Vom Hörensagen

Von: Anna Laura Müller

Cindy Klink macht Musik mit den Händen. Als „Deaf Performerin“ gibt sie nicht nur Einblicke in die Welt der Gebärdensprache. Sie will auch Kontakt zwischen zwei Welten herstellen.

Cindy Klink steht vor einer weißen Wand, schaut direkt in die Kamera. Die Musik setzt ein. Sie beginnt ihren Körper leicht hin und her zu bewegen. Mit den ersten Zeilen des Liedes fängt auch die Performance der jungen Frau in dem Youtube-Video an. Sie bewegt ihre Hände, manchmal bewegen sich ihre Lippen, ihr Gesicht ist ausdrucksstark. Cindy Klink ist taub und sogenannte „Deaf Performerin“ – sie überträgt Musik in Gebärdensprache, live auf der Bühne, aber auch auf Videos auf verschiedenen Social-Media-Plattformen.

Was für hörende Menschen auf den ersten Blick aussehen mag wie eine Art Tanz mit den Händen ist weitaus mehr: eine eigene Sprache - die deutsche Gebärdensprache. Und obwohl diese durch Sehen statt durch Hören erlebbar wird, bleiben die Kultur und die Menschen dahinter oft noch unsichtbar. Sichtbar erscheint Cindy Klink dagegen zum Interviewtermin per Videokonferenz. Die Fragen werden per Chatfunktion in Echtzeit gestellt und von ihr beantwortet. Diese Kontaktaufnahme erfordert etwas mehr Geduld auf beiden Seiten, aber sie gelingt einwandfrei.

Die ersten Videos, die auf deinem You- tube-Kanal zu finden sind, sind vor sechs Jahren entstanden. Darin ist zu sehen, wie du Musik gebärdest. Wie kamst du damals darauf, diese Videos öffentlich hochzuladen?

Durch meine Mutter. Auf meiner Realschulabschlussfeier 2014 habe ich ein Lied in Gebärdensprache performt, und es kam unheimlich gut an. Meine Mutter hatte mich damals schon immer wieder erwischt, wie ich vor dem Spiegel zu Musik gebärdet habe, seitdem hat sie keine Ruhe gegeben und immer wieder gesagt, ich solle es mal ins Netz stellen. Dabei war es etwas, was ich eigentlich immer nur für mich gemacht habe. Aber der Gedanke ließ mich auch nicht los, und irgendwann dachte ich mir nur: Du hast nichts zu verlieren. Mein erster Post war auf Facebook, irgendwann bin ich dann zu Youtube, damit jeder Zugang zu den Videos hat.

Zu Person und Thema Cindy Klink (25) ist Content Creatorin und Deaf Performerin. Auch als Schauspielerin war sie schon aktiv, 2019 lief sie als Model auf der Fashion Week in Berlin. Sie ist sowohl mit der Deutschen Gebärdensprache als auch mit der Deutschen Lautsprache aufgewachsen. Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) ist eine vollständige und natürliche Sprache mit eigener Grammatik und Struktur. Seit 2002 ist sie in Deutschland als solche offiziell anerkannt. Für Menschen, die mit DGS aufgewachsen und sozialisiert sind, ist sie genauso Muttersprache, wie eine beliebige Lautsprache es sein kann. Über die gemeinsame Sprache definieren sich gebärdensprachlich aufgewachsene Menschen als Teil einer eigenen Kultur. Das Hörvermögen spielt dabei weniger eine Rolle, sondern neben der Sprache vielmehr die gemeinsame Lebensrealität, Werte und Normen. So gibt es etwa kulturspezifische Kunstformen, Poesie und Witze. Durch „Cochlea-Implantate“ (CI) können gehörlos geborene Kinder das Hören erlernen. Auch später ertaubte Menschen können damit wieder hören lernen. Ein CI besteht aus einem Implantat, das bei einer Operation hinter dem Ohr am Gehirn eingesetzt wird, und einem externen Soundprozessor, der hinter dem Ohr getragen wird und abgenommen werden kann. Ein CI muss nach der OP zunächst an die Träger:innen angepasst werden. Später folgt ein intensives Hörtraining, um die akustischen Reize verarbeiten und zuordnen zu können. Kommunikative Barrieren können für taube Menschen unterschiedlich ausgeprägt sein. Wachsen Menschen zweisprachig auf, also mit DGS und Deutscher Lautsprache, sind Textanzeigen und Untertitel hilfreich. Für andere ist Deutsch eine Fremdsprache. Speziell für diese Menschen genügt es nicht, Informationen nur in deutscher Schriftsprache bereitzustellen, um sich im öffentlichen Raum zurechtzufinden. Dann sind auch Gebärdensprach-Videos oder -Dolmetschende wichtig.

