„Flashback Zombie Kidz“: Gemeinsam gegen den Weltuntergang

In dem kooperativen Spiel „Flashback Zombie Kidz“ gilt es, mit Bilderrätseln die Zombie-Apokalypse aufzuhalten. Eine Rezension.

Wie der Verlag das Spiel beschreibt: Wir stehen nur wenige Augenblicke vor dem Weltuntergang … Die Zombies haben die Schule unter ihre Kontrolle gebracht und sind kurz davor, die ganze Welt zu erobern! Alle Menschen sind in Gefahr und könnten zu Hirnburger-Fressern werden! Doch es gibt noch Hoffnung: Die Kidz haben eine Maschine entwickelt, mit der ihr in eine Erinnerung reisen könnt. Wenn ihr die Vergangenheit versteht, könnt ihr die Zukunft ändern und die Welt retten.

Rezension von Hunter: „Zombie Kidz Evolution“ vom französischen Verlag Le Scorpion Masque war bereits ein sehr gutes, kooperatives Kinderspiel, bei dem wir uns als eine Gruppe von Kindern gegen eine Zombie-Apokalypse zur Wehr setzen mussten. Jetzt bringt derselbe Verlag ein neues Spiel desselben Universums heraus, verändert aber komplett das Spielprinzip. Mussten wir beim Original noch selbst gegen anstürmende Zombies anwürfeln, geht es bei „Flashback: Zombie Kidz“ nun darum, gemeinsam ein komplexes Bilderrätsel zu entschlüsseln.

Der Name Flashback ist dabei Programm, denn wir stehen vor der spannenden Aufgabe eine Geschichte zu verstehen, die bereits passiert ist, und nun sozusagen aus den visuellen Erinnerungen verschiedener Personen und Akteurinnen und Akteure rekonstruiert werden muss.

Dies geschieht anhand von wunderschön gestalteten, großformatigen Karten, die uns den Blickwinkel einer Person auf eine Szene zeigen. Entdecken wir auf dieser Szene weitere Personen oder Dinge, die „sehen“ können, wie etwa Überwachungskameras, dann erlauben uns die daneben abgedruckten Nummern, weitere Karten aufzudecken. Auf diesen Karten befinden sich dann weitere Blickwinkel auf dieselbe Szene, so dass wir möglicherweise auch die Person darauf entdecken, mit deren Blickwinkel wir angefangen haben. So entdecken wir Stück für Stück immer weitere Karten und Blickwinkel auf einen eingefrorenen Moment derselben Geschichte. Unser gemeinsames Ziel ist es dabei, am Ende des Spiels Fragenkarten richtig zu beantworten, die wir ebenfalls nach und nach auf den Karten entdecken.

FLASHBACK: ZOMBIE KIDZ Spieleautor: k. A. Verlag: Le Scorpion Masque Altersempfehlung: ab 7 Jahren Spieleranzahl: 1-4 Spieler:innen Spielzeit: 30 Minuten Preis: ca. 30, 00 €

Dabei erleben wir spannende Geschichten aus der farbenfrohen Welt von „Zombie Kidz“, in der sich mutige Kinder gegen eine Horde Zombies erfolgreich zur Wehr setzen. Durch das originelle Prinzip der verschiedenen Blickwinkel tauchen wir auf ganz neue Weise in die Geschichte ein und nehmen dabei auch die Perspektive von Zombies oder Tieren ein. Besonders spannend wird das Spiel, wenn wir noch kleine, mysteriöse Schachteln öffnen dürfen. In diesen verbergen sich besondere Gadgets, mit deren Hilfe wir Zugriff auf weitere versteckte Karten erhalten, die noch mal eine ganz neue Sicht auf die Geschichte zeigen.

„Flashback Zombie Kidz“ ist ein sehr schönes, kooperatives Rätsel für Kinder und die ganze Familie. Die besondere Stärke des originellen Mechanismus besteht darin, dass wir ein Puzzle lösen müssen, das aus sehr vielen Karten besteht. Dadurch haben auch in einer größeren Runde alle ständig etwas zu untersuchen und der Austausch über Ideen und Vermutungen ist spielentscheidend. Das ist tatsächlich auch ein Vorteil gegenüber dem ebenfalls fantastischen Spiel „MikroMakro“, bei dem man sich in einer größeren Gruppe öfters über demselben Abschnitt in der Karte in die Quere kommt.

Einzig der Preis bei nur drei enthaltenen Geschichten ist im Vergleich zur gesamten Spieldauer etwas happig. Trotzdem, „Flashback: Zombie Kidz“ ist das ideale Spiel, um es einmal zu genießen und danach weiterzuverschenken.

Rezension auf Youtube: youtu.be/ohDogE8x7es