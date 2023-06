Schwarze Rauchsäule nach Explosionen in der Hamburger Hafencity

Von: Elias Bartl

Die Explosionen waren kilometerweit zu hören. © Blaulicht-News

In der Hamburger Hafencity kam es auf einer Baustelle zu mehreren Explosionen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz und warnt die Bevölkerung.

Hamburg – Am Freitagnachmittag brach ein Feuer in der HafenCity aus und sorgte für eine dicke Rauchwolke über dem Gebiet an der Überseeallee. Mehrere Explosionen waren Kilometerweit zu hören.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe schließt sich der Warnung an und bittet Anwohnerinnen und Anwohner, das Gebiet zu meiden sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch die Warnapp Katwarn gab eine Warnung an die Bevölkerung heraus, um auf die Situation aufmerksam zu machen.

Großbrand in der Hamburger Hafencity

Laut einem Polizeisprecher befindet sich das brennende Gebäude auf einer Baustelle im Überseequartier. Die Einsatzkräfte wurden um 16:52 Uhr in die Überseeallee alarmiert. Auf Bildern ist zu erkennen, wie das Dach eines mehrstöckigen Gebäudes in Flammen steht und dichter, dunkler Rauch in die Luft aufsteigt.

Um die Rauchgasentwicklung einzudämmen, bittet die Polizei die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten und den Bereich weiträumig zu umfahren. Warnapps haben die Bevölkerung ebenfalls alarmiert.

Schwarze Rauchwolke über Hamburg

Das betroffene Gebäude beherbergt derzeit eine Baustelle, auf der ein riesiges Einkaufszentrum entstehen soll. Weitere Informationen zur Brandursache und Schadenshöhe stehen derzeit noch aus.