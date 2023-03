„Das ist neu und erschreckend“: Forschende machen Entdeckung auf Vulkaninsel

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Forschende haben auf einer brasilianischen Vulkaninsel Gestein mit geschmolzenem Plastik gefunden. Die Entdeckung wirft ganz neue Fragen auf.

München – Die Menschheit steht vor einem großen Klimaproblem, die Umweltverschmutzung auf unseren Planeten ist hoch. Die Treibhausgase in unserer Atmosphäre steigen an und in den Meeren kommt es immer wieder zu „Unfällen“, bei denen Substanzen unter anderem die Ostsee verschmutzen. Forschende haben in Brasilien eine weitere tragische Entdeckung gemacht. Auf der Vulkaninsel Trindade fanden sie Gestein aus geschmolzenem Plastik.

Forscher machen Entdeckung auf Vulkaninsel: „Das ist neu und erschreckend zugleich“

Auf der brasilianischen Vulkaninsel fanden sie sogenannte „Plastiglomerate“, wie CNN berichtete. Sie bestehen aus einer Mischung von Sedimentkörnern und anderen Trümmern, die von Kunststoff zusammengehalten werden. Die Wissenschaftler:innen fanden das Gestein mit geschmolzenem Plastik etwa 1.140 Kilometer des südöstlichen Bundesstaates Espirito Santo entfernt. „Das ist neu und erschreckend zugleich, weil die Verschmutzung die Geologie erreicht hat“, sagte Fernanda Avelar Santos, Geologin an der Federal University of Parana.

Ein Plastiglomerat aus einem früheren Fund in den USA. © xpiemags/IMAGO

Sie und ihr Team untersuchten das Plastikgestein mithilfe von chemischen Tests, um herauszufinden, um welchen Kunststoff es sich handelt. „Wir haben festgestellt, dass [die Verschmutzung] hauptsächlich von Fischernetzen stammt, die an den Stränden von Trindade sehr häufig vorkommen“, sagte Santos. „Die [Netze] werden von den Meeresströmungen mitgerissen und sammeln sich am Strand an. Wenn die Temperatur steigt, schmilzt dieser Kunststoff und bettet sich in das natürliche Material des Strandes ein“, erklärte die Wissenschaftlerin.

Plastiglomerate auf brasilianischer Vulkaninsel: Einfluss des Menschen auf Geologie bewiesen?

Die Vulkaninsel Trindade gilt als weltweit wichtigstes Schutzgebiet für die grüne Meeresschildkröte. Jährlich kommen Tausende Schildkröten an Land, um ihre Eier zu legen. Auf der Insel leben auf einer Basis nur Mitglieder der brasilianischen Marine. Sie beschützen die nistenden Schildkröten. „Der Ort, an dem wir diese Proben gefunden haben, ist ein dauerhaft erhaltenes Gebiet in Brasilien, in der Nähe der Stelle, an der grüne Schildkröten ihre Eier ablegen“, erklärte Santos.

Die Forscherin sagte, dass die Entdeckung Fragen über das Erbe der Menschen auf der Erde aufwerfe. „Wir reden so viel über das Anthropozän, und das ist es“, sagte Santos und bezog sich auf die vorgeschlagene geologische Epoche. Die Bezeichnung Anthropozän wird als Einfluss des Menschen auf die Geologie und die Ökosysteme des Planeten definiert. „Die Verschmutzung, der Müll im Meer und das Plastik, das falsch in die Ozeane entsorgt wird, wird zu geologischem Material — das in den geologischen Aufzeichnungen der Erde aufbewahrt wird.“ Die Wissenschaftler sehen in dem Fund der Plastiglomerate einen Beweis, dass der Mensch auch auf die geologischen Zyklen der Erde einen wachsenden Einfluss hat. (vk)