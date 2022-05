Weltweite Ausbreitung von Affenpocken: Auch in Hessen Infektion nachgewiesen

Von: Sophia Lother

Das Affenpocken-Virus breitet sich weiter aus. In Deutschland werden mehrere Fälle bekannt – auch in Hessen wird die erste Infektion bestätigt.

Update von Dienstag, 24. Mai, 20.00 Uhr: Auch in Hessen ist laut Sozialministerium eine Affenpocken-Infektion nachgewiesen worden. Das Ergebnis sei mittels Elektronenmikroskopie und PCR durch das Institut für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt bestätigt worden, teilte die Landesbehörde in Wiesbaden mit. Die infizierte Person sei am 24. Mai mit entsprechenden Symptomen in die Uniklinik gekommen. Alter und Geschlecht des oder der Betroffenen waren zunächst nicht zu erfahren.

Der erste nachgewiesene Fall in Deutschland überhaupt war in der vergangenen Woche aus Bayern gemeldet worden. Der betroffene Mann soll zuvor auch vorübergehend in Frankfurt am Main gewesen sein.

Auch in Hessen wurde ein Fall von Affenpocken gemeldet (Symbolbild). © Christian Ohde/Imago

Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) teilte mit, das allgemeine Infektionsrisiko für die Bevölkerung sei als gering einzuschätzen. „Dennoch verfolgen auch wir die Entwicklung natürlich sehr aufmerksam.“

Zuvor waren in Bayern zwei weitere Fälle von Affenpocken bestätigt worden. Beide Patienten seien kürzlich unabhängig voneinander von einer Auslandsreise in den Freistaat zurückgekehrt, teilte das Gesundheitsministerium in München mit. Einer der beiden Patienten befinde sich nun in der München Klinik Schwabing. Der andere Fall wurde aus dem Landkreis Ansbach gemeldet, wo sich der Betroffene nun auch in Isolation befinde.

Infektion mit Affenpocken: Mehr als 250 Fälle weltweit

Update vom Dienstag, 24. Mai, 15.15 Uhr: Weltweit und in der EU treten erneut einzelne Fälle von Affenpocken auf. So ist in Slowenien und Tschechien jeweils ein erster Fall von Affenpocken gemeldet worden. Auch in Deutschland sind mehrere Infektionen mit Affenpocken bekannt. Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind mehr als 250 Fälle von Affenpocken aus 16 Ländern gemeldet worden (Stand: 23. Mai).

In Großbritannien wurden bislang 56 Fälle von Affenpocken registriert. Britische Gesundheitsbehörden haben seit dem vermehrten Auftreten von Affenpocken-Fällen bereits mehr als 1000 Dosen des Pockenimpfstoffs Imvanex an Kontaktpersonen verabreicht. Das teilte eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde am Dienstag (24. Mai) mit. Weitere 3500 Dosen seien auf Lager, fügte die Sprecherin hinzu.

Affenpocken in Deutschland: Lothar Wieler geht von weiteren Fällen aus

Das RKI geht von weiteren Affenpocken-Erkrankungen in Deutschland aus. Es sei klar, dass weitere Fälle hierzulande zu erwarten seien, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag (24. Mai) beim Deutschen Ärztetag in Bremen. „Unser Ziel ist es deshalb, den Ausbruch einzudämmen“, so Wieler. Dies könne über erfolgreiche Kontaktnachverfolgung, Vermeiden von engen Kontakten zu Infizierten und Hygienemaßnahmen gelingen. Risikogruppen müssten achtsam sein.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht jedoch nicht von einem Beginn einer neuen Pandemie aus, mahnte aber auf einer Pressekonferenz am Dienstag (24. Mai) zur Vorsicht: Mit Affenpocken könnten sich theoretisch alle Bevölkerungsgruppen, auch Kinder und Jugendliche infizieren. Der Ausbruch von Affenpocken in Deutschland will der Gesundheitspolitiker durch Quarantäne-Maßnahmen und Ringimpfungen eindämmen. Bei Ringimpfungen werden Kontaktpersonen geimpft.

Weitere Affenpocken-Infektionen: USA bereiten Impfungen für Kontaktpersonen vor

Update von Dienstag, 24. Mai, 07.15 Uhr: Die USA bereiten sich darauf vor, enge Kontaktpersonen von Infizierten gegen Affenpocken zu impfen. „Im Moment hoffen wir, den Impfstoff so weit wie möglich an diejenigen zu verteilen, von denen wir wissen, dass sie davon profitieren würden“, erklärte Jennifer McQuiston von der Gesundheitsbehörde CDC. Vor allem immunschwache Menschen seien laut CDC-Epidemiologen John Brooks einem größeren Risiko einer Erkrankung ausgesetzt.

