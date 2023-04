Sicherheitskontrolle am Flughafen: Begehen Sie nicht auch diese drei Fehler

Von: Lea Warmedinger

Die Sicherheitskontrolle am Flughafen soll schnell über die Bühne gehen. Doch den meisten Menschen passieren dabei Fehler, die sie vermeiden könnten.

Bremen – Bei den Sicherheitskontrollen am Flughafen kann es schon mal zu langen Warteschlangen kommen – vor allem in der Ferien- und Urlaubszeit. Das kostet vor allem Zeit, aber auch Nerven. Damit Sie nicht peinlich lange bei Ihrer Sicherheitskontrolle brauchen und dadurch auch noch andere Reisende aufhalten, sollten Sie Fehler vermeiden, die Sie wahrscheinlich jedes Mal in der Kontrolle begehen. Diese passieren den meisten Menschen.

Fehler, die Sie in der Sicherheitskontrolle am Flughafen vermeiden können

Das Maximalgewicht des Handgepäcks, spitze und scharfe Gegenstände vermeiden sowie Flüssigkeiten mit über 100 Milliliter: Auf diese Dinge achtet der Großteil der Reisenden, wenn es um die Sicherheitskontrolle geht. Doch ein Fehler passiert trotzdem oft: Die elektronischen Geräte sind unbedacht irgendwo im Gepäck verstaut – meist weit unten.

Denn wer seinen Laptop, sein Smartphone, eine Kamera oder ein Tablet mit ins Flugzeug nehmen will, sollte unbedingt daran denken, diese Stücke möglichst weit oben zu verstauen – dort, wo sie schnell und einfach zu erreichen sind. Sind sie nicht griffbereit, werden sowohl Sicherheitspersonal als auch die Reisenden unnötig aufgehalten. Bestenfalls sollten die Geräte nämlich separat aufs Band gelegt werden.

Unpraktische Kleidung und Anstehen kostet bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Zeit und Nerven

Auch die Kleiderwahl spielt laut dem Wirtschaftsmagazin BusinessInsider bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen eine große Rolle. Hier ist nicht nur wichtig, dass die Kleidung für den Flug bequem ist, sondern auch, dass sie sich unkompliziert und schnell ablegen lässt. Der Fehler, den viele begehen: Sie tragen unpraktische Kleidung. Darunter fallen etwa Schuhe mit aufwendiger Schnürung oder Gürtel. Wenn diese Dinge abgegeben werden sollen, kostet das allen Beteiligten Zeit und Nerven. Auch die Jacke, den Mantel oder den Kapuzenpullover anzubehalten, ist ungünstig.

Wer zeitlich knapp dran ist und seinen Flug noch zeitnah erwischen möchte, der sollte nicht den Fehler machen, sich in die lange Schlange vor der Sicherheitskontrolle zu stellen. Anstatt von Gedränge und dem Hoffen auf kurze Wartezeiten, gibt es einen praktischen Trick, den unter anderem das Magazin FürSie aufgreift. Auf den Webseiten von den Flughäfen in Berlin, Düsseldorf, Köln und bald auch Hamburg ist eine kostenlose Buchung eines Zeitfensters für die eigene Sicherheitskontrolle möglich. Jedoch gehen derzeit die Preise durch die Decke – vor allem für Flüge zu Ferienzeiten und in beliebte Urlaubsregionen. (lea)