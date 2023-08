Waldbrände in Griechenland außer Kontrolle: „Es war eine sehr schwierige Nacht“

Von: Nadja Austel

Es wüten erneut Brände in Griechenland. Diesmal sind auch die Metropolregionen Athen und Thessaloniki betroffen. (Archivbild) © Petros Giannakouris/dpa

Nach den verheerenden Bränden auf Rhodos und Korfu wüten nun erneut Brände in Griechenland. Diesmal sind auch die Metropolregionen Athen und Thessaloniki betroffen.

Update vom 20.08.2023, 8.59 Uhr: In äußersten Nordosten Griechenlands sind große Wald- und Buschbrände weiter außer Kontrolle. Die Flammen erreichten am Sonntag Dörfer in der Region der Hafenstadt Alexandroupolis und beschädigten mehrere Häuser und landwirtschaftlich genutztes Land, wie die lokalen Behörden am Sonntag mitteilten. Die Feuerwehren kämpften den zweiten Tag in Folge gegen die Flammen.

Mit dem ersten Tageslicht wurden nach Angaben der Feuerwehr Löschflugzeuge und Helikopter eingesetzt, um die Flammen einzudämmen. „Es war eine sehr schwierige Nacht“, sagte der Bürgermeister von Alexandroupolis, Giannis Zamboukis, im Staatsrundfunk. Acht Dörfer in der Nähe seiner Stadt wurden evakuiert. Vier Menschen seien mit Atemwegsbeschwerden ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Bürgermeister der Hafenstadt weiter mit. Bei Touristen beliebte Anlagen seien nicht in Gefahr gewesen.

Update vom 20.08.2023, 6.45 Uhr: In Griechenland droht der große Waldbrand weiter außer Kontrolle zu geraten. Besonders betroffen ist die Region um die Hafenstadt Alexandroupolis im Nordosten des Landes, nahe der türkischen Grenze. Nach aktuellen Erkenntnissen ist das Feuer in der Nähe des Dorfs Melia ausgebrochen und hat sich schließlich immer mehr in Richtung des Flughafens von Alexandroupolis ausgebreitet. Wir haben eine harte Nacht vor uns“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber dem griechischen Sender Skai TV am späten Samstagabend. Auch die Flughafenbehörde sei in Alarmbereitschaft. Die starke Rauchentwicklung führe aktuell bereits zu Sichtproblemen.

Neue Waldbrände wüten in Griechenland: Ganze Dörfer evakuiert

Erstmeldung vom 19.08.2023, 19.48 Uhr: Athen – Im Süden Europas sind durch die andauernde Hitze und Trockenheit einmal mehr flächendeckende Brände ausgebrochen: In Griechenland wüten seit Samstag (19. August) erneut Wald- und Buschbrände. Ein besonders großes Feuer tobte in einem ländlichen Gebiet nahe der Hafenstadt Alexandroupolis im Nordosten des Landes. Etliche Dörfer und Siedlungen wurden per Not-SMS an die Einheimischen dazu aufgerufen, sich für eine Evakuierung bereitzuhalten.

Im Laufe des Nachmittags wurden vorerst acht der betroffenen Ortschaften evakuiert. Aufgrund der starken Rauchentwicklung durch die Brände musste zudem eine nahe gelegene Autobahn gesperrt werden. Sieben Löschflugzeuge und zwei Hubschrauber, sowie 31 Löschzüge waren in dem Gebiet im Einsatz, so die Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Auch in der Region Thessaloniki brannte es am heutigen Samstagnachmittag. Nahe der Metropole Griechenlands war die Gemeinde Langadas von den Feuern betroffen. Bereits am Vortag hatte die Feuerwehr 44 Wald- und Buschbrände gezählt, wie sie auf Twitter mitteilte.

Griechenland wieder in Flammen: Neue Hitzewelle sorgt für höhere Brandgefahr

Der Juli 2023 war global gesehen der heißeste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und nach der Hitze kamen die Brände – so auch in Griechenland: Auf den Inseln Rhodos und Korfu mussten Zehntausende Menschen evakuiert werden. Touristinnen und Touristen brachen ihren Urlaub ab und wurden vorzeitig heimgeflogen. In Athen sperrten die Behörden in den Mittagsstunden den Zugang zur Akropolis, um Besucherinnen und Besucher vor einem Hitzschlag zu schützen.

Christos Zerefos, Leiter des Forschungszentrums für Atmosphärenphysik und Klimatologie an der Athener Akademie, erwartet in Zukunft durch den Klimawandel mehr Sommer wie diesen: „Wir hatten immer schon Hitzewellen, aber sie werden häufiger, heißer und dauern länger.“ Zerefos sagt: „Wir werden uns an 2023 als einen Wendepunkt erinnern – die Klimakrise ist da“.

Nach dem sehr heißen Juli und bisherigen August und der lang anhaltenden Trockenheit in vielen Teilen des Landes, hat in Griechenland nun auch eine neue Hitzewelle begonnen. Der staatliche Wetterdienst verzeichnete in vielen Gegenden Temperaturen um 38 Grad Celsuis, so die Informationen der dpa. In der kommenden Woche sollen die Temperaturen teils auf über 40 Grad steigen.

Feuer in Griechenland: Am Sonntag kommt starker Wind als Risiko hinzu

Der Zivilschutz in Griechenland warnte für den morgigen Sonntag (20. August) vor noch höherer Waldbrandgefahr: Besonders hoch ist die Gefahr demnach im Nordwesten der Halbinsel Peloponnes, in der Region Attika rund um die Hauptstadt Athen, auf der Insel Euböa und in der beliebten Ferienregion Chalkidiki in Nordgriechenland. In manchen der betroffenen Gegenden ist am Sonntag zudem mit starkem Wind zu rechnen, der eine Ausbreitung von Feuern beschleunigen kann.

Der für diese Jahreszeit in Griechenland typische Wind „Meltemi“ – ein trockener und oft sehr starker Wind aus Nord und Nordost – kann mögliche Löscharbeiten der Feuerwehr erschweren. Fachleute betonen, dass es in Land zwar seit Jahrtausenden Waldbrände gebe, sie jedoch früher nicht in dieser Intensität vorgekommen seien. Die meisten Brände stellen sich als absichtlich oder fahrlässig von Menschen verursacht heraus. Die Folgen des Klimawandels würden die Ausbreitung der Feuer jedoch maßgeblich beschleunigen. (na/dpa)