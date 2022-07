Heil kündigt „deutliche Erhöhung“ der Hartz-4-Sätze an

Von: Vincent Büssow

Arbeitsminister Hubertus Heil will Hartz 4 zum Bürgergeld machen. Die Regelsätze sollen dabei deutlich steigen. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

Angesichts der Inflation gibt es heftige Kritik an den Hartz-4-Sätzen. Arbeitsminister Heil will reagieren und das System umkrempeln. Reicht das?

Berlin – Der Hartz-4-Regelsatz soll im kommenden Jahr deutlich erhöht werden. Arbeitsminister Hubertus Heil kündigte dies am Freitag (15. Juli) im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland an. Zuletzt waren Stimmen laut geworden, welche den aktuellen Satz angesichts der hohen Inflation als zu gering kritisierten. Heil will im Zuge der Reform von Hartz 4 zum Bürgergeld auch die Art verändern, wie der Regelsatz berechnet wird.

Sozialverbänden zufolge ist der Hartz-4-Satz bereits seit langem zu gering. Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben zu einer drastischen Inflation geführt, die vor allem Menschen mit geringem Einkommen trifft. Die Teuerungsrate im Juni liegt laut dem Statistischen Bundesamt bei 7,6 Prozent. Dennoch wurde das Arbeitslosengeld zu Beginn des Jahres 2022 basierend auf der Preisentwicklung aus dem Jahr 2018 erhöht – um 0,76 Prozent. Die Verbände VdK und SoVD klagten deshalb zuletzt für eine Erhöhung von Hartz 4. Die Sätze deckten das Existenzminimum nicht ab und seien dementsprechend verfassungswidrig, hieß es dabei.

Hartz 4: Heil kündigt „deutliche Erhöhung der Regelsätze“ an

Der SPD-Arbeitsminister sieht das offenbar ähnlich. Im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland kündigte er eine „deutliche Erhöhung der Regelsätze“ zu Beginn des nächsten Jahres an. Diese soll im Rahmen des Bürgergeldes kommen, welches Hartz 4 dem Koalitionsvertrag zufolge ablösen soll. Heil sagte außerdem, dass er fest entschlossen sei, „die Art, wie wir den Regelsatz berechnen, zu verändern.“ Der bisherige Mechanismus, bei dem die Sätze alle fünf Jahre neu berechnet werden, hinke der Preisentwicklung zu sehr hinterher.

Hartz-4-Regelsätze 2022 Alleinstehende / Alleinerziehende 449 Euro Paare je Partner / Bedarfsgemeinschaften 404 Euro Volljährige in Einrichtungen 360 Euro Nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 im Haushalt der Eltern 360 Euro Jugendliche von 14 bis 17 Jahren 376 Euro Kinder von 6 bis 13 Jahren 311 Euro Kinder von 0 bis 5 Jahren 285 Euro

Erhöhung von Hartz 4: Heil will Menschen gezielt entlasten

Ziel der Maßnahme sei es, Menschen mit unterem und mittlerem Einkommen gezielt zu entlasten. Aufgrund der vielen Krisen hat der Staat seit einiger Zeit hohe Haushaltsausgaben. Es gebe daher keinen Spielraum für Instrumente, die auch Menschen mit hohem Einkommen entlasten. Inwieweit dieser Ansatz mit den Vorstellungen des Koalitionspartners FDP einhergeht, wird sich zeigen. Schon bei bisherigen Entlastungsmaßnahmen gab es Uneinigkeit in der Ampelkoalition. Zuletzt gab es außerdem bereits Streit in der Bundesregierung über eine Erhöhung der Hartz-4-Sätze.

Die Sozialverbänden Vdk und SoVD sollten die Pläne des Arbeitsministers nicht von ihrer Klage abhalten. Vielmehr sei eine „höchstrichterliche Klärung notwendig, hinter der sich die Politik nicht verstecken kann“, heißt es in der Ankündigung, bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen zu wollen. (vbu)