiedenen wenig bekannten Orten in Deutschland und Österreich erfolgt – etwa in Nienhagen (Mecklenburg-Vorpommern), Edermünde (Hessen) oder Krems (Österreich). Ausgeraubt wurden etwa Spielhallen, Tankstellen und ein Supermarkt.

Bei einem Diebstahl war ein Mann unter Verdacht geraten, dessen DNA mit der von Manching übereinstimmte. Die mutmaßlichen Täter waren, so zeigten es Aufnahmen von Überwachungskameras, stets gleich ausgerüstet – sie trugen schwarze Overalls mit Sturmhauben und benutzten immer das gleiche Zubehör.

Die Überwachung des Verdächtigen führte zu zwei weiteren Männern, alle stammen aus Schwerin und Umgebung. Als irgendwann Gold an einen Mann aus Berlin übergeben wurde, schlugen die Ermittler:innen zu und nahmen die mutmaßlichen Täter fest. Der Berliner – mit Wurzeln in Schwerin – gilt als Käufer des Goldes. Er trug die 18 Klumpen bei sich. Erste Analysen haben ergeben, dass es sich dabei höchstwahrscheinlich um Teile des gestohlenen Keltenschatzes handelt. Die mutmaßlichen Täter beschreibt Polizeivize Limmer einerseits als Profigangster, andererseits als ganz normal lebende Bürger. Von Beruf sind sie Fernmeldetechniker, Buchhalter, Filialleiter im Einzelhandel und Mitarbeiter eines Abbruchunternehmens. Einige arbeiteten ganz regulär und haben Familie.

Die 483 Münzen des Schatzes wogen 3,724 Kilogramm. Sie hatten einen reinen Goldwert von knapp 250 000 Euro. Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) spricht von einem „Anschlag auf unser kulturelles Gedächtnis und unersetzlichen Wert“. Eine Hoffnung besteht noch: 70 Münzen wurden eingeschmolzen, so bleiben 413 übrig, von denen es keine Spur gibt. Die Verdächtigen äußern sich derzeit nicht. Die Soko sucht weiter, etwa mit Detektoren auf Feldern. Womöglich wurde der Schatz der Kelten erneut vergraben.