Badegast meldet seltenen Fund: Blauer Drache lebend am Strand entdeckt

Von: Stefan Wieczorek

Ein Badegast fand in Torrevieja das seltene Meerestier im Sand, das die Uni Murcia nun untersucht. Im Falle weiterer Sichtungen bittet ein Biologe Bürger um Informationen.

Torrevieja – Den Blauen Drachen aus dem Meer mit eigenen Augen sehen. Das wünschen sich nicht wenige, seit Wissenschaftler dieses Jahr verkündeten, dass das sagenhafte Meerestier – erstmals seit Jahrhunderten – an Spaniens Mittelmeer-Stränden dokumentiert wurde. Eine kleine Sensation war das Auftauchen des Blauen Drachen an der Costa Blanca. Nun lag am 16. August ein solcher Glaucus atlanticus am Strand La Mata von Torrevieja. Ein Badegast fand das noch lebende Tier und übergab es korrekterweise den Rettungsschwimmern. Zudem lag eine Veilchenschnecke, von der sich der Blaue Drache ernährt, in der Nähe, berichtet costa-nachrichten.com.

Costa Blanca: Blauer Drache am Strand - Lebend gefunden, bald verstorben

Der Blaue Drache wurde zuletzt vor Spaniens Mittelmeer-Stränden gesichtet, hier Kanaren © Regierung Kanaren, Alfredo Ubierna Leon

Bekannt machte die jüngste Entdeckung des Blauen Drachen an der Costa Blanca in diesen Tagen der städtische Biologe von Torrevieja, Juan Antonio Pujol. Zugleich verkündete er die traurige Nachricht, dass der am Strand lebend gefundene Blaue Drache kurze Zeit später verstarb. Nun befinden sich die Überreste des kleinen Meerestiers in der Obhut des Zoologie-Bereichs der Universität Murcia, an der Pujol arbeitet. Ein mysteriöses, da wenig erforschtes Wesen sei der Glaucus atlaticus. Man wisse aber, dass sich das etwa zwei Zentimeter lange, auffällig blau schimmernde Tier meist in großen Schwärmen seiner Art aufhalte.

„Aber wenn einer an die Küste gerät, stirbt er rasch, da er leicht angefallen wird oder sich innerhalb von Minuten auflösen“, erklärte Juan Antonio Pujol auf seiner Facebook-Seite „Cronicas Naturales Torrevieja“, auf der der Biologe immer wieder über faszinierende Spezies von Spaniens Mittelmeerküste berichtet. Der Forscher habe mehrere Tage gewartet, bis er den Fund des lebenden Blauen Drachen am Strand von Torrevieja bekannt machte, da er darauf hoffte, dass weitere Exemplare auftauchen würden. Dem war jedoch nicht so. Wer in der Gegend einen Blauen Drachen entdeckt, möge es dem Biologen per E-Mail mitteilen.

Nur mit Vorsicht: „Die ersten in wissenschaftlicher Literatur seit 300 Jahren“

Für den Menschen ist der Blaue Drache an sich nicht gefährlich. Jedoch kann es sein, dass sich in seinem Inneren das Gift eines von ihm verspeisten Tieres wie die Portugiesische Galeere befindet. So sollte der Glaucus atlaticus nur mit großer Vorsicht behandelt werden. Der neue Fund der Spezies schließt sich an die acht seit 2021 dokumentierten Blauen Drachen in Guardamar, Orihuela und Torrevieja an. „Es waren die ersten, die in der wissenschaftlichen Literatur für das Mittelmeer in 300 Jahren registriert wurden“, schreibt Pujol. „Doch bedeutet es nicht, dass sie in diesen drei Jahrhunderten nicht irgendwann gesichtet sein könnten.“