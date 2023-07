Weltraumteleskop findet ersten Hinweis auf mysteriöse „dunkle Sterne“

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Seit vielen Jahren wird die Existenz von „dunklen Sternen“ vermutet. Mithilfe des „James Webb“-Weltraumteleskops könnte die Theorie nun bestätigt werden.

Austin – Seit mehr als 15 Jahren forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach einer Art von Sternen, die bislang nur vermutet wurde, aber nie beobachtet werden konnte. In der Astronomie wird diese Hypothese als „dunkler Stern“ bezeichnet. Nun hat ein Forschungsteam konkrete Hinweise auf „mögliche Kandidaten für dunkle Sterne“ entdeckt, wie die University of Texas in Austin in einer Mitteilung erklärt.

Forscher veröffentlichen Studie, die Existenz von „dunklen Sternen“ aus dunkler Materie belegen soll

Die Wissenschaftlerin Katherine Freese, theoretische Astrophysikerin an der University of Texas in Austin, hat gemeinsam mit dem Forscher Cosmin Ilie und der Forscherin Jillian Paulin von der Colgate University in New York eine Studie in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht, die eine Existenz der „dunklen Sterne“ schon bald belegen soll – und damit Antworten zu dunkler Materie liefern könnte, nach denen Forscher seit langer Zeit forschen.

Mithilfe des James-Webb-Telescope könnte schon bald die Existenz von dunklen Sternen belegt werden. © Adriana Manrique Gutierrez/dpa

Bei „dunklen“ Sternen handele es sich laut der Universität nicht etwa um Sterne, wie etwa unsere Sonne, die durch die Verschmelzung von Atomen entstehen würden. Sie würden sich aus dunkler Materie zusammenschließen, die unter anderem für schwarze Löcher verantwortlich sei und mehr als 85 Prozent der gesamten Materie unseres Universums ausmachen würde – auch wenn Forscherinnen und Forscher noch kaum etwas über sie herausgefunden haben.

Forschungsteam entdeckt drei Objekte, die sich als „dunkle Sterne“ entpuppen könnten

Das Forschungsteam habe drei Objekte mithilfe von Bildern des „James Webb“-Weltraumteleskops (JWST) identifiziert, bei denen es sich um „dunkle Sterne“ handeln könnte. Sie seien deutlich größer und heller als unsere Sonne. Sollte sich bestätigen, dass diese Sterne die Natur der Dunklen Materie offenbaren, würde dies laut der Universität eines der „tiefgreifendsten ungelösten Probleme der gesamten Physik“ klären.

Bei diesem Problem würden Forscherinnen und Forscher bekannte Modelle kritisieren, weil es zu viele große Galaxien gebe, die noch zu früh im Universum sind, als dass sie den Vorhersagen des Standardmodells der Kosmologie entsprechen könnten.

Im Weltall wollen Forscherinnen und Forscher erstmals „dunkle Sterne“ entdeckt haben. (Symbolbild) © IMAGO/Zoonar.com/christian décout

„Das wäre riesig“: Forscher wollen Existenz von „dunklen Sternen“ belegen

„Wenn einige dieser Objekte, die wie frühe Galaxien aussehen, tatsächlich dunkle Sterne sind, stimmen die Simulationen der Galaxienentstehung besser mit den Beobachtungen überein“, so die leitende Autorin der Studie, Freese, die weiter erklärt: „Die Entdeckung eines neuen Sterntyps ist an sich schon ziemlich interessant, aber zu entdecken, dass die Dunkle Materie dies antreibt – das wäre riesig“.

Die drei Objekte, die als potenzielle „dunkle Sterne“ gelten, stammen aus der frühen Geschichte des Universums – einer aus der Zeit 330 Millionen Jahre nach dem Urknall, der den Kosmos vor 13,8 Milliarden Jahren erschaffen haben soll, und die anderen aus der Zeit 370 Millionen Jahre und 400 Millionen Jahre nach dem Urknall.

Forschungsteam benennt „dunkle Sterne“ nach bekannten Song aus den 60er-Jahren

Das Forschungsteam gehe davon aus, dass die Bedingungen im früheren Universum die Bildung dunkler Sterne begünstigt haben könnte. Solche Bedingungen seien heute höchst unwahrscheinlich. Bereits seit 2008 vermutet das Team um Freese die Existenz von dunklen Sternen und stützte sich dabei auf den bekannten Grateful-Dead-Song „Dark Star“ aus den 1960er Jahren.

Folgebeobachtungen sollen Annahme von „dunklen Sternen“ bestätigen

Folgebeobachtungen der spektroskopischen Eigenschaften der Objekte durch JWST – einschließlich Einbrüche oder Überschreitungen der Lichtintensität in bestimmten Frequenzbändern – könnten dabei helfen, zu bestätigen, ob es sich bei diesen Kandidatenobjekten tatsächlich um dunkle Sterne handelt. Freese erklärt: „Ob Sie es glauben oder nicht, ein dunkler Stern hat genug Licht, um mit einer ganzen Sternengalaxie zu konkurrieren.“