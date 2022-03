Freitesten trotz Infektion: In diesem Fall dürfen Sie mit Corona aus der Quarantäne

Von: Jennifer Köllen

Teilen

Ein positiver Corona-Schnelltest liegt auf einem weiteren Schnelltest. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Isolation schnell beenden – das geht nicht nur durch einem negativen Test. Mit einer geringen Viruslast dürfen Sie nach sieben Tagen sogar krank raus.

Hannover – Sie haben sich mit Corona infiziert? Damit sind Sie nicht allein. Aktuell gibt es in Deutschland 4.321.900 Corona-Infizierte. Fünf Prozent der Deutschen befinden sich also gerade aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne oder Isolation. Und wollen da schnellstmöglich raus – ohne jemanden anzustecken, versteht sich. Wer seit zwei Tagen keine Symptome hat, kann sich nach sieben Tagen mit einem negativen PCR- oder offiziellen Schnelltest aus der Quarantäne freitesten. In einem Spezialfall ist es gestattet, die Isolation auch mit einem positiven PCR-Test früher zu verlassen.

In welchem speziellen Fall Sie sich auch mit einer Corona-Infektion aus der Isolation und Quarantäne freitesten dürfen, haben unsere Kollegen aufgedeckt*.

Derweil kämpft Deutschland weiterhin gehen hohe Inzidenzzahlen an. Diese werden durch Omikron und den Subtyp BA.2 der Corona-Variante hervorgerufen. Nichtsdestotrotz gibt es auch Menschen, die sich nicht anstecken, trotz hochfrequentiertem Kontakt mit Corona-Infizierten. Aber warum ist das so, dass manche Menschen nicht mit Corona anstecken? Dafür gibt es mehrere Gründe, wie Experten wissen. An einem neuen Omikron-Symptom nach einer Corona-Infektion liegt es selbstredend nicht, da dieses wohl nur auf eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe zutrifft. Dennoch müssen diese Menschen nicht in die Isolation oder in die Quarantäne.

Zur Beendigung der Isolierung brauchen Sie nach sieben Tagen Isolation also entweder ein negatives PCR-Test-Resultat, oder ein positives Testresultat mit einem gewissen CT Wert. Das schreibt das Robert Koch-Institut. Nur so können Sie sich aus der Corona-Quarantäne freitesten. Wie hoch dieser Wert sein darf, haben Kollegen der Kreiszeitung aufgedeckt. *kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.