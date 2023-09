Spezieller Gruß der Flugbegleiter soll zeigen, welche Passagiere sie attraktiv finden

Von: Maximilian Hertel

Hinter der netten Begrüßung der Flugbegleiter beim Boarding verbirgt sich mehr als nur reine Formalität. Oftmals werden dabei regelrechte Codes verwendet.

München – Wer in ein Flugzeug steigen möchte, muss zuerst an den wachsamen Augen der Flugbegleiter vorbei. Was für viele Reisende als reine Formalität erscheint, ist für das Flugpersonal ein abgebrühtes Spiel und eine Frage der Sicherheit.

Häufig sollen die Fluggäste nicht alles mitbekommen, was unter dem Flugpersonal besprochen wird. Daher kommen immer wieder spezielle Codewörter der Flugbegleiter zum Einsatz, die verraten, was sie von den Passagieren denken.

Der Sicherheitscheck der Flugbegleiter

Nach dem Security-Check am Flughafen sind die Flugbegleiter die erste Instanz, die Passagiere bei dem Betreten der Maschine durchlaufen. In der Wartezeit am Terminal kann so einiges passieren, daher achten die Flugbegleiter ganz genau auf die Flugtauglichkeit der Reisenden.

Das Boarding im Flugzeug – mehr als nur eine Formalität. © Science Photo Library

Immer wieder kommt es vor, dass ein Streit über den Wolken eskaliert. Deshalb ist es umso wichtiger, noch vor dem Abheben potenzielle Unruhestifter und unangenehme Mitreisende unter den Passagieren ausfindig zu machen.

Beispielsweise können stark alkoholisierte Passagiere als Risiko eingestuft werden. Im Zweifelsfall wird sich mit der restlichen Crew beraten, ob die betroffene Person das Flugzeug wieder verlassen muss – so eine ehemalige Flugbegleiterin gegenüber FOCUS online.

Körperliche Fitness ist für Flugbegleiter besonders attraktiv

Auch körperliche Eigenschaften spielen eine Rolle bei der Einschätzung der Flugbegleiter. Wirkt der Passagier krank, gebrechlich oder allgemein nicht fit, sollte dieser nicht in der Nähe eines Notausstieges platziert werden. Körperliche Fitness ist für die Flugbegleiter also in Gefahrensituationen besonders attraktiv.

Das Gleiche gilt für die Sprachkenntnisse der Passagiere. In einem Notfall müssen Passagiere auf kritischen Plätzen in der Lage sein, Anweisungen des Personals zu verstehen. Bei mangelnden Englischkenntnissen kann sich das allerdings als schwierig erweisen und wertvolle Zeit kosten.

„5 days in America“ – der Traum von jedem Flugbegleiter

Selbstverständlich geht es bei der Musterung der Fluggäste nicht immer nur um die Sicherheit. So berichtet der australische Radiosender „Kyle & Jackie O“ über eine ähnliche Codierung im Sprachgebrauch der Crew wie in dem international genutztem Nato-Alphabet.

Demnach bedeutet die Aussage „I might do 5 days in America.“ so viel wie, dass der Flugbegleiter von dem Passagier auf Platz 5A besonders angetan sei. Handelt es sich um den Passagier auf Platz 7D, wäre es dann „I might do 7 days in Denmark.“.

„Servus“ – der geheime Begrüßungscode der Flugbegleiter für attraktive Passagiere

Neben den Sicherheits-Aspekten des Onboardings ist im deutschen Sprachgebrauch allerdings auch Platz für weniger ernste Floskeln im Begrüßungsritual – wie eine ehemalige Flugbegleiterin ebenfalls FOCUS online berichtet. So würden ausschließlich Passagiere, die als attraktiv empfunden werden, mit „Servus“ begrüßt. Damit seien die Betroffenen Teil eines Spiels, das sich zur Unterhaltung unter den Flugbegleitern etabliert hat.

Spielerisch kommunizieren auf diese Weise die Flugbegleiter einander ihre attraktiven Favoriten unter den Fluggästen. Wer also als Passagier beim Boarding die Ohren spitzt und die Zeichen richtig deutet, darf das „Servus“ als Kompliment verstehen.

Es muss ein „Servus“ durch die Flugbegleiter vergeben werden

Allerdings gäbe es bei der Vergabe des „Servus“ auch Regeln. Demnach muss mindestens ein „Servus“ innerhalb des Onboardings vergeben von jedem Flugbegleiter vergeben werden. Wer sich nicht daran hält, müsse den letzten Passagier als persönlichen Favorit und damit als attraktivste Person mit einem „Servus“ beehren.