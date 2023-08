Offenbar wieder Gruppenvergewaltigung auf Mallorca – Polizei nimmt sechs Touristen fest

Verdächtige filmen die Tat

Erneut kommt es auf Mallorca zu einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung. Sechs Männer stehen unter dringendem Tatverdacht.

Magaluf – Die Urlaubsinsel Mallorca entwickelt sich für junge Frauen offenbar immer mehr zu einem Ort der Gefahren. Laut Angaben der Guardia Civil, eine Einheit der spanischen Polizei, ist es in einem Hotel des Küstenortes Magaluf erneut zu einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung gekommen, wie die Tageszeitung Ultima Hora zuvor berichtet hatte. Bereits in den Wochen zuvor kamen gleich mehrere schwere mutmaßliche Missbrauchsfälle auf der Insel ans Licht.

Insel Mallorca Fläche 3.640 km² Inselgruppe Balearische Inseln Hauptstadt Palma

Sechs Männer vergewaltigen offenbar Frau in Hotel – und filmen die Tat

Denn bereits vergangenen Monat wurden fünf deutsche Urlauber verhaftet, die eine ebenfalls deutsche Urlauberin vergewaltigt haben sollen. In diesem aktuellen Fall seien es sechs männliche Urlauber, die eine 18-jährige Urlauberin aus England vergewaltigt haben sollen. Das schreckliche Verbrechen habe sich laut Angaben der Behörden um 5 Uhr morgens abgespielt, nachdem die Frau die Männer auf einer Party kennengelernt habe.

Anschließend soll sie die Männer in deren Hotel begleitet haben. In einem Zimmer der Urlauber sollen die Männer daraufhin über die Frau hergefallen seien. Der Vorwurf: schwerer sexueller Missbrauch. Zudem sollen die mutmaßlichen Täter die Tat mit dem Handy gefilmt haben. Die 18-Jährige habe sich aus eigener Kraft von den Männern befreien können und sei anschließend auf die Straße gelaufen, um nach Hilfe zu rufen.

Nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung im Hotel: Polizei nimmt sechs Tatverdächtige fest

Die Sicherheitskräfte des Hotels hätten daraufhin sofort die Polizei gerufen und sichergestellt, dass kein männlicher Gast in dieser Zeit das Hotel verlassen könne. Die Einsatzkräfte hätten die Zimmer durchsucht, in dem sich die mutmaßlichen Täter aufhielten, um die Männergruppe identifizieren zu können. Dafür prüften die Beamten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras am Hoteleingang und führten eine Sichtkontrolle in dem Raum durch, in dem sich die Ereignisse ereignet haben sollen.

Einsatzkräften der Reserve and Security Group (GRS) gelang es zusammen mit dem für sexuelle Übergriffe zuständigen Team der Kriminalpolizei der Guardia Civil, die sechs Personen festzunehmen. Noch am selben Morgen gegen 11 Uhr hätten die Polizisten die mutmaßlichen Täter einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Um 13 Uhr sei das Opfer in Begleitung der Polizei ebenfalls im Gericht erschienen, um den Fall zu schildern. Bereits zuvor hatte ein Gerichtsmediziner die Frau untersucht und dabei offenbar Griffspuren an ihrem Arm festgestellt.

Urlaubssaison auf Mallorca: Mindestens vier Vergewaltigungen innerhalb eines Monats bekannt geworden

Alleine in dieser Urlaubssaison war dies auf Mallorca längst nicht das einzige Verbrechen dieser Art. Neben der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung von einer 18-Jährigen aus Hannover müssen sich nach einem sexuellen Missbrauch zwei Urlauber aus Irland vor Gericht verantworten. Nur wenige Tage später wurde auch eine 20-jährige Deutsche mutmaßlich auf einer Kneipentoilette vergewaltigt. Bereits im vergangenen Jahr ist es alleine in einem Monat zu drei Massenvergewaltigungen in Spanien gekommen.

Die Häufigkeit geht wohl auch mit einem Problem einher, dass vielen bereits bekannt ist. Denn ohnehin klagen viele Bewohner Mallorcas über die Zustände des Massentourismus und immer schlimmer werdende Saufexesse. Eine Initiative plant sogar ein komplettes Alkoholverbot im Freien.

Spanien beschließt „Nur-ja-heißt-ja-Gesetz“ – weil Vergewaltiger oft zu glimpflich davon kommen

Erst vergangenes Jahr hatte die spanische Regierung zudem das sogenannte „Nur-ja-heißt-ja-Gesetz“ beschlossen. Das bedeute, dass alle beteiligten Sexualpartner einer sexuellen Handlung ausdrücklich zustimmen müssen. Ein stillschweigendes Einverständnis würde demnach bereits einen Gesetzesbruch darstellen. Damit reagierte die linke Regierung in Madrid auf immer mehr Fälle von Massenvergewaltigungen, bei denen die Täter mit glimpflichen Strafen davon kommen.