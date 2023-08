„Nicht mal der Heilige Vater“: Italien-Gastronom geht nach Urlauber-Protest zum Gegenangriff über

Von: Mark Stoffers

Urlauber-Beschwerden über das teure Italien häufen sich in diesem Sommer. Ein Lokal-Besitzer hat die Nase voll und präsentiert eine andere Art von Rechnung.

Genua – Viel ist in diesem Sommer in den Medien über das teure Italien geschrieben worden. Über Verbote, „fragwürdige“ Praktiken und „schockierende“ Aufpreise, die in den Sozialen Medien von Usern im Italien-Urlaub oder Einheimischen zumindest heiß diskutiert oder in vielen Fällen angeprangert werden.

Doch nun schlagen Bars und Cafés in Italien zurück und nehmen die Kunden ins Fadenkreuz. So teilen auch die Gastro-Betreiber ihr Leid von der „unhöflichen Kundschaft“ und zahlen es mit gleicher Münze zurück: Vor allem stehen dabei die Ansprüche, die vom Macchiato-Kaffee mit Rotwein bis hin zum lauwarmen Cappuccino reichen, der zu heiß im kalten Glas serviert wird, im Mittelpunkt.

Italien-Gastronom geht nach Urlauber-Empörung zum Gegenangriff über

Nach dem Stakkato an Beschwerden von Urlaubern und Einheimischen, die wie ein Starkregen auf die Gastronomie eingeprasselt sind, gibt es jetzt die Quittung von den Gastro-Betrieben in Italien für die aufmüpfigen Kunden. Wie der Gegenangriff aussieht, zeigt ein Beispiel aus Genua, von dem Leggo berichtet.

Während ein Italien-Flieger wegen „widerspenstiger Passagiere“ umkehrt, prangerte der Besitzer eines Restaurants in der Hauptstadt von Ligurien in einem Post bei Facebook das „unangemessene“ Verhalten einer Gruppe von acht Personen an. Die „zwei Kinder und sechs Erwachsene“, definierte er laut dem italienischen Portal als „fragwürdige Kunden“. Diese hätten sich nach dem Anblick der Rechnung von 63 Euro für drei Pizzen inklusive mehreren Flaschen Wasser, Bier, Softdrinks und Kaffee, ohne Gedeck, „empört“ gezeigt hätten. Empörung schlug auch einem anderen Lokal in Italien entgegen, als der Aufpreis von Einheimischen als „Diebstahl“ betitelt wurde.

Nach Urlauber-Protest in Italien: Gastronom gibt nicht klein bei – „Und Sie beschweren sich?“

Aber der genuesische Gastronom lässt sich nicht in das Netz der wahllosen Anschuldigungen vom teuren Italien mit Espresso für 15 Euro und Pizza für 45 Euro einspannen. Und um zu beweisen, postet er auch das Foto des Steuerbelegs, der die normalen Preise für das Essen bezeugt, und daneben das Foto der zerknüllten Bestellung, die aus dem Papierkorb gezogen wurde. Unter das gepostete Bild schreibt der Restaurant-Besitzer: „Drei Pizzen für acht Personen für 63 Euro. Und Sie beschweren sich?“

Ein Restaurant-Besitzer in Italien ergreift drastische Maßnahmen. Er prangert das Zahlverhalten von unverschämten Gästen an. © Screenshot/Facebook

Wirklich einordnen lässt sich der Fall allerdings nicht, da die Kunden anonym bleiben und sich auch nicht zu dem Vorfall äußern. Was sich allerdings einordnen lässt, sind die ausschweifenden Forderungen der Urlauber, die wohl deutlich zugenommen haben in diesem Sommer in Italien. Diese sind geprägt von Wünschen wie einem Cappuccino ohne Schaum oder eben jenem bereits erwähnten Wunsch eines angeblich englischen Touristen, seinen Kaffee mit einem Schuss Rotwein in Turin serviert zu bekommen.

Urlauber-Beschwerden in Italien: „Nicht mal der Heilige Vater ist dazu in der Lage“

Während ein Italien-Café für „eine Provokation“ sorgt, hört das Personal in Lokalen und Cafés sehr häufig Extrawünsche wie wenig oder sehr schaumig, klar, dunkel, cremig, lang und nur noch sehr wenige traditionelle Bestellungen. Damit aber nicht genug. Mal soll der Cappuccino schaumiger sein, dann der heiße Espresso in einem eiskalten Glas serviert werden und wieder ein anderes Mal bestellt ein Kunde „einen halbbitteren Kaffee“, worauf die Antwort La Repubblica zufolge gewesen sei: „Sir, nicht mal der Heilige Vater ist dazu in der Lage“.