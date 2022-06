Vor G7-Gipfel: Großdemo in München – deutlich weniger Teilnehmer als erwartet

Von: Kim Hornickel, Teresa Toth

Einen Tag vor dem G7-Gipfel findet in München eine Großdemo statt. Es nehmen deutlich weniger Menschen teil, als von den Organisatoren angemeldet.

+++ 15.43 Uhr: Die Polizei schätzt die Zahl der Teilnehmenden an der Demonstration in München bislang auf rund 4.000. Insgesamt liegt die Zahl liegt damit deutlich unter den von den Organisatoren angemeldeten 20.000 Teilnehmern. Die Demonstrierenden fordern in Hinblick auf den bevorstehenden G7-Gipfel in Garmisch-Partenkirchen ein entschiedenes Vorgehen gegen die Klimakrise und das Artensterben, gegen Hunger, Armut und Ungleichheit.

Vor G7-Gipfel: Großdemo in München – Unerwartet wenige Menschen protestieren

Update vom Samstag, 25. Juni, 12.45 Uhr: In München füllt sich die Theresienwiese, die G7-Demo startet mit einer Auftaktkundgebung. Die Trägerorganisatoren eröffnen die Proteste mit Reden, anschließend setzt sich der Demo-Zug in Bewegung.

Noch gibt es keine offizielle Schätzung zur Teilnehmendenzahl. Die Polizei rechnete im Vorfeld jedoch mit mindestens 20.000 Teilnehmern. Wie die dpa berichtet, sind jedoch bis kurz vor Beginn lediglich mehrere Hundert bis etwa tausend Teilnehmer auf der Münchner Theresienwiese.

Demonstration in München: Proteste vor G7 Treffen in Garmisch-Patenkirchen

Erstmeldung, vom Samstag, 25. Juni, 09.30 Uhr: München – Am Sonntag (26. Juni) findet auf Schloss Elmau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen der G7-Gipfel statt. Doch bevor dieser startet, gehen bereits zahlreiche Demonstrierende auf die Straße. Bei einer Großdemonstration in München am Samstag (25. Juni) werden laut Polizei mindestens 20.000 Teilnehmer erwartet – sollte das Wetter gut sein, könnten es noch deutlich mehr werden.

Losgehen soll die Demonstration um 12.00 Uhr auf der Theresienwiese. 15 globalisierungskritische Verbände, darunter Greenpeace, der Bund für Umwelt und Naturschutz, Brot für die Welt sowie die Umweltorganisation WWF, haben dazu aufgerufen, an den Protesten teilzunehmen. Es gehe dabei vor allem um Forderungen eines Ausstiegs aus fossilen Energien, den Erhalt von Tier- und Pflanzenvielfalt, die soziale Gerechtigkeit auf dem Planeten und die Bekämpfung des Hungers. „Klimakrise, Artensterben, Ungleichheit: Die G7-Staaten tragen Verantwortung dafür, dass sich die weltweiten sozialen und ökologischen Krisen immer dramatischer zuspitzen. Schluss damit. Gerecht geht anders“, heißt es im Aufruf zur Teilnahme.

Großdemo in München vor G7-Gipfel: Nancy Faeser appelliert an Demonstrierende

Dabei sei es den Verbänden wichtig, dass es bei der Großdemo in München friedlich zugehe. „Wir erwarten, dass es eine friedliche, eine bunte und eine schöne Demonstration wird“, so der Anmelder der Kundgebung, Uwe Hiksch von den Naturfreunden. Auch Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, betonte, dass Gewalt fehl am Platz sei. „Für uns ist das die klare Grenze“, sagte Kaiser der Passauer Neuen Presse.

Nach Einschätzung der Münchner Polizei könnte allerdings vor allem der ein schwarzer Block aus bis zu einer hohen dreistelligen Personenzahl für Unruhe sorgen. Rund 3000 Einsatzkräfte seien daher vor Ort, um Straßenblockaden oder Störaktionen sowie „Störungen durch Gewalt, Sachbeschädigungen und andere Rechtsverstöße“ zu verhindern.

Obwohl sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit den Sicherheitsvorbereitungen auf die Großdemo zufrieden zeigte, äußerte auch sie ihre Bedenken zu einem schwarzen Block und möglichen Teilnehmenden aus der linksextremistischen Szene. Sie forderte alle Demonstranten dazu auf, „dass sie friedlich protestieren, niemanden verletzen und keine Autos oder Geschäfte zerstören“. Bereits am Mittwoch (22. Juni) waren in München aufgrund des bevorstehenden G7-Gipfels acht Polizeiautos in Brand gesteckt worden. (tt/kh mit dpa)