Mittlerweile gebärdest du Musik auch live auf Konzerten – das sind sogenannte „Deaf Performances“. Das Stichwort Performance gibt einen Hinweis darauf, dass das Gebärden von Musik mehr ist als eine reine Verdolmetschung der Songtexte, oder?

Genau. Musik ist Kunst – und Kunst lässt sich schlecht übersetzen. Es reicht nicht aus, den reinen Text in DGS (Deutsche Gebärdensprache) zu übersetzen, da geht vieles verloren. Musik besteht aus vielem mehr. Entscheidend ist auch beispielsweise der Rhythmus, die Takte zu visualisieren, die Gefühle rüberzubringen und so weiter. Alles, was für hörende Menschen hörbar ist, ist es für gehörlose nicht. Deshalb versuchen wir beziehungsweise ich das Ganze in dieser Art Performance auch auszudrücken. Deswegen kann man hier nicht von „dolmetschen“ reden. Weil „dolmetschen“ nur eine Übersetzung von der einen Sprache zur anderen ist.

Also eine ganz eigene Kunstform. Wie reagieren Menschen, die dich live auf der Bühne sehen?

Bisher kommen nur positive Rückmeldungen. Von Hörenden bekomme ich sehr oft zu hören, dass sie die Musik auf eine andere Art und Weise neu erleben. Ausdrucksstärker, emotionaler, berührender. Selbst wenn das Lied schon sehr emotional ist, wird es durch diese Performance nochmal verstärkt.

Bei den Inhalten, die du online teilst, geht es aber um mehr als nur um Unterhaltung. Du zeigst auch Ausschnitte aus deinem Leben, wie zuletzt deinen Weg zum Cochlea-Implantat, und erklärst immer wieder Dinge über die Gehörlosenkultur und DGS. Glaubst du, mit Social Media kann man leichter mehr Sichtbarkeit schaffen als im alltäglichen Miteinander?

Ja. Auf Social Media erreicht man viel mehr Menschen, und vor allem die jüngere Generation verschafft sich so Informationen. Ganz viele wissen gar nicht, was Gebärdensprache ist oder was es bedeutet, gehörlos zu sein. Oftmals wird ein falsches Bild vermittelt, und das versuche ich, mit meiner Arbeit zu begradigen.

Hörende denken bei Begriffen wie „gehörlos“ auch oft an ein Defizit, einen Mangel. Ist das nicht genau das Gegenteil von dem Selbstverständnis, das aus der Community kommt?

Genau. Oft wird „gehörlos“ auch mit „komplett taub“ und „kann nicht reden“ verbunden. Ganz viele verwenden leider auch noch den Begriff „taubstumm“, der seit Mitte des 20. Jahrhunderts als Beleidigung gilt. Ganz viele wissen auch nicht, dass eine eigene Sprache wie die Gebärdensprache immer mit einer Kultur und Identität verbunden ist. Es wird oft einfach nur als „Behinderung“ gesehen, als etwas, das man reparieren müsste. Es ist allerdings nicht immer einfach, wenn jemand aus der Community selbst die Probleme anspricht. Oftmals wird es auch abgetan mit: „Wir können nicht auf alle Rücksicht nehmen“ oder: „Irgendwann darf man ja gar nichts mehr sagen“.