Laut CDC verfügen die USA über rund tausend Impfstoffdosen gegen Pocken und Affenpocken. McQuiston kündigte jedoch „sehr schnelle“ weitere Lieferungen an. In den USA gibt es bisher eine bestätigte Infektion sowie einige Verdachtsfälle. In Europa sind bereits dutzende Ansteckungen bekannt, auch in Deutschland gibt es einige bestätigte Fälle. Neben den USA stockt auch Großbritannien seine Impfvorräte auf.

Die Kinderärzte in Deutschland beklagen derweil eine „Panikmache“ bei den Affenpocken. Das Virus sei „weit weniger ansteckend als Corona“ und werde fast ausschließlich durch „engen Körperkontakt und Körperflüssigkeiten“ übertragen, sagte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Ansteckungsgefahr für Kinder – und auch Erwachsene – sei daher in Europa aktuell sehr gering.

Weitere Affenpocken-Infektionen: Bereits der sechste Fall in Deutschland registriert

Update von Montag, 23. Mai, 17.46 Uhr: Bereits sechs Fälle von Affenpocken wurden inzwischen in Deutschland bis Montagnachmittag (23. Mai) registriert. Nach dem ersten in München erfassten Erkrankungsfall gab es zuerst drei weitere bestätigte Infektionen in Berlin, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Zwei weitere Fälle gaben am Montag die Gesundheitsministerien in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt bekannt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte laut AFP an, am Dienstag (24. Mai) gemeinsam mit RKI-Präsident Lothar Wieler, und dem Präsidenten der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, über die aktuelle Lage zu informieren.

Affenpocken: Gibt es bald eine Impfung und Quarantäne-Regeln in Deutschland?

Erstmeldung von Montag, 23. Mai: Berlin – Die Affenpocken sind inzwischen in Deutschland angekommen. Vier Personen mit einer Infektion wurden bereits registriert. Weltweit steigen die Infektionszahlen mit dem Virus. Doch welche Pläne haben Deutschland und andere betroffene Länder im Kampf gegen das Affenpockenvirus?

In Deutschland werden aktuell weitere Eindämmungsmaßnahmen vorbereitet, betonte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Rande der Weltgesundheitsversammlung. Zusammen mit dem Robert Koch-Institut (RKI) erarbeite man Isolations- und Quarantäneempfehlungen gegen eine Ausbreitung der Affenpocken. Zudem werde darüber nachgedacht, „ob wir vielleicht Impfempfehlungen aussprechen müssen für besonders gefährdete Personen“, erklärte Lauterbach laut Deutscher Presse-Agentur.

Affenpocken in Deutschland: Kommt die Impfung gegen das Virus?

Laut Lauterbach sei eine Impfung der allgemeinen Bevölkerung aktuell nicht im Gespräch. Er sprach sich für eine entschiedene internationale Eindämmung aus. Der weltweite Ausbruch sei so ungewöhnlich, dass man sich Sorgen machen müsse, ob er so ablaufe wie frühere Affenpocken-Ausbrüche. Es sei eher damit zu rechnen, dass sich Art und Weise der Verbreitung geändert haben könnten, „so dass wir jetzt schnell und hart reagieren müssen, um einen globalen Ausbruch wieder einzudämmen“. Eine Affenpocken-Infektion zeigt sich anhand spezifischer Symptome, wie Fieber, Ausschlag und geschwollenen Lymphknoten.

Typische Symptome einer Infektion mit Affenpocken Fieber Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen Geschwollene Lymphknoten Schüttelfrost Ausschlag Quelle: RKI

Kommt die Impfung gegen die Affenpocken? Fachleute äußern sich

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, äußerte sich gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe zum Thema Impfen und Affenpocken. „Wer gegen die Pocken geimpft ist, hat einen guten Schutz“. Wer jünger sei und diesen Impfschutz nicht habe, trage ein höheres Risiko, an den Affenpocken zu erkranken. „Es wäre deswegen sinnvoll, allen Jüngeren, die nicht mehr unter die Pockenimpfpflicht gefallen sind, jetzt ein Impfangebot zu machen“, betonte er.

Dabei stünden die aktuell besonders gefährdeten Gruppen im Vordergrund – „also in der Regel jüngere Männer mit vielen wechselnden Sexualkontakten“. Eine solche Impfkampagne ergebe aber nur Sinn, wenn man es weltweit mache. Eine Übertragung der Affenpocken ist generell bei engem Kontakt und über kontaminierte Materialien möglich. Die Weitergabe über die Luft spielt – anders als etwa bei Corona – hingegen kaum eine Rolle

Affenpocken: Quarantäne und Isolation bei Infektion

Im Kampf gegen die Affenpocken setzte die britische Gesundheitsbehörde UKHSA nun eine empfohlene Quarantänezeit von drei Wochen für enge Kontaktpersonen von Infizierten fest. Belgische Behörden ordnen eine 21-tägige Isolation für Infizierte an, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums gegenüber der dpa bestätigte. Für Kontaktpersonen gilt dies dort nicht, ihnen wird nur zu besonderer Vorsicht geraten. (slo mit dpa/AFP)