Klima-Aktivistin packt in neuer Reportage aus – Carla Hinrichs leidet unter psychischer Belastung

Von: Eileen Kelpe

Carla Hinrichs, Sprecherin der „Letzten Generation“, erzählt in der neuen 37°-Reportage im ZDF, wie belastend die Protestaktionen sind – und warum sie immer noch weitermachen will.

Berlin – „Ich frage mich die ganze Zeit: Warum müssen wir das alles machen? Aber ich kann nicht anders.“ – Carla Hinrichs sitzt mit Aktivisten in Warnweste festgeklebt auf der Straße. Die Stimme der 26-Jährigen bebt und sie ist sichtlich nervös. Ein aufgebrachter Autofahrer brüllt: „Wir müssen zur Arbeit!“ Das ist der Beginn der Reportage 37° „Radikal, gehasst, verzweifelt“ von Broka Herrmann, in der Mitglieder der „Letzten Generation“ zu Wort kommen – auch die Sprecherin des Aktionsbündnisses Carla Hinrichs. Sie beschreibt auch, wie belastend es für sie ist, Teil dieser Bewegung zu sein.

Carla Hinrichs, Sprecherin der Gruppe „Letzte Generation“, sitzt bei einer Aktion mit einer festgeklebten Hand in Berlin (Archivfoto vom 16. Mai 2023) auf dem Asphalt. © Paul Zinken/dpa

Für das Klima auf die Straße kleben – Carla Hinrichs leidet unter der psychischen Belastung

Die „Letzten Generation“ ist seit Beginn ihrer Aktionen zu Beginn 2022 mit starken Bildern verknüpft: Menschen, die sich für den Klimaschutz auf die Straßen kleben, Kartoffelbrei auf Gemälde kippen oder, wie kürzlich auf Sylt, einen Privatjet mit oranger Farbe besprühen. Sie sehen sich als die letzte Generation, die die Erderwärmung noch stoppen kann – durch zivilen Ungehorsam und Informationsveranstaltungen. Dabei ziehen sie durch ihre Protestaktionen sehr viel Hass auf sich. Sie werden angeschrien, beschimpft und von der Straße gezerrt. Hinrichs sagte in der Reportage: „Auf der Straße zu sitzen ist nicht einfach, es ist eine unfassbare psychische Belastung, teilweise auch körperlich.“

Man braucht ein „dickes Fell“ – Protest hinterlässt Spuren bei Aktivistin der „Letzten Generation“

Hinrichs beschreibt, dass sie große Angst während der Aktionen habe. Auch über Social-Media bekommt sie Anfeindungen, darunter Morddrohungen. „Ich denke darüber nach, ob ich aufhören muss, weil ich selber daran kaputtgehe. Gleichzeitig finde ich auch sehr viel Stärke, um weiterzumachen“, sagte sie. Neben ihr kommen auch andere Aktivistinnen und Aktivisten zu Wort, wie Jakob Beyer, der 30 Tage Justizvollzugsanstalt München inhaftiert war und im Fernsehen zusehen musste, dass seine Wohnung in Leipzig von der Polizei durchsucht wurde. Dadurch fühle er sich Zuhause nicht mehr sicher. Auch eine Frau und ihre Tochter, die regelmäßig an Aktionen teilnehmen, kommen an ihre psychischen Grenzen. „Man braucht ein dickes Fell, um sich beschimpfen und bespucken zu lassen“, sagte sie. Vor allem während der Straßenblockaden kommt es immer wieder zu Anfeindungen, körperlich und verbal.

Klimaaktivist:innen der Gruppe «Letzte Generation» sitzen auf einer Hauptverkehrsstraße und blockieren die Durchfahrt. © Bernd Thissen/ dpa

Weitermachen trotz Hass: Carla Hinrichs und „Letzte Generation“ planen weitere Aktionen

Trotz der hohen Belastung und dem Hass, der ihnen entgegengebracht wird, behalten die Aktivistinnen und Aktivisten ihre Forderungen vor Augen, unterstützen und bestärken sich gegenseitig, um die Politik zum Handeln für mehr Klimaschutz zu bewegen.

Forderungen der „Letzten Generation“

Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen

Bezahlbarer ÖPNV: Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets

Einführung eines Gesellschaftsrats, der Maßnahmen für den Klimaschutz erarbeitet, die von der Bundesregierung ins Parlament getragen werden sollen

Carla Hinrichs hat ihr Jura-Studium für die „Letzte Generation“ abgebrochen und erarbeitet als Teil des Kernteams neue Strategien sowie neue Aktionen. „Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache. Aber es fühlt sich richtig an“, schilderte sie. (eike)