Dieser Kampf um mehr Sichtbarkeit und um Gleichstellung für die Community ist sicher auch mit Rückschlägen verbunden. Ist es frustrierend, wenn man sieht, wie es auch laufen könnte, etwa in den USA?

Ja, und es nervt, wenn ich ehrlich bin. In Deutschland wird das Thema immer damit abgetan, dass wir nur 80 000 gehörlose Menschen sind. Dabei werden die 13,3 Millionen schwerhörigen Menschen vergessen. Und auch bei dieser Messung werden nur Menschen über 14 Jahre mitgezählt. Ich weiß nicht, ob es an der Geschichte der Eugenik liegt, dass wir da hintendran sind oder ob es schlichtweg einfach nicht gewollt ist. Ich finde es schade, dass man beispielsweise nicht mal 100 Prozent Untertitel zur Verfügung stellen kann oder man drei Monate Vorlauf braucht, um einen Gebärdensprachdolmetscher für einen Arzttermin zu bekommen. Es bessert sich ja – aber langsam. Sehr langsam.

Ist es also ein Ziel, das Wissen über Gebärdensprache, die Kultur und Geschichte der Community nicht nur als ein Randthema zu sehen, weil es eben viel mehr Menschen betrifft, als man im ersten Moment vielleicht denkt?

Ja! Oft wird in „Gehörlose Menschen“ und „Schwerhörige Menschen“ kategorisiert. Dabei verstehen viele nicht, dass das früher gar keine Rolle spielte. Man hatte nicht die Versorgung, die wir heute haben. Außerdem hatten wir damals gar keine Rechte: Wenn die Familie starb, ging das Erbe nicht an die gehörlose Person, sondern an den nächsten Verwandten, der hörend war. Wir wurden in der NS-Zeit zwangssterilisiert, und wenn wir das nicht wollten, wurden wir getötet. Das sind alles Beispielthemen, die aber wichtig sind, und es ist auch wichtig, darüber zu sprechen, weil das viele nicht wissen. So erschreckend die Geschichten auch sein mögen, sie sind wichtig.

Wolltest du deswegen nicht nur Musik- videos teilen, sondern auch eigene Erlebnisse und Informationen, um mehr Bewusstsein für die Kultur hinter der Gebärdensprache zu schaffen?

Irgendwann habe ich gemerkt, dass viele ganz viele Fragen haben und auch schlichtweg unwissend sind. Das fand ich schade, denn das Thema wird auch nirgendwo aufgegriffen. Ich war auf einer Schule für Schwerhörige und Gehörlose und wurde auch dort nie aufgeklärt. Ich habe mir das alles mit Büchern und im Austausch mit anderen Gehörlosen beigebracht.

Es kommt auch immer wieder Kritik aus der Community, wenn sich hörende Menschen DGS aneignen und dann damit Geld verdienen oder die Kultur für sich vereinnahmen. Was ist da das Problem?

Das nennt sich „Hearing Privileg“. Oftmals ist es für Menschen einfacher, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der die gleiche Sprache spricht – hier die Lautsprache. Und viele handeln dann aus dieser Bequemlichkeit heraus. Das Problem ist allerdings, dass gehörlose Menschen es sowieso schon sehr schwer haben, einen Job zu finden aufgrund dieser kommunikativen Barriere. Und wenn hörende Menschen kommen, die DGS unterrichten wollen, ohne Kontakte zu Gehörlosen, ohne Zusammenarbeit mit Gehörlosen, ohne Hintergrundwissen der Kultur und so weiter, dann sehen wir das als kritisch. Erstens nimmt es gehörlosen Menschen Jobs weg, die sowieso schon hart daran arbeiten, und zweitens ist es kulturelle Aneignung. Es ist ein schwieriges Thema, und ich habe hier und da schon mal hitzige Diskussionen mit Hörenden geführt, die es schlichtweg nicht verstehen wollten. Aber wie auch? Wenn man selbst nicht betroffen ist, kann man das schwer nachvollziehen.

