Rechte Gruppen nutzen Waldbrände in Griechenland für Hetze gegen Migranten

Von: Lucas Maier

Teilen

Griechenland wird von den wohl schwersten Bränden der jüngeren Geschichte heimgesucht. Rechte Gruppen nutzen diese für ihre Hetze.

Athen - In Griechenland wüten in diesem Sommer die schlimmsten Waldbrände seit Beginn der Aufzeichnungen. Das teilte der Bürgerschutzminister Vasilis Kikilias bereits am Mittwoch (23. August) mit. Während die Feuerwehren in Griechenland unter Einsatz ihres Lebens versuchen gegen die Feuer anzukämpfen, instrumentalisieren rechte Gruppen die Brände für ihre Hetze.

Demnach soll zuletzt ein menschenverachtendes Video in Umlauf gebracht worden sein, in dem Migrant:innen für die verheerenden Brände verantwortlich gemacht werden, wie tagesschau.de berichtet. Es soll einen Mann im Nordosten Griechenlands nahe der türkischen Grenze zeigen. In dem Video zeigt er einen Anhänger der an seinem Truck hängt. Als er diesen öffnet, ist zu sehen, dass sich darin (mutmaßliche) Geflüchtete befinden. „25 Stück hab ich hier in meinem Anhänger“, sagt der Mann und weiter, „Die werden uns alle verbrennen!“.

Anschließend ruft er dazu auf, Migranten zu jagen. In den griechischen Wäldern verstecken sich immer wieder Geflüchtete, die über die Grenze zur Türkei nach Griechenland kommen, wie Tagesschau berichtet. Erst am Dienstag (22. August) wurden 18 Leichen von Geflüchteten gefunden, die bei den Flammen ums Leben kamen.

Flammeninferno in Griechenland: Gesellschaftliche Brandstiftung von rechts

Die Staatsanwältin des Obersten Gerichtshofs, Georgia Adeilini, forderte in Folge des Videos eine „Untersuchung der Gewalt gegen Einwanderer“. Dies berichtete die Athener Morgenzeitung kathimerini. Nach Informationen der Tagesschau wurde der Mann aus dem Video bereits festgenommen. Belege für die Vorwürfe von Rechts gibt es nicht. Allerdings wurden nach Angaben der Tagesschau, teilweise Falschinformationen von lokalen Medien veröffentlicht, welche die Hetze stützten.

Griechenland brennt und die politische Rechte versucht das, als gesellschaftlichen Brandbeschleuniger zu verwenden. (Archivbild) © Marios Lolos/dpa

Und die rechte Hetze geht weiter. Über den Kurznachrichtendienst Viber sollen Rechte weiterhin zu Pogromen gegen Geflüchtete aufrufen. Auch im Parlament ist die Brandhetze bereits angekommen. Kyriakos Velopoulos, von der rechten Partei „Griechische Lösung“ rief offen dazu auf, Milizen gegen Geflüchtete zu bilden, wie die Tagesschau berichtet.

In Griechenland rufen Rechtsextreme immer wieder erfolgreich zu Pogromen und Angriffen gegen Geflüchtet auf. Gerade die Partei der „Goldenen Morgenröte“, welche bis 2019 im griechischen Parlament saß und mittlerweile verboten ist, zettelte in der Vergangenheit gewaltsame Angriffe auf Migrant:innen an. Bei den Angriffen kam es auch immer wieder zu tödlicher Gewalt, wie unter anderem Vice berichtete.

Brandstiftung in Griechenland: Viele Festnahmen - Keine Berichte über Geflüchtete unter ihnen

In der Hafenstadt Alexandroupolis soll es sich nach Einschätzung der EU-Kommission sogar um die größten Brände in der Geschichte der EU handeln. Eine der Hauptursachen für die Brände dürften aber Blitzeinschläge sein, wie Tagesschau schreibt. Aber auch Brandstiftung spielt bei den aktuellen Bränden in Griechenland durchaus eine Rolle.

Nach Angaben des griechischen Feuerwehrverbandes kam es alleine am Donnerstag (24. August) zu neun Brandanschlägen. Bereits am Mittwoch informierte der Sprecher der griechischen Feuerwehr, Ioannis Artopoios, über zahlreiche Festnahmen im Zusammenhang mit Brandstiftung.

Festnahmen im Zusammenhang mit Brandstiftung im Eilverfahren

Fahrlässige Brandstiftung: 117

117 Vorsätzliche Brandstiftung: 23

23 Quelle: Feuerwehr Griechenland

Demnach wurden 140 Menschen in einem Schnellverfahren wegen Brandstiftung festgenommen. Bei 117 lautete der konkrete Vorwurf Fahrlässigkeit, bei 23 tatsächlich Vorsatz. Bei den Festgenommenen dürfte es sich eher nicht um Geflüchtete handeln, da fast alle der Festnahmen im Zusammenhang mit „Heiß- oder Landwirtschaftsarbeiten“ erfolgten, wie der stellvertretende Feuerwehrchef, John Baker, mitteilte.

Feuer in Griechenland: Minister droht Brandstiftern

Neben den spontanen Verfahren wurden allerdings auch reguläre Verfahren eingeleitet. Hier wurden 73 Menschen angezeigt, davon 62 wegen Fahrlässigkeit und 11 wegen Vorsatz, wie die griechische Feuerwehr mitteilte. Der Grundvorwurf lautet auch hier Brandstiftung.

Festnahmen in Verbindung mit Brandstiftung (Standardverfahren) Fahrlässige Brandstiftung: 62 Vorsätzliche Brandstiftung: 11 Quelle: Feuerwehr Griechenland

Der Bürgerschutzminister Kikilias kündigte ein hartes Vorgehen gegen Brandstifter an. „Sie begehen ein Verbrechen gegen unser Land. Sie werden nicht ungestraft davonkommen. Wir werden Sie finden und Sie werden vor Gericht gestellt“, so Kikilias bereits am Donnerstag.

Am Donnerstag gab das griechische Ministerium für Bürgerschutz bekannt, einen 45 Jahre alten Griechen festgenommen zu haben. Der Mann konnte mit mindestens drei Bränden in Verbindung gebracht werden, so die Polizei. Bei einer Hausdurchsuchung wurden außerdem mutmaßliche Utensilien zum Legen von Bränden sichergestellt. (Lucas Maier)