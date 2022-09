Frankreich erhöht Tankrabatt ab 1. September

Von: Ines Alberti

Mehr Entspannung an der Zapfsäule: In Frankreich wird der Tankrabatt ab September erhöht. © Lennart Preiss/dpa

In Deutschland läuft der Tankrabatt aus, das Nachbarland Frankreich entscheidet sich dagegen für eine Erhöhung.

Paris – Während in Deutschland der sogenannte Tankrabatt am 31. August ausgelaufen ist, hat Frankreich in der Nacht zum Donnerstag (1. September) den Nachlass an der Zapfsäule erhöht. Statt bisher 18 Cent wird im September und Oktober auf dem Festland ein Rabatt von 30 Cent pro Liter Benzin oder Diesel gewährt. Auf Korsika und in einigen Überseegebieten gilt laut Wirtschaftsministerium nur ein geringerer Preisnachlass.

In den Folgemonaten soll der Tankrabatt dann aber auch in Frankreich abschmelzen. Im November und Dezember soll er auf dem Festland auf 10 Cent verringert werden und zum Jahresende ganz auslaufen.

Tankrabatt: Frankreich führt die Entlastungsmaßnahme fort

Der Tankrabatt ist Teil eines Pakets, das die Kaufkraft der Französinnen und Franzosen erhöhen soll. Steigende Preise und eine Anhebung der Kaufkraft sind zwei der Themen, die die französische Gesellschaft einer aktuellen Umfrage des Instituts Ifop zufolge derzeit als am wichtigsten ansieht.

In Deutschland sind die Spritpreise unterdessen wieder merklich in die Höhe geschnellt, seit der Tankrabatt um Mitternacht ausgelaufen ist. Nach einer ersten Einschätzung des ADAC kostete Superbenzin der Sorte E10 im bundesweiten Durchschnitt gegen 9.00 Uhr etwa 25 Cent mehr als am Vortag. Beim Diesel gab es demnach ein Plus von etwa 10 Cent. (ial/dpa)