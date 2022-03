Hohe Erwartungen

Von Larissa Glunz schließen

Das Warten hat ein Ende: Herzogin Meghan wird für Spotify endlich zum Mikro greifen. Die Premiere ihres Podcasts steht wohl kurz bevor.

Montecito – Das Sprichwort „Was lange währt, wird endlich gut“ wird im Hause Sussex scheinbar in Ehren gehalten. Rund zwei Jahre nachdem Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) einen Millionen-Deal mit Spotify abgeschlossen haben, gibt es endlich Neuigkeiten zum Podcast der beiden Royal-Aussteiger, wie 24royal.de* berichtet.

Herzogin Meghan: Eigener Spotify-Podcast steht in den Startlöchern

In ihrer ersten Podcast-Folge, die bereits im Dezember 2020 veröffentlicht wurde, kamen noch Harry* und Meghan zu Wort, jetzt will die Herzogin von Sussex* offenbar ein eigenes Solo-Projekt starten. Wie ein Sprecher ihrer Produktionsfirma „Archewell Audio“ gegenüber „People“ bestätigte, soll Meghans Podcast-Serie in wenigen Monaten starten. Im Sommer will die ehemalige Schauspielerin regelmäßig von sich hören lassen.

+ Herzogin Meghan kurbelt ihre Karriere als Podcast-Moderatorin weiter an (Symbolbild). © Andrew Parsons/Imago

Das Thema der Spotify-Serie steht aktuell noch nicht fest, nähere Informationen sollen jedoch schon bald verkündet werden. Gut möglich, dass Herzogin Meghan Herzensthemen wie Gleichberechtigung* oder Impfgerechtigkeit zur Sprache bringt. Viele Fans rechnen mit hochkarätigen Co-Hosts für den Podcast, nachdem in der Debüt-Episode des Herzogspaares von 2020 nicht nur Stars wie Elton John (74), sondern auch Söhnchen Archie* (2) einen Gast-Auftritt hatten.

Herzogin Meghan: Lukrative Kooperation für die Ex-Royals

Für ihre monatelange Funkstille auf Spotify mussten Meghan und Gatte Harry unlängst harsche Kritik einstecken*, kurz darauf holte das Paar jedoch zum Gegenschlag aus. Nachdem der US-Podcaster Joe Rogan (54) aufgrund umstrittener Corona-Aussagen im Netz zur Zielscheibe wurden, forderten nicht nur die zweifachen Eltern Spotify dazu auf, die Verbreitung von Fehlinformationen zu bekämpfen*. Da die Zusammenarbeit zwischen Spotify und „Archewell Audio“ nun fortgesetzt wird, waren die Bemühungen des Streaming-Dienstes allem Anschein nach erfolgreich. Rund 21 Millionen Euro sollen der Enkel von Queen Elizabeth* (95) und seine Ehefrau erhalten.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Andrew Parsons/Imago