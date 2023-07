Herr Monschau will bauen

Von: Pitt von Bebenburg

Der einstige Kurpark von Bad Bodendorf ist heute verwildert. pitt von Bebenburg © Pitt von Bebenburg

Zwei Jahre nach der Flut im Ahrtal plant ein Altenheim-Betreiber neue Gebäude – ausgerechnet im Überflutungsgebiet. Nun regt sich Protest gegen das Vorhaben in Bad Bodendorf.

Wer das verwilderte Grundstück am Rande des kleinen Ortes Bad Bodendorf betritt und sich durch das hohe Gras bis zu dem heruntergekommenen Haus mit der Aufschrift „Technikmuseum“ vorarbeitet, der käme wohl kaum auf die Idee, dass es sich um einen Kurpark handelt. Doch genau das ist es.

In diesem Ortsteil von Sinzig mit seinen rund 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist an der richtigen Stelle, wer einen Abgesang auf die Welt der Kuren anstimmen möchte. Von den 1950er-Jahren bis in die 1970er-Jahre gab es hier einen Kurbetrieb. Das eisenhaltige Heilwasser lockte die Menschen an. In einer „Trinkhalle“ konnten sie es konsumieren, im nahe gelegenen Freibad den Körper pflegen. „Aus der Quelle auf die Haut“ lautet der Spruch, der am seit langem geschlossenen Eingang zum Freibad prangt. Die ebenfalls vor Jahren aufgegebene Gaststätte trug den Namen „Badepause“. Vergangene Zeiten.

Vor zwei Jahren konnte man den Kurpark ganz buchstäblich als „untergegangene Welt“ bezeichnen. Als die nahe gelegene Ahr in der dramatischen Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 über die Ufer trat, als in Sinzig zwölf Menschen in den Fluten ums Leben kamen, da stand auch im Kurpark das Wasser mannshoch. Hier, so schien es, wird niemand mehr bauen wollen. Doch weit gefehlt.

Harald Monschau heißt der Mann, der auf der heutigen Wiese neue Gebäude errichten will. Monschau ist 64 Jahre alt, gelernter Krankenpfleger und einer der größten Arbeitgeber der Ahr-Region. Der Mann mit dem rheinischen Tonfall hat gemeinsam mit seiner Mutter und vielen anderen Familienmitgliedern seit den 70er-Jahren eine Reihe von Alten- und Pflegeeinrichtungen auf die Beine gestellt. Heute beschäftigt sein Unternehmen, das sich der christlichen Tradition verpflichtet fühlt und sich „Maranatha“ nennt, rund 300 Menschen.

Nun will er ausbauen, und zwar im Kurpark, der sich schon seit vielen Jahren im Eigentum der Familie Monschau befindet. Mehrere Wohngebäude, auch für Bedienstete der Altenheime, eine Großküche und Parkplätze sollen dort entstehen, wo heute das Gras hoch wächst. Die Gebäude sollen auf Stelzen stehen, wegen der Flurgefahr.

Kann das gut gehen? Ja, sagt Monschau. Nein, sagen etliche Nachbarinnen und Nachbarn und die Grünen in Sinzig. Die Journalistin und Kultur-Organisatorin Diana Ivanova hat eine Petition aufgesetzt, die von mehr als 1000 Menschen unterschrieben wurde, weit über Sinzig hinaus. „Es ist nicht zu verstehen, dass nach der Flutkatastrophe 2021 innerhalb des Überschwemmungsgebiets, in dem sich der Kurpark befindet, neue Wohnungen gebaut werden sollen, obwohl mehrere Wissenschaftler, Fachleute und Behörden dies explizit ablehnen“, heißt es in ihrem Appell. „Mit dieser Petition wollen wir unser klares JA für die Erhaltung des Kurparks als naturnahe und notwendige Retentionsfläche für die Ahr und unser klares NEIN zu der geplanten Bebauung zum Ausdruck bringen.“

Ähnlich argumentiert das Rentnerehepaar Katharina und Heinrich Kornfeld. Sie wohnen neben dem Baugelände. Die Kornfelds haben unter der Flut gelitten und mussten ihr Haus mühsam wieder herstellen. „Wir mussten hier im Ahrtal die Auswirkungen des Klimawandels im besonderen Maß erfahren“, haben sie an die Verantwortlichen der Stadt Sinzig geschrieben. „Bitte stellen Sie sich einmal vor, wie sich die Anlieger fühlen müssen, die mit dem Wiederaufbau gerade fertig oder noch dabei sind.“ Bürgerinnen und Bürger hätten „ein Recht darauf, dass weitere oder gar zusätzliche Gefährdungen unterlassen werden.“

Harald Monschau ist überzeugt, dass sein Vorhaben die Bevölkerung nicht gefährdet. Er sitzt in einem Besprechungsraum seines Altenheims und legt die Pläne auf den Tisch mit der geblümten Tischdecke. Trotz Bebauung werde die Anlage über mehr „Retentionsfläche“ verfügen als bisher, versichert er – also über eine höhere Kapazität zum Aufnehmen von Wasser. Wie das? Nun, erklärt Monschau: Die Häuser sollten auf Stelzen errichtet werden, unter den Stelzen könnten Autos abgestellt werden, und zwar auf einem porösen Untergrund, der das Wasser in darunterliegende Schichten fließen lasse.

