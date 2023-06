Großbrand im Europa-Park Rust: Polizei nennt Details zur Ursache

Von: Moritz Bletzinger

Nach einem Großbrand im Europa-Park Rust ist die Anlage wieder geöffnet. Inzwischen steht die Ursache für das Feuer fest.

Update vom 20. Juni, 9.30 Uhr: Das Feuer im Europa-Park in Rust ist nach Angaben der Polizei von Dienstag sehr wahrscheinlich durch einen technischen Defekt verursacht worden. Der Brand, bei dem zwei Feuerwehrleute leicht verletzt wurden, war am Montagnachmittag in einem Technikraum der Attraktion „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“ ausgebrochen.

Update vom 20. Juni, 06.05 Uhr: Der Brand im Europa-Park liegt noch keinen ganzen Tag zurück. Das Familienunternehmen will am Dienstag aber regulär und mit nur wenigen Einschränkungen öffnen. Viele Fragen sind offen – darunter die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe.

Unklar ist auch, wie viele Besucher direkt von dem Feuer betroffen waren und etwa aus den Attraktionen gerettet werden mussten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist ebenfalls offen. Das Familienunternehmen machte hierzu noch keine Angaben. Im Fokus der Ermittler dürfte zudem die Brandursache stehen, die zunächst nicht bekannt war.

Die meterhohe Rauchsäule war von allen Bereichen im Europa-Park aus zu sehen. © ---/zema-medien/dpa

Großfeuer im Europa-Park: „Zauberwelt“ brennt – Europa-Park-Sprecher teilt überraschende Info

Update vom 19. Juni, 21.03 Uhr: Nach dem Feuer im Europa-Park zog die Polizei am Montagabend eine erste Bilanz des Einsatzes. Über 450 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst seien laut Polizei-Angaben insgesamt angerückt. Der Einsatz würde sich dabei noch in die Nacht hineinziehen, da einige Helfer der Feuerwehr an der Schadenstelle bleiben werden.

„Durch die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Einsatzkräfte sowie der Parkmitarbeiter war ein reibungsloser Ablauf der Evakuierung möglich“, teilte die Polizei weiter mit. Die insgesamt 25.000 Besucher konnten dadurch bis etwa 18.50 Uhr ohne Zwischenfälle evakuiert werden. Die Bild hatte zuvor von 17.30 Uhr berichtet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, zur Schadenshöhe konnt die Polizei aufgrund des andauernden Einsatzes keine Angaben machen.

Unterdessen hatte ein Sprecher des Parks am Montag bereits angekündigt, dass der Europa-Park ab Dienstag wieder geöffnet sein wird. Manche Bereiche um den Brandort würden aber sehr wahrscheinlich nicht zugänglich sein, wurde nun ergänzt. Welche das genau seien, sei noch unklar.

Update vom 19. Juni, 19.41 Uhr: Nach offiziellen Angaben des Europa-Parks Rust ist das Feuer am Montagnachmittag in der Indoor-Attraktion „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“ ausgebrochen. Die Polizei teilte mit, dass „die Meldung über das Feuer im Technikraum eines dortigen Gebäudes über einen Brandmelder bei den Rettungskräften eingegangen“ war. Alle Brandmelder und Alarmpläne hätten ersten Erkenntnissen nach „reibungslos funktioniert“. Aktuell seien die Einsatzkräfte noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Dabei seien zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Sie hätten sich bei den Löscharbeiten leichte Blessuren zugezogen, teilte die Polizei weiter mit.

Die „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“ ist ein Gebäude, das eine Diamantenwelt unter Tage darstellen soll. Sie ist zu Fuß begehbar. Aber auch zwei Familien-Attraktionen führen durch das Gebäude: der „Alpenexpress „Enzian““ sowie die „Tiroler Wildwasserbahn“.

Großbrand in Europa-Park Rust: Park-Sprecher teilt überraschende Info

Update vom 19. Juni, 19.21 Uhr: Nach dem Großbrand im Europa-Park Rust am Montagnachmittag konnten bis zum frühen Abend offenbar alle Besucher evakuiert werden. Insgesamt 25.000 Menschen seien laut der Bild bis 17.30 Uhr aus dem Freizeitpark begleitet worden. Der Brand war der Polizei zuvor gegen 16.40 Uhr gemeldet worden. Informationen über Verletzte gibt es nach aktuellen Polizei-Angaben nicht.

Unterdessen meldet sich der Park am Montagabend mit positiven Neuigkeiten zu Wort: „Der Europapark wird morgen für Besucher geöffnet sein!“, heißt es in einer aktuellen Twitter-Mitteilung des Europa-Park Rusts. Nähere Details zur Ursache des Feuers oder des genaues Standortes fehlen weiterhin. Die Besucher könnten in die Hotels zurück, teilte der Park weiter mit.

Im Europa-Park Rust ist ein Feuer ausgebrochen. Hier ist Rauch aus der Ferne zu sehen. © Moritz Panter/dpa

Feuer im Europa-Park laut Augenzeuge in „Zauberwelt der Diamanten“ ausgebrochen

Update vom 19. Juni, 18.36 Uhr: Die Feuerwehr hat den Brand im Europa-Park im Griff, teilen die Behörden mit. „Aktuell wird das Feuer von einem Großaufgebot der Feuerwehr bekämpft und ist unter Kontrolle“, sagte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Augenzeuge berichtet, das Feuer sein in der Attraktion „Zauberwelt der Diamanten“ ausgebrochen. An der Stelle, wo Alpenexpress und die Wildwasserbahn hindurchlaufen. Nach anfänglichem Chaos seien nun alle Besucher dabei, den Park zu verlassen, teilt die Polizei weiter mit.

Erstmeldung vom 19. Juni, 18.06 Uhr: Rust – Im Europa-Park Rust ist ein Feuer ausgebrochen. Aktuell wird die Freizeitanlage evakuiert. Am Montagnachmittag brannte es plötzlich. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen eine dicke Rauchsäule und meterhohe Flammen.

Feuer im Europapark Rust: Besucher werden evakuiert – Betreiber äußert sich

„Liebe Europa-Park-Freunde, es ist zu einem Zwischenfall im Europa-Park gekommen. Wir arbeiten mit den zuständigen Behörden und Einsatzkräften eng zusammen“, schreibt ein Sprecher auf Twitter. Nähere Informationen gebe es momentan noch nicht. Die Bilder aus dem Park lassen das Schlimmste vermuten, wie groß das Ausmaß des Brands ist, sei aber ebenfalls unklar, teilt eine Polizeisprecherin mit.

„Es herrscht Chaos“: Besucher spricht von Knallgeräuschen im Europa-Park

Das Feuer brach völlig unerwartet aus. „Es herrscht Chaos. Eine Warnung wurde noch nicht ausgesprochen. Die Bahnen sind noch offen. Die Leute rennen raus und rein“, sagte eine Frau kurz nach dem Vorfall der Zeitung Blick. Zu diesem Zeitpunkt sollen andere Besucher in einer Achterbahn festgesteckt sein, schrieb „20Minuten“.

Ein weiterer Besucher berichtete dem Portal: „Es hat zwei bis dreimal lauf geknallt. Danach war ein riesiger Brand zu sehen.“ Jetzt sind Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Sie koordinieren die Evakuierung und haben auch die Brandbekämpfung begonnen. Der Brand weckt Erinnerungen an einen Vorfall aus dem Jahr 2018. Damals brannte die Halle neben den Achterbahnen. (moe/dpa/afp)