Hin und weg und wieder da

Von: Boris Halva

Aus der Nähe apart, … imago images © Imago

Die Waldrappe sind aus der Toskana zurück am Bodensee – und prüfen schonmal die Nester.

Urmel kam dieses Mal nicht aus dem Eis, sondern aus dem Süden, und zwar aus der Toskana. Schon seit voriger Woche dreht der Waldrapp, der als erster seiner Kolonie aus dem Winterquartier an den Bodensee zurückgekehrt ist, seine Runden um die Nistwand in Überlingen.

Nun ist es ja nichts Besonderes, wenn Vögel im Frühling aus dem Süden zurückkehren – bei Urmel war das trotzdem eine Überraschung, wie Anne-Gabriela Schmalstieg vom Waldrapp-Team vor ein paar Tagen dem SWR erklärte. Wegen des schlechten Wetters in den Alpen hatte das Team nämlich keine Verbindung zu Urmels Sender aufnehmen können. Weitere Waldrappe waren am Wochenende ebenfalls im Anflug, dann aber in der Schweiz eingeschneit worden, wie Schmalstieg sagte.

Die sind inzwischen auch angekommen und tun sich, wie Urmel schon seit Tagen, gütlich an den Futterwiesen rund um Salem. Und fliegen hin und wieder rüber zur Überlinger Brutwand, die von den Mitgliedern des Vereins „Waldrapp-Team“ gebaut wurde, damit die gänsegroßen Vögel dort ihre Nester bauen können. Denn nach der Rückkehr steht die Paarungszeit an.

Erste Küken im Mai?

Die ersten Küken könnten schon im Mai schlüpfen, sagte ein Sprecher des Vereins jüngst der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Verein versucht seit 2017, eine Waldrapp-Kolonie anzusiedeln. Damals wurden 30 Küken aus Österreich an den Bodensee gebracht und von Menschenhand aufgezogen. Das Ziel des Vereins ist es, 120 der seltenen Vögel in der Region anzusiedeln. Die Zugvögel mit den markanten, schopfartigen Federn am Kopf und sichelförmigen Schnäbeln waren in freier Wildbahn praktisch ausgestorben.

Die Waldrappe am Bodensee gehören zu einer von vier Kolonien, die zu einem Auswilderungsprojekt im Alpenraum zählen. Bis ins 17. Jahrhundert lebten Waldrappe unter anderem an Felsen in Überlingen. Dann wurden ihnen, wie dpa schreibt, „Vogeljäger zum Verhängnis“. Der Waldrapp, auch als Geronticus eremita bekannt, ist Naturschutzverbänden zufolge einer der seltensten Vögel der Welt.

Weil sich aufgrund der klimatischen Veränderungen auch die Thermik im Alpenraum verändert, müssen die Überlinger Waldrappe wohl eine Route in ein anderes Winterquartier gezeigt bekommen. Wie Schmalstieg dem SWR erklärte, sollen die Vögel statt in die Toskana nach Andalusien fliegen – eine Route, die mit rund 2300 Kilometer etwa dreimal so lang wäre wie bisher. Da kommt einiges an Arbeit auf den Verein zu. Und auf die Vögel. Aber: Jetzt wird’s aber erstmal Sommer am Bodensee. Und den können Mensch und Waldrapp hoffentlich genießen.

… in der Luft elegant: Waldrappe im Anflug auf Überlingen. Kästle/dpa © dpa