Versicherte Schäden Zwei Jahre nach der Flut im Ahrtal geht die Versicherungswirtschaft davon aus, betroffenen Hausbesitzer:innen zumindest Teile des Geldes für ihre Schäden ausgezahlt zu haben, sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, am Montag. Bislang seien demnach 6,7 der 8,4 Milliarden Euro Gesamtschaden ausgezahlt. „Wo noch gebaut wird, kann noch nicht alles ausgezahlt worden sein.“ Von Betroffenen kommt immer wieder Kritik an Versicherungen über die Begleichung der Schäden. dpa

Ist das technisch möglich? „Ich bin kein Physiker, ich bin Investor“, antwortet Harald Monschau. Die Untere Wasserbehörde habe den Plan aber überprüft und für gut befunden. „Wir gehen davon aus, dass das fachlich-sachlich ,in trockenen Tüchern‘ ist“, formuliert der potenzielle Investor und muss selber über seine Wortwahl schmunzeln. „Dann müssen wir die Bevölkerung überzeugen.“ Denn ein Votum des Stadtrats ist erforderlich.

Doch da scheint noch einiges an Arbeit bevorzustehen. Hardy Rehmann etwa, der Fraktionssprecher der Grünen in Sinzig, will eine solche Freifläche nur freigeben, wenn sich das mit einem Schutzkonzept gegen Hochwasser verträgt. Ein solches Konzept sei aber bis zum heutigen Tag vom zuständigen Landkreis nicht einmal in Auftrag gegeben worden. Es dürfe keine „Flutdemenz“ geben, kein Vergessen der großen Gefahr – bei allen Wünschen, es sich „gemütlich zu machen“.

Die Kritikerinnen und Kritiker kennen nur Pläne, die eine Tiefgarage enthalten. „Es ist frech, uns glauben zu machen, die Tiefgarage könnte eine Retentionsfläche sein“, sagt Ivanova. Auch im Stadtrat sei nichts anderes bekannt, erläutert der Grüne Rehmann. Der Frankfurter Rundschau versichert der potenzielle Bauherr jedoch, die Abkürzung „TG“ auf seinem Plan bedeute nicht „Tiefgarage“, sondern „Tiefgeschoss“. Damit sei die Retentionsfläche gemeint, nicht Parkplätze.

Harald Monschau ist keineswegs der einzige, der im Überflutungsgebiet von 2021 Gebäude errichten will. Es wird an mehreren Stellen gebaut in Bad Bodendorf, nah an der Ahr, näher als die geplanten Häuser von Harald Monschau. Doch es gibt einen Unterschied, der nichts mit der Hochwassergefahr zu tun hat, aber mit der Rechtslage: Während Monschau einen Neubau plant, befinden sich die anderen Baustellen auf Grundstücken, die früher bereits bebaut waren. Der „Bestandsschutz“ sichert den Menschen zu, dass sie dort nach der Flut wieder wohnen dürfen.

Die Kornfelds haben das gemacht. Heinrich und Katharina Kornfeld sind 2008 nach Bad Bodendorf gezogen – und ihr Haus, direkt am früheren Kurpark gelegen, wurde von der Flut massiv in Mitleidenschaft gezogen. Die Neubauten von Harald Monschau in der Nachbarschaft wollen sie jedoch nicht hinnehmen. Selbst wenn er dazu beitragen könnte, dem einstigen Kurpark wieder etwas Leben einzuhauchen und etwa das „Technikmuseum“ wieder herzurichten, in dem eine historische Kohlensäure-Verflüssigungsanlage aufgestellt ist.

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, wirkt aber derzeit ungepflegt. Die benachbarte Trinkhalle, in der einst das heiße Mineralwasser aus einem Brunnen sprudelte, wäre hingegen dem Abriss geweiht. Dagegen hofft Monschau auf eine neue Chance für das betagte Schwimmbad, wenn durch seine Bauten zusätzliche Menschen in den Ort ziehen würden. So verwahrlost wie jetzt soll der Kurpark jedenfalls nicht bleiben, darin sind sich die Streithähne einig. „Diesen unschönen Anblick würden wir gerne vermeiden“, räumt Heinrich Kornfeld ein. „Aber nicht um den Preis, uns zu gefährden.“

Auch Diana Ivanova wendet sich in ihrer Petition keineswegs grundsätzlich gegen die Pläne von Monschau, eine Großküche und Wohnungen zu bauen. In dem Text fordert sie, „dem Besitzer des Kurparks nach sorgfältiger Überprüfung andere, nicht im Überschwemmungsgebiet gelegene Flächen für sein Bauvorhaben zur Verfügung zu stellen“.

Solange keine Entscheidung fällt, wird das Gras im ehemaligen Kurpark wohl weiter wuchern. Am Eingang zum verwilderten Park steht ein Kiosk im gerundeten Stil der 50er-Jahre, auch er ist ziemlich heruntergekommen und nicht bewirtschaftet. Trotzdem dient er einigen Nachbarinnen und Nachbarn als Treffpunkt, und ein Schild der Gemeinde macht Hoffnung. Es kündigt den „Wiederaufbau“ für das „Tourismusgebäude am Kurpark“ an, „resultierend aus der Flutkatastrophe Juli 2021“.

Harald Monschau zeigt, wo er bauen will. pitt von Bebenburg © Pitt von Bebenburg

Diana Ivanova und Hardy Rehmann machen sich Sorgen. pitt von Bebenburg © Pitt von Bebenburg