Geschichte der Pride Flag: Stolz und Fortschritt

Von: Valerie Eiseler

2021: Die Intersex-inklusive Version der Progress Pride Flag, gestaltet von Valentino Vecchietti. © Public Domain

Vor 45 Jahren nähte Gilbert Baker acht bunte Streifen zu einer Regenbogenflagge und schuf das bekannteste Symbol der queeren Gemeinschaft. Eine kleine Chronik.

Pink, Rot, Orange, Gelb, Grün, Türkis, Blau, Lila. Im Juni 1978 näht Gilbert Baker Stoffstücke in diesen Farben zusammen und schafft daraus die Regenbogenflagge, auch genannt „Pride Flag“ und damit das weithin bekannteste Symbol der LGBTQ+- Gemeinschaft.

1978: Das Original-Design von Gilbert Baker. © Public Domain

Es war Aktivist Harvey Milk, der Baker damit beauftragte, das neue Symbol für die Gemeinschaft zu entwerfen. Das bisherige Symbol war ein rosafarbenes Dreieck – in Anlehnung an die menschenverachtende Symbolik der Nazis. Die neue Flagge sollte hingegen Stolz erzeugen. Nur insgesamt zwei Exemplare dieser ersten Pride Flags wehten am 25. Juni 1978 bei der San Francisco Gay Freedom Day Parade.

1979: Die standardisierte Pride Flag in 6 Farben, von Gilbert Baker. © Public Domain

Das Symbol nahm fortan seinen Lauf: Vor allem, als die Bewegung für Schwulenrechte mit der Ermordung von Milk im November 1978 nur noch größer wurde, stieg auch die Nachfrage nach dem Regenbogen. Die Paramount Flag Company nutzte die Gelegenheit, um vorrätige Regenbogenflaggen zu verkaufen – mit sieben Farben. Da pinkfarbener Stoff zu dieser Zeit nicht in großen Mengen verfügbar war, stellte auch Baker selbst eine Version mit sieben Streifen her. Um für eine Paradendekoration eine gerade Streifenzahl zu erreichen, ließ er schließlich auch den türkisfarbenen Streifen weg. Die sechsstreifige Version der Flagge gilt seither als Standard und ist noch heute oft zu sehen. Doch der Regenbogen wurde immer wieder überdacht, um die Gemeinschaft besser darzustellen. Nicht alle Versionen setzten sich durch, doch viele inspirierten einander gegenseitig.

2017: Die Philadelphia Pride Flag bindet Schwarze und People of Color ein. © Public Domain

2017 stellte der US-Bundesstaat Philadelphia eine neue Flagge mit zusätzlichen schwarzen und braunen Streifen vor. Diese sollten Schwarze Menschen und People of Color mit einschließen, die innerhalb der queeren Community rassistischer Diskriminierung ausgesetzt waren.

2018: Die Progress Pride Flag von Daniel Quasar mit den trans Farben. © Public Domain

2018 kombinierte der US-Designer Daniel Quasar diese Idee mit den Farben und Formen der Trans Pride Flag (rosa, weiß und hellblau). Das zusätzliche Dreieck soll nun weitere marginalisierte Communities mit einschließen, darunter auch jene, die mit HIV und Aids leben oder daran gestorben sind. Die Formen ergeben einen Pfeil, der Fortschritt symbolisieren soll, woher auch der Name Progress Pride Flag stammt. Dass der Pfeil noch am äußersten linken Rand steht, zeigt allerdings, dass für diesen Fortschritt noch viel zu tun ist. Designerin Julia Feliz aus Puerto Rico gestaltete mit der New Pride Flag eine eigene Version dieser Flagge, in der die neuen Streifen diagonal durch das Rechteck laufen. 2021 überarbeitete Designer Valentino Vecchietti die Progress Pride Flag, um mit dem lilafarbenen Kreis auf gelbem Grund auch die Intersex Flagge miteinzubeziehen. Gemeint sind hier Menschen, deren Körper nicht in die binären Geschlechterkategorien passen.

2018: New Pride Flag von Victoria Cruz, mit diagonalen trans Farben. © Public Domain