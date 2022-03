Gil Ofarim wegen Verleumdung angeklagt

Von: Svenja Wallocha, Sarah Neumeyer

Teilen

Der Sänger Gil Ofarim 2020 bei einem Interview. Der Musiker wurde wegen falscher Verdächtigung angeklagt. © Tobias Hase/dpa

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat Anklage gegen den Musiker Gil Ofarim wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung erhoben.

Leipzig – Der Musiker und Schauspieler Gil Ofarim ist von der Staatsanwaltschaft Leipzig angeklagt worden. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur AFP. Ofarim hatte behauptet, man habe ihn in einem Leipziger Hotel antisemitisch angefeindet. Nun könnte sich der Sänger vor Gericht verantworten müssen.

Angeklagt wird der Sänger wegen des Vorwurfs der falschen Verdächtigung und Verleumdung. Ofarim hatte einem Angestellten des Leipziger Hotels* im vergangenen Jahr vorgeworfen, ihn judenfeindlich beleidigt zu haben. Laut den Ermittelnden habe sich dieser Vorwurf allerdings nicht erhärtet. Das Verfahren gegen den Hotelmitarbeiter wurde eingestellt, wie die Ermittlungsbehörde am Donnerstag (31.03.2022) mitteilte. Aufgrund der großen öffentlichen Wirkung des Falls sei die Anklage zum Landgericht und nicht zum Amtsgericht erfolgt.

Gil Ofarim: Anklage gegen Musiker wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung

Ofarim hatte im Oktober in einem auf Instagram veröffentlichten Video berichtet, dass er in dem Leipziger Hotel aufgefordert worden sei, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Die Veröffentlichung des Videos durch Ofarim schlug hohe Wellen. Unter anderem zeigte sich der damalige Außenminister Heiko Maas „fassungslos“ und forderte einen „Schulterschluss der Gesellschaft“ gegen Antisemitismus.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft trug sich der von Ofarim geschilderte Vorfall aber nicht zu. Es seien umfangreiche Ermittlungen erfolgt und zahlreiche Zeugen vernommen worden. Die Staatsanwaltschaft habe als Ergebnis keine Feststellungen treffen können, die das Geschehen bestätigten. Da damit kein Tatverdacht gegen den Hotelmitarbeiter bestehe, sei dessen Verfahren eingestellt worden.

Anklage gegen Gil Ofarim: Antisemitismusvorwürfe gegen Hotelmitarbeiter

Demgegenüber bestehe aber ein hinreichender Tatverdacht, dass Ofarim mit dem Wissen um die Unwahrheit seiner Äußerungen und in Kenntnis der sich daraus für den betroffenen Hotelmitarbeiter ergebenden ehrverletzenden und in der öffentlichen Meinung herabwürdigenden Folgen sein Video veröffentlicht habe. Außerdem werde Ofarim vorgeworfen, bei einer polizeilichen Vernehmung am 12. Oktober nicht nur den falschen Geschehensablauf wiederholt, sondern ihn außerdem ausdrücklich angezeigt zu haben.

Das Landgericht Leipzig muss nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. (sne/svw mit AFP) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.