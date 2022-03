Spannende Zukunftsaussichten

Von Eva-Maria Moosmüller schließen

Wenn Camilla eines Tages an der Seite von Prinz Charles zur Queen Consort ernannt wird, könnte das auch weitreichende Folgen für ihre Kinder Laura Lopes und Tom Parker Bowles haben.

London – Die beiden Kinder von Herzogin Camilla (74) haben mit Aristokratie nur wenig am Hut und halten sich am liebsten aus der Öffentlichkeit heraus. Dass ihre Mutter die Ehefrau des nächsten britischen Königs ist, spielt im Alltag von Laura Lopes (44) und Tom Parker Bowles (47) bislang nur eine untergeordnete Rolle. Sobald Charles aber den Thron besteigt, könnten sich auch für sie einige Dinge ändern*.

Herzogin Camilla als Queen Consort: Bekommen auch ihre Kinder einen Titel?

Queen Elizabeth II.* (95) sorgte für einen echten Paukenschlag, als sie unlängst verkündete, sie wünsche sich, dass Camilla eines Tages als Queen Consort an der Seite des künftigen Regenten Charles (73) steht*. Auch wenn sich die Herzogin von Cornwall mittlerweile am Königshof durch ihren Fleiß einen guten Ruf erarbeitet hat, stehen ihr außerhalb der Palastmauern noch immer viele Briten kritisch gegenüber. Besonders für jene Royal-Fans, die der 74-Jährigen nach wie vor die Schuld an der gescheiterten Beziehung von Prinzessin Diana* (36, † 1997) und Prinz Charles* geben, ist es ein Dorn im Auge, sie als Queen Consort akzeptieren zu müssen.

+ Welche Zukunft erwartet Tom Parker Bowles und Laura Lopes, wenn Camilla Queen Consort wird? (Symbolbild) © Andrew Parsons/Imago

Wenn der Tag gekommen ist und der Prince of Wales zum neuen König gekrönt wird, könnten auf einen Schlag auch seine Stieftochter Laura und sein Stiefsohn Tom mehr in den Fokus rücken. Einem Experten zufolge sei es sehr gut möglich, dass die beiden sogar royale Titel erhalten.

Herzogin Camilla als Queen Consort: „Untergeordnete Titel“ für Tom Parker Bowles und Laura Lopes

Den Fall, dass Nachkommen eines Königs oder Königin – oder in Camillas Fall einer Queen Consort* – ohne Titel geblieben sind, gab es in der britischen Geschichte noch nie. Der Autor Brian Hoey hält es daher laut „Express“ auch für „sehr wahrscheinlich“, dass sowohl Tom Parker Bowles als auch seine Schwester Laura Lopes* mit dieser Ehre bedacht werden. Allerdings, so Hoey, werde es sich wohl nur um „untergeordnete Titel“ handeln, die keinen Einfluss auf die Dynamik innerhalb der Royal Family* haben. Bei diversen Veranstaltungen der Windsors könnten Tom und Laura aber dennoch regelmäßig zu sehen sein.

+ Charles hat für Camillas Kinder sicherlich passende Titel in petto (Symbolbild). © Ian West/dpa

Bislang leben die Kinder von Herzogin Camilla* unter dem royalen Radar. Tom Parker Bowles tritt als Foodblogger und Restaurantkritiker zwar hin und wieder in den Medien in Erscheinung, die dreifache Mutter Laura Lopes meidet das Rampenlicht allerdings gänzlich. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Andrew Parsons/Imago