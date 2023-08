Fleischlos gesund? „Tierische Proteine und Vitamine werden gar nicht benötigt, um Höchstleistungen zu bringen“

Von: Stefan Stukenbrok

Das Essen und Trinken tierischer Produkte gerät seit Jahren mehr und mehr in Verruf, die vegetarische sowie vegane Ernährung hingegen gewinnt kontinuierlich an Zulauf. Doch ist das auch gesund? Dazu unser Community-Kommentar des Tages.

Frankfurt - Erhöhte Risiken für Herz- und Kreislauferkrankungen sowie für Krebs, Diabetes und Übergewicht - dazu die schlechte Klima- und Umweltbilanz plus das Elend in der Massentierhaltung. Der Fleisch-Genießer hat es heutzutage nicht mehr so leicht, unbeschwert seinen XXL-Schnitzel-Lappen zu goutieren.

Regelmäßiges Argument gegen die vegane und vegetarische Ernährung: „Ja aber, die wichtigen Vitamine B2 und B12 können nur durch tierische Produkte aufgenommen werden“.

Jedoch lassen sich diese Vitamine nach Ansicht von Experten weitestgehend auch ohne Tierleid aufnehmen.

Fleischlos gesund und leistungsstark? Dazu unser Community-Kommentar des Tages

User „schnizzel“ belegt anhand von Spitzensportlern, wie man auch ohne Tierprodukte Höchstleistungen erbringen kann:

Die Williams-Schwestern im Tennis leben seit über zehn Jahren vegan, der erfolgreichste männliche Tennisspieler aller Zeiten (Novak Djokovic - 387 Wochen lang die Nr. 1) ist ebenfalls schon lange Veganer. Der deutsche Meister im „Strong Men“, Patrik Baboumian, lebt auch schon ewig vegan. Lewis Hamilton (Formel 1), Kyrie Irving und Chris Paul (beide NBA), um nur ein paar bekannte Namen zu nennen, zeigen allen Skeptikern der veganen Ernährungsweise, dass tierische Proteine gar nicht benötigt werden, um Höchstleistungen zu bringen. Vor allem bei der breiten Masse, die nicht so sportlich hochaktiv ist, hätte man gesundheitliche Benefits, völlig auf tierische Erzeugnisse zu verzichten. Ein Vitamin zu supplementieren wäre deutlich effektiver und zielgerichteter, um einen Mangel zu beheben, als ein ganzes Tier zu züchten, worin dieses Vitamin nur als winziger Teil drin vorkommt.

Steaks oder Brokkoli? Machen Sie mit und stimmen ab

