Erste Stadt verbietet Klebe-Aktionen der „Letzten Generation“: Hohe Strafen drohen

Von: Carolin Gehrmann

Klimaaktivisten legen mit Klebeaktionen immer wieder den Verkehr in deutschen Städten lahm. Stuttgart will jetzt mit einem Verbot hart durchgreifen.

Stuttgart – Die baden-württembergische Landeshauptstadt will jetzt als erste Stadt in Deutschland dauerhaft gegen Klimaproteste durchgreifen, bei denen sich Personen an Straßen festkleben, festketten oder einbetonieren. Damit reagiert die Stadt auf die zunehmenden Proteste von Klimaaktivist:innen, die damit zuletzt immer wieder den Verkehr in verschiedenen deutschen Städten lahmlegten.

Stuttgart greift als erste Stadt dauerhaft gegen Aktionen der „Letzten Generation“ durch

In Bayern hatte es zuvor ein ähnliches Verbot gegeben. Die Stadt München hatte im vergangenen Dezember bereits in einer Allgemeinverfügung ein vierwöchiges Verbot von Klebeprotesten verhängt. Stuttgart zieht jetzt nach: Ab Samstag, dem 8. Juli 2023, sind Klebeaktionen, wie sie oft von Anhängern der Klimagruppe „Letzte Generation“ durchgeführt werden, auf zentralen Straßen verboten.

Die Stadt erließ dafür eine Allgemeinverfügung. Das Verbot soll zunächst bis Ende des Jahres gelten. Nicht nur das Veranstalten, sondern auch die Teilnahme an Klebeaktionen ist damit ab diesem Wochenende untersagt.

Verbot von Klebeaktionen – Stuttgart setzt auf abschreckende Wirkung

Die Stadt hofft, dass die Verfügung eine abschreckende Wirkung habe. Denn bei Verstoß drohen den Teilnehmer:innen solcher Blockaden Bußgelder in Höhe von bis zu 500 Euro. Für Leiter oder Veranstalter einer verbotenen Protestaktion drohen sogar Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr, erklärt tagesschau.de. Denn es handelt sich dabei um eine Straftat. Im bayerischen Kempten wurden Mitglieder der „Letzten Generation“ deswegen erst kürzlich zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt.

Stuttgarts Bürgermeister begründet das Verbot – „Klimakleber gefährden sich und andere“

„Klimakleber gefährden sich und andere, sie gefährden sogar Rettungseinsätze“, hat Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) die Entscheidung in einer Mitteilung der Stadt begründet. Es sei nicht hinnehmbar, dass „Straßen unangemeldet nach dem Gutdünken Einzelner blockiert werden – völlig unabhängig davon, dass Klimaschutz ein wichtiges Anliegen ist“.

Klebeaktion der Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ © Kay Nietfeld/dpa

In den letzten Monaten hatten sich Klimaaktivist:innen in verschiedenen Städten immer wieder auf Fahrbahnen befahrener Straßen festgeklebt, um so ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen. In Stuttgart waren am 1. Juli bei einer koordinierten Aktion neun Haupt- und Bundesstraßen lahmgelegt worden. Der Verkehr war teilweise über Stunden hinweg zum Erliegen gekommen.

Durch das Verbot kann die Polizei bei Klebeaktionen schneller eingreifen

Mit der neuen Regelung erhofft sich die Stadt Stuttgart einen Zeitgewinn, da die Polizei bei Blockaden schneller eingreifen und auflösen darf, heißt es in der Mitteilung. Derzeit ist allerdings noch unklar, ob das Verbot solcher Aktionen rechtlich überhaupt möglich ist, schreibt tagesschau.de. Denn das Demonstrationsrecht gehört in Deutschland zu den allgemeinen Grundrechten. Die Stadt Stuttgart weist daher auch ausdrücklich daraufhin, dass alle anderen Formen des bürgerlichen Protests, die keine dauerhafte Befestigung an Straßen oder Gebäuden beinhalten, nach dem Versammlungsrecht natürlich weiterhin erlaubt bleiben.