Dabei geht es aber nicht darum, dass niemand DGS lernen soll, oder?

Wir haben nichts dagegen, wenn jemand die DGS lernt, und fördern das sogar. Aber wir wollen, dass diese Menschen es auch direkt richtig lernen. Oftmals werden von Hörenden falsche Gebärden verbreitet, und jemand, der die DGS nicht beherrscht, kann dann nicht einschätzen, ob es richtig oder falsch ist.

Welche gesellschaftlichen Veränderungen wünschst du dir im Umgang mit der Gehörlosenkultur?

Die Community alleine erreicht das nicht. Ich habe gemerkt, dass Videos, in denen ich gebärde und untertitle, niemand wirklich anschaut. Daher versuche ich in den vielen Videos zu reden, auch wenn ich es ungern mache. Aber mir ist es wichtig, dass die Kultur sichtbarer wird. Ich würde mir wünschen, dass Schulen das Thema in Angriff nehmen, Gebärdensprache als Wahlpflichtfach einführen. In manchen Städten gibt es das bereits, aber leider ist Schule Landesebene. Wichtig ist aber auch, über Eugenik zu sprechen, bei mir in der Schulzeit wurde das Thema nie aufgegriffen oder nur leicht angerissen, aber man konnte sich nie ein klares Bild davon machen, was mit den Menschen wirklich geschehen ist.

Und im täglichen Umgang miteinander?

Ich würde mir wünschen, dass Menschen offener reagieren und fragen, wenn sie unsicher sind. Manchmal siegt die Unsicherheit und man geht einfach weg oder benimmt sich komplett idiotisch. Aber es reicht vollkommen, wenn man mit uns normal spricht oder einfach auf dem Handy schnell etwas eintippt. Ich habe das Gefühl, es ist noch nicht bei allen angekommen, dass Kommunikation nicht unbedingt so schwer ablaufen muss. Und es ist auch wichtig zu betonen, dass die Gebärdensprache nicht nur für gehörlose Menschen profitabel ist.

Wem nützt sie denn noch?

Vielen verschiedenen Menschen: Autisten oder Menschen mit Downsyndrom. Babys lernen viel früher zu gebärden, bevor sie eigentlich sprechen können. Außerdem hilft sie stummen Menschen, Menschen, die generell nicht gerne sprechen, Menschen, die Halsschmerzen haben und nicht sprechen können, oder aber Menschen, die sich einfach gern darüber unterhalten.

Du selbst hast dich vor kurzem für ein Cochlea-Implantat (CI) entschieden, eine Hörprothese.

Das war eine sehr schwere Entscheidung. Seit meiner Kindheit werde ich mit dem Thema konfrontiert, und erst vor fünf Jahren habe ich mich damit beschäftigt. Eine Entscheidung zu fällen, war trotzdem nicht leicht, weil so viel Einfluss von außen kam. Von Hörenden, die wollten, dass ich wieder höre und „normal“ bin, und von Gehörlosen, die es nicht wollten, weil sie dachten, ich wende mich von ihnen ab. Man steckt da richtig in einer Zwickmühle.

Glaubst du, das CI wird etwas verändern in deinem Selbstverständnis als taube Person?

Ich bin ja nicht weniger taub mit einem CI. Wenn das nicht mehr funktioniert, wenn ich es ablege oder die Batterien leer sind, bin ich vollkommen taub. Daran ändert sich nichts. Und die Probleme, die ich jetzt habe, verschwinden mit einem CI nicht. Die sind weiterhin da. Es wird für mich vielleicht vieles leichter, weil ich mehr Zugang habe als andere. Aber das ist aus meiner Sicht auch nicht fair, dass man sich erst operieren lassen muss, um diesen Zugang zu bekommen.

Geht es also darum, die Verantwortung nicht auf Einzelne abzuwälzen, sondern die Barrieren in der Kommunikation gemeinsam zu beseitigen?

Barrieren fangen im Kopf an, und solange die noch vorhanden sind, können wir nichts verändern.