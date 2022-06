Vier Tote bei Zugunglück nahe Garmisch-Partenkirchen – Mehrere Personen vermisst

Von: Isabel Wetzel, Sophia Lother

Teilen

Nahe Garmisch-Partenkirchen entgleist am Freitag ein Zug. Die Polizei bestätigt, dass es mehrere Tote und Verletzte gibt.

+++ 20.45 Uhr: Offenbar wurden nach dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen noch nicht alle Menschen gefunden. Zwölf Personen werden laut bayerischem Innenminister Joachim Herrmann noch vermisst, meldet der Bayerische Rundfunk. Vier Menschen starben bei dem Zugunglück, weitere Todesopfer seien nicht auszuschließen, so Herrmann gegenüber BR24.

+++ 17.57 Uhr: Nach dem Zugunglück mit vier Toten ist die Bergung der Passagiere laut Polizeiangaben abgeschlossen. „So weit wir das überblicken können, sind alle Menschen aus dem Zug geborgen“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag gegenüber Focus Online. Bei dem Zugunglück wurden laut aktuellem Stand etwa 30 Menschen verletzt, 15 davon schwer. An diesen Angaben kann sich im Laufe des Abends aber noch etwas ändern.

Wie Focus Online berichtet, finden im Klinikum Garmisch-Partenkirchen aktuell drei Notoperationen statt und 28 Schwerverletzte werden dort laut Klinik betreut.

Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte sind nach einem schweren Zugunglück im Einsatz. Mindestens drei Menschen sind dabei nach Angaben der Behörden getötet worden. © Josef Hornsteiner/dpa

Zug entgleist bei Garmisch-Patenkirchen: Polizei nennt Details

+++ 17.00 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich inzwischen zu dem Zug-Unglück in Garmisch Partenkirchen geäußert. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk erklärte er: „Wir trauern mit den Angehörigen. Wir beten und hoffen, dass alle, die verletzt sind, bald wieder gesund werden“. Auch dankte er den Helferinnen und Helfern vor Ort und betonte: „Man kann nur sagen, hoffentlich wird es für viele noch gut werden.“

+++ 16.26 Uhr: Die Polizei hat nach dem Zug-Unglück in Garmisch-Partenkirchen nun weitere Details genannt. Auf Twitter schrieben die Beamtinnen und Beamten, dass bereits vier Menschen verstorben seien. Entgegen vorheriger Meldungen seien circa 30 Fahrgäste des Zuges verletzt worden. Insgesamt 15 Schwerverletzte befänden sich in Kliniken.

„Das ist brutal“: Vier Tote bei Zug-Unglück in Bayern – Augenzeuge schildert Eindrücke

+++ 15.45 Uhr: Nach dem Zug-Unglück bei Garmisch-Partenkirchen ist die Lage noch immer unübersichtlich. Unter den 60 Verletzten befinden sich nach Angaben der Polizei 16 Schwerverletzte. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sprach die Polizei inzwischen von vier Toten. Ein Mann, der unverletzt blieb, schilderte gegenüber dem Garmisch-Partenkirchner Tagblatt seine Eindrücke von dem Vorfall: „Es hat plötzlich stark gerumpelt und dann hat es schon gestaubt“, erklärte der Mann nach dem Zug-Unglück in Garmisch-Partenkirchen. Es sei alles sehr schnell gegangen. Nachdem Kräfte der Bundeswehr die Fenster eingeschlagen hätten, wären er und andere Fahrgäste ins Freie gezogen worden. Ein Feuerwehrmann erklärte gegenüber der Zeitung: „Das ist brutal“.

In der Nähe von Garmisch-Partenkirchen bei Burgrain geschah das Zug-Unglück. © Grafik: IPPEN.MEDIA / Pries

Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleist: Innenminister auf dem Weg zum Unfallort

+++ 15.15 Uhr: Gegen 12.15 Uhr ist nahe Garmisch-Partenkirchen ein Zug entgleist. Noch immer laufen die Rettungsmaßnahmen auf Hochtouren. Insgesamt 60 Menschen sollen verletzt sein, drei Menschen sind gestorben. Nach Angaben eines Sprechers der ADAC-Luftrettung waren sechs Rettungshubschrauber im Einsatz, drei davon vom ADAC. Innenminister Joachim Hermann (CSU) soll inzwischen auf dem Weg zur Unglücksstelle sein, berichtet der bayerische Rundfunk.

