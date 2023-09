Hier Liebe, da Hiebe

Von: Boris Halva

Zwei Geschichten, von denen nur eine verfilmt werden dürfte.

Wenn sie vom Platz gingen, lag ihnen die Welt zu Füßen – und als sie ein Liebespaar wurden, da wollte das Schmachten gar nicht mehr aufhören. Nun wird die ohnehin fast unwirkliche Liebesgeschichte von Steffi Graf und Andre Agassi verfilmt. Unter dem Arbeitstitel „Perfect Match“ dreht der Streaminganbieter Amazon ein Drama über das Promi-Paar, und zwar als „fiktionalisierte Erzählung einer unglaublichen Love-Story zwischen zwei absoluten Tennis-Ikonen, die unterschiedlicher nicht sein könnten“. Die Dreharbeiten laufen. 2024 soll der Film erscheinen. Interessant: Das Paar ist den Angaben zufolge informiert, „aber nicht direkt am Projekt beteiligt“. Da wünschen wir den beiden, dass der Stoff nicht allzu fantastisch wird.

Für einen skurrilen Kurzfilm könnte sich ein Streit zweier Pfälzer Senioren eignen. Laut Polizei waren die beiden 77-Jährigen am Donnerstag in Lustadt aneinandergeraten, weil sich der eine an den im Hof abgestellten Pfandflaschen des anderen zu schaffen gemacht hatte. Zwischenzeitlich verlegten die Streithähne ihre Rauferei vor das Lustädter Rathaus, wo Passanten aufmerksam wurden und dazwischengingen. Beide Senioren trugen Prellungen und Schnittwunden davon – und beide erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Vielleicht sollten sich die Herren nochmal mit zwei vollen Pfandflaschen zusammensetzen und das ein oder andere klären? Boris Halva