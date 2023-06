Nach tödlicher Hai-Attacke in Ägypten: Tier tötete offenbar bereits zuvor zwei andere Urlauber

Von: Martina Lippl

Im Urlaubsparadies in Ägypten ist ein 23-Jähriger von einem Tigerhai angegriffen und tödlich verletzt worden. Experten vermuten, dass der Hai schon einmal getötet hat.

Hurghada – Der Badeort Hurghada in Ägypten für viele Urlauberinnen und Urlauber ein echtes Paradies – endloser Strand und kristallklares Wasser. Doch schreckliche Szenen müssen sich dort am „Dream Beach“-Ressort Anfang Juni abgespielt haben. Vor den Augen seines Vaters und unzähligen Touristen ist ein 23-Jähriger im Meer von einem Tigerhai brutal angegriffen und tödlich verletzt worden. Ein Rettungsschwimmer versucht, dem verzweifelten jungen Russen zur Hilfe zu kommen – vergeblich. Jetzt gibt es neue Details zum Hai – grausame.

Tödliche Hai-Attacke in Ägypten: Tigerhai tötete offenbar drei Menschen

In den sozialen Netzwerken kursieren Videos von der tödlichen Hai-Attacke. Die Aufnahmen von dem Vorfall in Ägypten sind erschütternd. Ein Mann schreit im Wasser laut um Hilfe. Ein Hai umkreist den Schwimmer und zieht ihn unter Wasser. Es geht alles unfassbar schnell. Es gleicht einer „Raubjagd“. Fischer konnten den Tigerhai nach dem Vorfall fangen. Das Tier wurde aufgeschnitten und untersucht. Im Magen des Hais wurden einige Überreste des 23-Jährigen gefunden. Es handelt sich um ein etwa drei Meter langes Weibchen. Im Kadaver wurden zudem Embryonen festgestellt. Die Sektion des Hai-Körpers lieferte zudem einen weiteren Hinweis: Der obere Teil der Rückenflosse soll durchtrennt sein. Ein Merkmal, das bereits bei einer anderen tödlichen Hai-Attacke beobachtet worden war.

Hai-Attacke im Urlaubsparadies: Experten äußert düsteren Verdacht

Die gleiche Verletzung an der Rückenflosse soll auf einem Video aus dem etwa 25 Kilometer entfernten Sahl Harsheesh zu sehen sein. 2022 sind zwei Frauen bei einer Hai-Attacke in Hurghada umgekommen. Darunter war auch eine Österreicherin, die kurz vor dem Abflug in die Heimat noch einmal schnorcheln gehen wollte. Damals wurde ein und derselbe Hai für den tödlichen Angriff verantwortlich gemacht. Und von beiden Vorfällen gibt es Videos.

Nach der jüngsten Hai-Attacke in Ägypten gehen einige Experten davon aus, dass es sich auch diesmal um denselben Tigerhai handeln würde. Ein Bericht dazu wurde auf der Facebookseite „Diva Mania“ veröffentlicht. Der Hai habe sein Opfer nicht versehentlich, sondern gezielt gebissen, so Steven Surina, Tauchlehrer und Manager der Plattform „Shark Education“. Der gebürtige Franzose ist in Ägypten aufgewachsen, hat sich auf das Tauchen mit Haien spezialisiert und setzt sich für die Raubfische ein. Surina arbeitet eigenen Angaben zufolge mit Hai-Forschern aus aller Welt zusammen. Dass der „auffällige Tigerhai“ von den Fischern gefangen wurde, sei seiner Meinung nach akzeptabel. Zumal der Hai identifizierbar gewesen sei und sich noch in den Gewässern aufhielt.

Hai-Angriff in Ägypten: Experte nennt besonderes Merkmal an der Schwanzflosse

„Während der Angriffs-Sequenz sei zusehen, dass der obere Lappen der Schwanzflosse abgeschnitten ist“, so der Hai-Experte Surina. Auf den Videos des Hais, den die Fischer an Land zogen, würde deutlich zu sehen sein, dass es sich um denselben Hai handeln würde.

Hai-Experte Steven Surina betont jedoch, dass nur DNA-Proben und das Erstellen eines genetischen Profils der Bisswunden aller Opfer belegen könnten, dass der Tigerhai für die tödlichen Attacken verantwortlich gemacht werden kann. Eine Erklärung für die tödlichen Hai-Attacken liefere das allerdings nicht.

Wie lokale Medien berichten, soll der Tigerhai für die Nachwelt erhalten bleiben. Experten des Institute of Marine Sciences würden das Tier einbalsamieren. Nach der Prozedur soll der mumifizierte Hai im Museum des Instituts ausgestellt werden.(ml)