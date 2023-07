Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Zimmernachbarin berichtet von Partys der Beschuldigten

„Das Hotel ist sehr hellhörig“

Zur mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung von Playa de Palma werden neue Details bekannt. Währenddessen sitzen die deutschen Verdächtigen in Untersuchungshaft.

Playa de Palma - Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf der Balearen-Urlaubsinsel Mallorca hat auch in Deutschland große Aufmerksamkeit nach sich gezogen.

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung: Freunde feierten in Mallorca-Hotel wohl laute Partys

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13. Juli) sollen fünf Männer aus Dortmund an der Playa de Palma unweit des berüchtigten Ballermanns eine 20-jährige Urlauberin aus Hannover auf einem Hotelzimmer mutmaßlich vergewaltigt haben. Ein spanischer Ermittlungsrichter hatte fünf deutsche Männer zwischen 21 und 23 Jahren am Samstag (15. Juli) in Untersuchungshaft eingewiesen, ein sechster kam ohne Auflagen frei.

Jetzt hat sich die angebliche Hotel-Zimmernachbarin zu der Freundesgruppe aus Deutschland geäußert. So sollen die jungen Männer aus Nordrhein-Westfalen in der Hotelanlage im Zimmer 323 und im Apartment 4107 gewohnt haben. Eine 52-jährige Deutsche schilderte der Mallorca Zeitung (MZ), dass die jungen Männer schon seit Tagen laute Partys in beschriebenem Apartment gefeiert haben sollen. Sie selbst sei mit ihren jugendlichen Töchtern nebendran in Apartment 4108 untergebracht gewesen.

+ Das erste Foto vom Freitag zeigt die Ermittlungen wegen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Von der Polizei wird ein Tatverdächtiger zur Tatortbegehung ins Hotel gebracht. © Ingo Wohlfeil

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Drohte Verdächtigen Rauswurf?

„Das Hotel ist sehr hellhörig, also wurde ich durch die Poolparty wach. Als einer der jungen Deutschen in sein Zimmer zurückging, habe ich ihn abgepasst und gebeten, die Party zu beenden. Und er hat supernett und sehr höflich reagiert, sich entschuldigt und danach tatsächlich den Rest überzeugt, die Feier zu beenden. Das hat geklappt“, schilderte die mutmaßliche Zeugin von einer angeblichen Feier der fünf Männer mit zwei Frauen bis in den frühen Montagmorgen (10. Juli) in einem Wellness-Pool.

Am nächsten Abend hätten die Männer jedoch laut weitergefeiert. „Ich bin dann an die Rezeption und habe mich beschwert. Daraufhin drohte ein Hotelmitarbeiter den Bewohnern des Zimmers 4107 mit Rauswurf. Dann wurde es etwas ruhiger“, wird die angebliche Hotel-Nachbarin zitiert. Auch in der mutmaßlichen Tatnacht habe sie eine Party in Apartment 4107 gehört, erzählte sie der MZ demnach, bis sie schließlich durch ein Klopfen an der Tür geweckt worden sei: „Da war jede Menge Polizei.“ Sie habe noch gedacht, dass die Gruppe zwischenzeitlich in den Bierkönig an den Ballermann gegangen sei, weil es vorübergehend ruhig geworden sei.

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Spanische Polizei stellt Handyvideo sicher

Die spanische Polizei hatte lokalen Medien zufolge ein Handyvideo eines der Männer sichergestellt, das die Verdächtigen schwer belasten könnte. Auf Basis der Videoaufnahmen und von Zeugenaussagen rekonstruierten die Ermittler den mutmaßlichen Tathergang in jener Nacht auf Mallorca.

So sei die Frau zunächst freiwillig mit einem der sechs jungen Männer in ihr Hotel zurückgegangen. Die beiden hätten sich am Abend zuvor auf der Partymeile an der Playa de Palma kennengelernt. Nachdem den beiden der Zutritt zum Hotel der Frau verwehrt worden war, seien sie in das Hotel weitergezogen, in der einige der Verdächtigen untergekommen waren. Vier der fünf Verdächtigen hätten die junge Frau auf einem Hotelzimmer schließlich zu sexuellen Handlungen gezwungen, berichtete ebenfalls die MZ mit Verweis auf Polizeiangaben. Ein fünfter Verdächtige habe den sexuellen Übergriff mit einem Mobiltelefon gefilmt. (pm)