Zug-Unglück in Garmisch-Partenkirchen: Zeuge meldet sich zu Wort

+++ 14.35 Uhr: In Bayern sind bei dem Zug-Unglück mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Ingesamt würden 60 Menschen mit Verletzungen behandelt, 16 davon mit schweren, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen gegenüber der dpa. Drei Waggons seien umgekippt. Ein Zeuge berichtete gegenüber dem Garmisch-Partenkirchner Tagblatt: „Es war schrecklich. Einfach schrecklich. Plötzlich ist der Zug umgekippt.“

Ein Sprecher der Bundespolizei äußerte sich zum Zug-Unglück in Bayern gegenüber der dpa mit den Worten: „Die Menschen werden durch die Fenster gezogen“. Das Unglück ereignete sich gegen 12.15 Uhr im Ortsteil Burgrain in den Loisachauen. Unter den Verletzten seien „alle Altersgruppen“.

Zug-Unglück in Bayern: Drei Menschen sterben – Polizei nennt Details

+++ 14.12 Uhr: Auf Twitter bestätigte die Polizei nun, dass drei Personen bei dem Zug-Unglück in Bayern gestorben sind. Außerdem sei eine unbestimmte Anzahl an Fahrgästen verletzt. Der Regionalzug sei von Garmisch-Patenkirchen in Richtung München gefahren.

+++ 13.55 Uhr: Offenbar hat es bei dem Zug-Unglück in der Nähe von Garmisch-Patenkirchen mehrere Tote gegeben. Gegenüber dem Garmisch-Partenkirchner Tagblatt erklärte die Polizei, dass mehrere Menschen starben. Etliche seien verletzt worden. Laut Informationen der Zeitung sollen sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler im Zug befunden haben.

Großeinsatz nach Zug-Unglück in Bayern: Mehrere Menschen verletzt

Update vom Freitag, 3. Juni, 13.40 Uhr: Inzwischen sind erste Details zu dem Zug-Unfall in Bayern bekannt. Als der Zug bei Garmisch-Partenkirchen aus bisher unbekannter Ursache umstürzte, kippten nach Informationen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auch mehrere Waggons um. Das Unglück ereignete sich offenbar gegen 12.20 Uhr am Freitagmittag. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Noch sei unklar, was genau geschah, wie schwer die Betroffenen verletzt wurden, in welche Richtung der Personenzug unterwegs war und wie viele Fahrgäste sich in den Waggons befanden. Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle im Oberland sprach von mehrere Verletzten, die ins Krankenhaus gebracht würden. „Es wurde Vollalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst“, sagte er. Der Rettungseinsatz laufe „auf Hochtouren“.

Zug in Bayern entgleist: Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Großeinsatz

Erstmeldung vom Freitag, 3. Juni, 13.30 Uhr: Garmisch-Partenkirchen – Bei Burgrain im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist am Freitagmittag (3. Juni) ein Zug entgleist. „Es gibt zumindest wohl Leichtverletzte“, sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag. „Es ist ein großer Einsatz, der gerade läuft.“ Noch sei unklar, was genau geschah, in welche Richtung der Zug unterwegs war und wie viele Fahrgäste sich in den Waggons befanden.

Die Deutsche Bahn hatte auf Twitter zuvor über die Streckensperrung berichtet. „Züge aus Richtung München HBF wenden vorzeitig in Oberau. Aus Richtung Mittenwald/Reutte Tirol wenden die Züge vorzeitig in Garmisch-Partenkirchen“, heißt es weiter in der Mitteilung. Ein Schienenersatzverkehr werde eingerichtet. (iwe/slo mit dpa)

Vor wenigen Monaten hatte sich ein tragischer Zugunfall bei München ereignet. Zwei S-Bahnen kollidierten auf einer eingleisigen Strecke. Ein Mensch Starb, 25 weitere wurden verletzt.