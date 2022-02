Herz-OP bei Kleinkind: Eltern wollen nur „ungeimpftes Blut“

Bologna

Von Monja Stolz schließen

In Bologna erregt ein Fall große Aufmerksamkeit. Die Eltern eines Kleinkindes verhindern eine dringende Operation, weil er Blut von Geimpften bekommen könnte.

Bologna – Ein zweijähriger Junge benötigt dringend eine Operation am Herzen. Vorerst verhindert wird der Eingriff ausgerechnet durch die Eltern: Sie wollen für ihren Sohn nur Blut von Corona-Ungeimpften bekommen. Dieser Fall in Bologna sorgte italienweit für Aufsehen und landete sogar vor einem Gericht in Modena. Dieses entschied am Dienstag (08.02.2022) zugunsten der Klinik: Den Eltern ist es nicht gestattet, „ungeimpftes Blut“ für ihren Sohn zu verlangen.

Eltern wollen Blut von Corona-Ungeimpften: Fall vor Gericht

Die Erklärungen des Zentrums für Bluttransfusionen in Bologna hatten die Eltern nicht überzeugen können. Zunächst versuchten sie ihr Anliegen eigenständig durchzusetzen, indem sie zwischenzeitlich selbst ungeimpfte Spender auftrieben und der Klinik eine Liste vorlegten. Weil zwischen Krankenhaus und Eltern keine Einigung zustande kam, landete die Sache vor Gericht.

Ein Richter stellte fest, dass das vom Krankenhaus in Bologna vorgesehene Blut absolut sicher ist. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Ansa und berief sich dabei auf den Anwalt der Familie. Dem Einwand der Eltern wurde somit nicht stattgegeben. Diese begründeten ihre Sorge vor dem Corona-Impfstoff mit religiösen Motiven. (Monja Stolz/dpa)