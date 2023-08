Fiebersaft- und Antibiotika-Engpass: Kinderärzte alarmiert

Von: Anna-Lena Kiegerl

Teilen

Die Grippewelle in Deutschland steht wieder bevor. Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte warnt vor einem erneuten Arzneimittelengpass – besonders bei Kindern.

Frankfurt – Mit dem Herbst stehen auch wieder Grippe- und Erkältungswellen vor der Tür. Medikamente wie Antibiotika und Fiebersaft werden dann wieder mehr benötigt. Vor allem für Kinder ist die Versorgung wichtig. Doch hier könnte wieder ein Engpass bevorstehen. Davor warnt der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte.

Fiebersaft- und Antibiotika Engpass: Auch Praxen werden dadurch lahmgelegt

„Es ist zu befürchten, dass bei hohen Infektionswellen wie im vergangenen Jahr Eltern wieder durch die halbe Stadt laufen müssen, um Fiebersäfte oder Antibiotika zu bekommen“, sagte Verbandspräsident Thomas Fischbach der Neuen Osnabrücker Zeitung am Freitag. Durch Medikamentenengpässen werden dann auch die Praxen lahmgelegt, da Mitarbeitende sich auf die Suche nach den benötigten Arzneimitteln begeben müssten, so Fischbach. Aktuell herrscht in Australien eine heftige Grippewelle, welche auch auf eine bevorstehende Grippewelle in Europa hindeutet, sobald die kalte Jahreszeit Einzug hält.

Fiebersaft und Antibiotika könnten bald wieder Mangelware werden. Besonders bei Arznei für Kinder sieht es alarmierend aus. (Symbolbild) © Ute Grabowsky/Imago

Vor kurzem wurde erst das Gesetz gegen Arzneimittelengpässe verabschiedet. Dies vermeide einen Engpass jedoch nicht: „Das Gesetz gegen Arzneimittel-Lieferengpässe geht in die richtige Richtung, wird uns aber definitiv nicht durch diesen Winter helfen und springt womöglich auch auf Dauer zu kurz.“

Gesetz gegen Arzneimittelengpässe soll das Fehlen von Medikamenten verhindern

Durch das Gesetz sollen Engpässe bei Arzneimitteln zuverlässiger abgewendet werden. Dabei wurden nun Vorräte von mehreren Monatsmengen für viel genutzte Medikamente zur Pflicht. Zudem werden Preisregeln gelockert, um für Hersteller die Lieferungen nach Deutschland lohnenswerter zu machen.

Dennoch sei es laut Fischbach „nicht attraktiv genug für die Pharmafirmen, Medikamente in Deutschland zu produzieren und zu verkaufen, etwa wegen der vorgeschriebenen Festbeträge. Das sind Wirtschaftsunternehmen, die im Ausland mehr verdienen.“ Nicht nur Antibiotika und fiebersenkende Mittel sind von den Engpässen betroffen, auch Krebsmedikamente sind teilweise nicht ausreichend verfügbar. (Anna-Lena Kiegerl/dpa)