Plötzlich viele graue Haare? Dann könnte das dahinterstecken

Von: Nadja Zinsmeister

Graue Haare sind häufig ein Zeichen des natürlichen Alterungsprozesses. Manchmal hat der Farbverlust jedoch andere Gründe, denen man entgegenwirken kann.

Frankfurt – Graue Haare gehören zum Leben und vor allem zum Älterwerden dazu. Bei manchen beginnt der natürliche Prozess früher, bei anderen später. Das kann genetisch veranlagt sein. Wer bereits in jungen Jahren plötzlich graue Haare bekommt, muss das aber nicht unbedingt hinnehmen. Denn nicht jeder Grund für Farbverlust bei den Haaren ist natürlich. Unter anderem kann ein Nährstoffmangel dahinter stecken. Laut einer neuen Studie lässt sich mit den Haaren wohl zudem herausfinden, wie hoch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist.

Plötzlich erste graue Haare: Der Farbverlust wissenschaftlich erklärt

„Meine Haare werden grau“ – was bedeutet das eigentlich? Das Pigment Melanin verleiht unseren Haaren seine Farbe. Es wird in Pigmentzellen namens Melanozyten an der Haarwurzel gebildet. Dabei gibt es zwei verschiedene Typen von Melanin. Während Eumelanin für schwarze und braune Haarfarben verantwortlich ist, sorgt Päomelanin für rote und goldene Töne. Alle Farben dazwischen sind somit eine Kombination aus den beiden Typen.

Graue Haare sind völlig natürlich. In einigen Fällen kann der Farbverlust jedoch reversibel sein. © Andrey Popov/ Panthermedia/ IMAGO

Wenn die Melaninproduktion gestört wird, fällt es dem Körper schwerer, neue Haare in unserer natürlichen Farbe nachwachsen zu lassen. Grob zusammengefasst fehlen im Laufe des Lebens immer mehr Stammzellen an der Kopfhaut, die Melanozyten herstellen. Weniger Melanozyten bedeutet wiederum weniger Produktion des Farbpigments Melanin. Den wissenschaftlichen Vorgang erklärte unter anderem ein Team aus Forschern im Wissenschafts-Magazin „Nature“.

Haare werden grau: Hinter dem Farbverlust kann auch Stress stecken

Stattdessen werden die Haare mehr und mehr farblos und wirken zunächst grau, später weiß. Die Störung in der Melaninproduktion kann dabei unterschiedliche Gründe haben. Unter anderem kann laut dem Forscher-Team tatsächlich zu viel Stress im Alltag die Produktion des Pigments negativ beeinflussen.

Ein anderes Team aus Wissenschaftlern geht sogar davon aus, dass ein Farbverlust in einem solchen Fall reversibel ist. So habe man bei einigen Menschen in einer Untersuchung festgestellt, dass Haare bei zunehmender Entspannung im Leben an der Wurzel mit ihrer ursprünglichen Farbe nachwachsen, selbst wenn sie an der Spitze bereits grau sind. Jedoch war die Studie sehr klein, mit wenigen Probanden, sodass weitere Untersuchungen zur endgültigen Bestätigung fehlen.

Auch Nährstoffmangel kann eine mögliche Ursache für plötzlich graue Haare sein

Ein weiterer Grund für graue Haare kann ein Mangel an bestimmten Nährstoffen sein. Wie das Magazin Kosmo berichtet, ist allgemein eine ausgewogene Ernährung wichtig für gesunde Haare. Wer gezielt seine Stammzellen an der Kopfhaut unterstützen möchte, sollte laut dem Magazin speziell auf eine Reihe von Vitaminen und Fettsäuren achten. Diese könnten auch helfen, wenn man bereits erste Anzeichen auf graue Haare hat.

Wichtige Nährstoffe für gesunde Haare sind unter anderem:

Vitamin B5 (Pantothensäure): Pantothensäure kommt zahlreichen Lebensmitteln vor. Besonders gute Lieferanten sind Leber, Fleisch, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte.

Pantothensäure kommt zahlreichen Lebensmitteln vor. Besonders gute Lieferanten sind Leber, Fleisch, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte. Vitamin B12: Kommt in einigen pflanzlichen Lebensmittel vor, vor allem aber in allen tierischen Lebensmitteln. Beispiele sind Fleisch, Fisch, Eigelb, Leber und Milchprodukte.

Kommt in einigen pflanzlichen Lebensmittel vor, vor allem aber in allen tierischen Lebensmitteln. Beispiele sind Fleisch, Fisch, Eigelb, Leber und Milchprodukte. Vitamin D: Vitamin D kann durch Essen oder Sonnenlicht zugeführt werden. Fettreicher Fisch (Lachs, Hering oder Makrele) und Eigelb können gute Lieferanten sein. Die größte Zufuhr an Vitamin D erhalten Menschen aber durch die Sonne.

Vitamin D kann durch Essen oder Sonnenlicht zugeführt werden. Fettreicher Fisch (Lachs, Hering oder Makrele) und Eigelb können gute Lieferanten sein. Die größte Zufuhr an Vitamin D erhalten Menschen aber durch die Sonne. Omega-3-Fettsäuren: Kommt vor allem in Fisch, Leinöl und Rapsöl, sowie in Leinsamen oder Walnüssen vor.

Kommt vor allem in Fisch, Leinöl und Rapsöl, sowie in Leinsamen oder Walnüssen vor. Quelle: Verbraucherzentrale

Alle genannten Nährstoffe könnten gegebenenfalls grauen Haaren entgegenwirken, so Kosmo weiter. Sie sollten insgesamt jedoch im gesunden Maße zu sich genommen werden. Welche Richtlinien und Verzehrempfehlungen für Erwachsene hinsichtlich Lebensmittel herrschen, kann zum Beispiel auf der Website des Bundesinstituts für Risikobewertung nachgelesen werden oder auf verbrauchenzentrale.de.

