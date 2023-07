Polizistin erklärt, warum sie sich für die „Letzte Generation“ engagiert

Von: Bjarne Kommnick

Laut eigenen Angaben gewinnt die „Letzte Generation“ immer mehr an Mitgliedern. Eine Polizistin erklärt nun, weshalb sie sich für die Klimaschutzgruppe starkmacht.

Frankfurt – Die Polizei ist dafür da, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Besonders in jüngerer Vergangenheit hatten die Beamt:innen aufgrund der Protestaktionen der „Letzten Generation“ allerhand zu tun, mussten vor allem blockierte Straßen von demonstrierenden Aktivist:innen räumen.

Für die Klimaschutzgruppe stehen die Behörden in ihrem Klimaprotest deshalb auch häufig als Gegenpartei da. Doch es gibt auch exekutive Unterstützer:innen für die Bewegung. Eine Polizistin engagiert sich nach eigenen Angaben sogar für die „Letzte Generation“ und erklärt in einem Twitter-Video, warum.

„Polizist:innen diejenigen, die Spaltung zuerst spüren“: Polizistin spricht im Namen der „Letzten Generation“

Auf dem Twitter-Account der „Letzten Generation“, die gerade erst eine Sommerpause von den kräftezehrenden Aktionen angekündigt hatte, hat ein Video für Aufsehen gesorgt. Darin erklärt die 32-jährige Chiara, die für die Polizeivernetzung bei der Gruppe zuständig sei, wieso sie trotz ihrer Tätigkeit bei der Polizei auch für die Klimaschutzgruppe engagiere. „Ziel der letzten Generation ist eine gesamtgesellschaftliche Transformation, die der Klimakrise angemessen ist“, heißt es in dem Clip.

„Unsere Regierung tut nicht genug, als dass es dem angemessen wäre, was uns in Deutschland, in Europa und global die nächsten Jahre erwartet“, erklärt die Frau weiter. Sie sehe die Klimakrise nicht als Frage der Mehrheiten von politischen Ansichten, sondern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, „insbesondere auch Polizist:innen sind schon von Beruf wegen diejenigen, die gesellschaftliche Spaltung zuerst zu spüren bekommen“.

„Dieser Situation möchte ich nicht ausgesetzt sein“: Polizistin für „Letzter Generation“ aktiv

Die Polizistin vermutet: „Wir werden irgendwann diejenigen sein, die nicht mehr darüber verhandeln, welche Protestform angemessen ist, sondern diejenigen, die zwischen Menschen vermitteln müssen, die sich um Wasser und Nahrungsmittel streiten“. Dabei schneidet sie auch das Thema Einwanderungspolitik. Demnach gebe es bereits jetzt „keine gesamteuropäische, funktionierende Flüchtlingspolitik“.

Die Klimakatastrophe würde in den kommenden Jahren begünstigen, dass viele Menschen aufgrund der Klimabedingungen nach Europa flüchten würden. „Dieser Situation möchte ich mich nicht ausgesetzt sehen“.

„Strafvereitelung im Amt“: Polizistin erntet Kritik für Klima-Statement zur „Letzten Generation“

Im Netz sorgt das Video für eine kontroverse Diskussion. Viele Nutzer:innen sehen in der Botschaft einen Konflikt zu ihrem Beruf. Immerhin hatten noch ihre Kolleg:innen der Polizei die „Letzte Generation“ auf Twitter als kriminelle Vereinigung bezeichnet. Der Verein „Unabhängige in der Polizei“ erklärt auf Twitter: „Wenn Chiara Polizistin ist, unterliegt sie dem Legalitätsprinzip und ist zur Verfolgung von Straftaten verpflichtet. Jede Straßenblockade, die sie nicht zur Anzeige bringt, löst den Vorwurf der Strafvereitelung im Amt aus“.

Andere Nutzer:innen teilten diese Meinung. „Das dürfte das Ende der Beamtenlaufbahn von Chiara sein. Im Normalfall“, glaubt eine Person auf Twitter. Erst zuletzt ist es zu einer kontroversen Diskussion gekommen, als eine CDU-Politikerin in Polizei-Uniform Abschiebungen forderte. Zu erkennen ist auch, dass von zwei Seiten Kritik kommt, sowohl den Gegner:innen als auch Sympathisant:innen der „Letzten Generation“. Ein Nutzer schreibt: „Die Polizei wird es am Ende doch sein, die den Klimaschutz mit niederknüppelt“.

„Guter Ansatz“: Befürworter:innen unterstützen Polizistin in der „Letzten Generation“

Doch die Polizistin hat auch Befürworter:innen für ihr Statement auf Twitter. „Jetzt wird sie von allen Seiten gehasst, in ein paar Jahren werden wir verstehen, was die gute Frau meint“, heißt es in einem Kommentar. Ein anderer lautet: „Ein positives Zeichen, den Klimawandel vom politischen Diskurs wegzubringen und zu unser aller Angelegenheit machen“. Eine Person hofft: „Vielleicht verstehen es so auch Menschen, die den Klimawandel sonst verleugnen, guter Ansatz“.